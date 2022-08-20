ዘይተወድአ ጉዕዞ ህይወት ንጉሰ ሃይለ መንስዓይ፡ ዛንታ ስነጥበብ፡ ቃልስን ስደትን
“ኣነ ኣብ ምድረ መንሳዕ ተወሊደ፡ ኣብ ዉሽጢ ስድራቤት መንሳዕ ዓብየ፡ ብሓልዮት ማሕበረሰብ መንሳዕ ተማሂረ፡ ቋንቋና (ትግረ) እናተዛረብኩን ንፋስ ዓደይ እናተወቓዕኩን ስለ ዝዓበኹ እቲ ተዘክሮታት ዓደይን መንነተይን ብኽብሪ’የ ዝዝክሮ” ኢሉ ንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ንመንነቱ ገለጸ።
ንጉሰ ብ1944’ዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓድሽ-ዓዲ (ዓዲ ኣዲኡ) ተወሊዱ። ቀንዲ ዓዱ ግን ኣብ ኢራ መንሳዕ’ዩ። ተወሳኺ መግለጺ መንነቱን ኣተዓባብይኡን ክካፍለና ተወኪስናዮ።
“ኣነ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ፈቃር ስድራቤት ብክንክን’የ ዓብየ። ኣብ ከባቢና ኸኣ ብመቕርብና ተኸቢበ’የ ዓብየ ... ስለዚ፡ ዓለመይ ብስድራቤተይን ብመቕርበይን ኣጊጸ’የ ዓብየ ክብል እኽእል። ካብኡ ዝዓቢ ጸጋ የለን ኢለ ኸኣ እኣምን” ብምባል ዕላሉ ጀመረ።
ንጉሰ ዕላሉ ልዙብ፡ እቶም ሓውሲ ግጥሚ ዝጥዕሙ ሓረጋቱ ድማ ብሓላል ስምዒት ተሰንዮም ጦብላሕታ ዝገድፉ ‘ዮም ክበሃል ይከኣል። ሰማዒኡ ኸኣ ካብ ኣዘራርብኡ ክኢላ ኣዘንታዊ ምዃኑ ክርዳእ ይኽእል።
“ብቖልዓይ ከለኹ ሕፍረት ዘይፈልጥ፡ተጻዋታይ፡ ዕላለኛ፡ መላገጺ ኔርካ ይብሉኒ። ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወጺአ ክዋሳእ ይዝከረኒ። ‘ኣሰዓስዓ ኣቦኻ እከለ ኣርእየና’፣ ወየከኣ ‘ኣዴኻ እከላኸ ከመይ ኢለን’የን ዝበኽያ?’ ክብሉኒ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እኩብ ኰይነ ከይሓፈርኩ ከምዚ ገይሮም’ዮም ዝስዕስዑ፡ ከምዚ እናበላ’የን ዝበኽያ ኢለ እናላገጽኩ ተዋስኦ እሰርሕ ነበርኩ” ኢሉ እናሰሓቐ የዘንቱ።
“ኣነ ከም ዝመስለኒ ሓድሓደ ባህርያት ኣቦይ ወሪሰ’የ ክብል እኽእል። ኣቦይ ኣብ ሕብረተሰብና ንጡፍ፡ ተዋዛያይ፡ መዳራይ ከም ዝነበረ እዝከረኒ። ኣዝዩ ፍትው ሰብ ነበረ” ኢሉ ብናፍቖት ይዝክሮም።
ኣጥብቕ ኣቢልና ኸኣ ብዛዕባ ተዘክሮታት ኣዲኡ ሓተትናዮ። ኣዲኡ ሓያል ግን ፍትሓዊት ከም ዝነበራ፡ ምስአን ዝነበሮ ምትእስሳር ድማ ሓያል ምንባሩ ይገልጽ።
