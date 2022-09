ዓለም ዘጣቕዓላ፡ ሆሊውድ ዘግለላ ኰኾብ ጀኒፈር ሎፐዝ

ቅድሚ 9 ደቓይቕ

እታ፡ ‘Jenny from the Block’ ዝተሰምየት ደርፊ መስከረም 2002 እያ ተፈንያ።

ካብዚ እቲ፡ ‘If You Had My Love’ ዝብል ንጽል ዜማ ኣብ ኣሜሪካ ቝጽሪ ሓደ ሙዚቃ ኰይኑ።

መረርቲ ዓወታት

'America the Beautiful' ከምኡ'ውን 'This Land is Your Land' ዝብላ ደርፍታት ሓዊሱ፡ ድምጻ ክስማዕ እትቃለሰሉ ንውርሻታታ ጠቕሊላ እትሕዘላ ‘Let's Get Loud’ እጥብል ስርሓ'ውን ኣቕሪባ እያ።