ንጉሰ፡ ኣብ ብካቶሊካውያን ዝመሓደር ቤት ትምህርቲ’ዩ ተማሂሩን ዓብዩን።
“መባእታዊ ትምህርትና ኣብ ምሕላብ ብቋንቋ ትግረ ኢና ተማሂርና። ካብኡ ንላዕሊ ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ግን ጸገም ነይሩ’ዩ። ኣነ ግን ዕድለኛ’የ ትምህርተይ ክቕጽል ብምኽኣለይ” ኢሉ ንቤተ-ክርስትያን ካቶሊክ ኣዝዩ የመስግን።
ሕልሚ ምጽሓፍ ተዋስኦ
“ኣብ ምሕላብ፡ ኣብ ሓሙሻይ ክፍሊ ከሎኹ፡ ኣባ ኣጎስቲኖ ዝበሃሉ መምህር ተዋስኦ ብቋንቋ ትግረ ብምድላው ከዋስኡና ይዝከረኒ” ይብል ንጉሰ።
ርግጽ’ዩ፡ ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ፡ ወይከኣ ኣባ ኣጎስቲኖስ ዘሔቦ፡ ብ1921 ኣብ ሔቦ ተወሊዶም ብ1989 ኣብ ኣስመራ ዝሞቱ ዓቢ ናይ ካፑቺን ካህን ነበሩ። ካህን ጥራይ ዘይኰኑስ ሊቅ ከም ዝነበሩ ሰነዳት ታሪኽ ይምስክሩ’ዮም።
“ኣባ ኣጎስቲኖስ ንቋንቋ ትግረ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ኣጽኒዖም ክምህሩሉን ክፈላሰፍሉን ኩሉ ሰብ ብኣድናቖት ክዛረቡሎም እዝክሮ” ኢሉ ንጉሰ ይገልጾም።
ኣባ ኣጎስቲኖስ ኣብ ኤርትራ፡ ብዓቢኡ ኸኣ ኣብ ሕብረተሰብ ካቶሊክ፡ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበሩ፡ ፍሉይ ዓቕምን ብልሕን ዝነበሮም መምህር ነበሩ። ንሶም ብጊዜ ደርጊ ንሽድሽተ ዓመትን ሽድሽተ ወርሕን ዝተኣስሩ ካህን ነበሩ። ንሶም’ዮም ንንጉሰ ኣብ ዓለም ትያትር ንክኣቱ መገዲ ዝኸፈትሉ ክበሃል ይከኣል።
ንጉሰ ኣብቲ ብኣባ ኣጎስቲኖስ ዝተዳለወ ተዋስኦ ክሳተፍ ዕድል ስለ ዝረኸበ፡ ብኡ ኣቢሉ ፍቕሪ ምውሳእ ኣብ ልቡ ዓሰለ፣ ኣብ ዝሰዓበ ክፋል ህይወቱ ድማ - ኣብ ማ.ት.ኣ. ድሕሪ ምሕዋሱ ማለት’ዩ - ከም ሞያኡ ጌሩ ክሕዞ በቕዐ።
ንጉሰ ናብ ኣስመራ ምስ ገዓዘ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ቤተ ክርስትያን ኰይኑ ትምህርቱ ቐጸለ። ኣብ እንዳ ኣቡን ካቶሊክ ኰይኑ ክዓቢ ዕድል ስለ ዝረኸበ ድማ ነቲ ዕድል ተጠቕመሉ። እናተማህረ ንኵነታት ኤርትራ ብቐረባ ይዕዘቦ ነበረ። ናይ ምጽሓፍ ሃረርታ ስለ ዝነበሮ ድማ ዓቕሙ ንከሐይል ህርድግ ይብል ነበረ።
ንጉሰ ሓሳቡ ብጽሑፍ ቃል-ብቃል ናይ ምግላጽ ዓቕሚ’ኳ እንተነበሮ፡ ኣብቲ እዋንቲ ሳንሱር፡ ማእሰርቲ’ውን ስለ ዝነበረ፡ ኣብ ኤርትራ ንዝነበረ ኩነታት ብተዘዋዋሪ ኣጋባብ ወይ ብጥንቃቐ ዝግለጹ ሓረጋት ተጠቒሙ ናይ ምግልጽ ኣገባብ ኣጥረየ።
ንጉሰ ኣብ ማ.ት.ኣ.
ንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንኬላት ኤርትራ ፍሉጥ ዜጋ’ዩ። ንኣብነት፡ ስሙ ምስ ዝጽዋዕ ኣብ ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማ.ት.ኣ.) ዝነበሮ ተራ ይጥቀስ’ዩ።
ማ.ት.ኣ.፡ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ምፍጣር ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ማሕበር’ዩ - ብሙዚቃን ተዋስኦን ኣቢሉ።
ቅድሚ ማ.ት.ኣ.’ውን ዝተፈላለዩ ዉልቀሰባትን ናይ ባህሊ ማሕበራትን ንሃገራዊ ስምዒት ዝውሕዘሉ መገዲ ጸሪገን’የን ... ዜማታት ብተምሳሌትን ድርብ-ትርጉምን ዝሓዘሉ ሕላያት ተጠቒመን ስምዒት ህዝቢ ቀስቂሰን’የን።
ኣብ መጀመርታ 60’ታት ብረታዊ ቃልሲ ብተ.ሓ.ኤ. ምስ ተጀመረ፡ ሃገራዊ ስምዒት ክዓቢ ጀመረ፣ ከም “ሽገይ ሃቡኒ” ወይከኣ “እቲ ገዛና ዓቢ ህድሞ፡ ትዃን ቁንጪ መሊኦሞ” ዝኣመሰሉ ዜማታት-ማ.ት.ኣ. ኣብ ፈቐዶ ባራትን እንዳሻሂን እናገነኑ ስለ ዝኸዱ ኸኣ ሰማዒ ልቡ ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣንቀደ፣ ምናዳ ቀልቢ መንእሰያት።
ንጉሰ ከም ዝብሎ፡ ናይ ተወልደ ረዳ ‘ሽገይ ሃቡኒ’ ዝተደርፈትሉ ምሸት ኣብ ትያትር ኣትዩ ንማ.ት.ኣ. ንመጀመርታ እዋን ምስ ረኣዮም በቲ ምርኢት ተመሰጠ፣ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኸኣ ንክሕወሶም ሕልሙ ዀነ።
“ኣይጸናሕኩን፡ ዋላ’ኳ ብዕድመ ንኡስ እንተነበርኩ፡ ደብዳበ ንመራሕቲ ማ.ት.ኣ. ጽሒፈ - ንበዓል መም ኣለማዮ ካሕሳይ (ኣቦ መንበር)፡ መም ኣስረስ ተሰማ (ተሓዝ ገንዘብ)፡ ኣቶ ኣርኣያ በላይ (መራሕ መደብ) - ክሕወሶም ድሌተይ ከም ዝዀነ ገለጽኩሎም፣ ተቐበሉኒ ኸኣ” ብምባል ንጉሰ ይዝክር።
“ዋላ’ኳ ኣብቲ እዋን ኣብ ጽንኩር ኵነታት ንንበር፡ እቲ ዘመን’ቲ ብናፍቖት’የ ዝዝክሮ - ንሕና ኤርትራውያን፡ ከምዚ ሎሚ ከይኰነ፡ ሰሚርና ኢና ንሰርሕን ንጐዓዝን ንቃለስን ዝነበርና” ክብል ከኣ ወሰኸሉ።
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ፈደረሽን ፈሪሱ፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣቦታት ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝመረጽሉ፡ መንእሰያት ድማ ኣንጻር ወለዶም ዝሓከልሉ፡ ብረታዊ ቓልሲ ዝነሃረሉ፡ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብተዓጻጻፊ ዝኻዕበተሉ፡ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ኣብያተ ትምህቲ ኤርትራ ዝተኣታተወሉ ... ብሓጺሩ ኤርትራ ኣብ መቓቕሮ ዝኣተወትሉ ዘመን ነበረ። ኣብ’ቲ ዘመንቲ ድማ’ዩ “ኣስላማይ ክስታናይ” እናተባህለ ዝተደርፈ።
ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ኣውራ’ኳ እቲ ዝቐደመ ወለዶ፡ እታ ብኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ ዝተደርፈት “ኣስላማይ ክስታናይ” ዘርእስታ ደርፊ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ክበሃል ይከኣል። እታ ደርፊ ብንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ዝተደርሰት ኰይና መልእኽታን መቓልሓን ሓያል ነበረ።
“ኣስላማይ ክርትያናይ ወዲ ቖላ ደጋ፡
ንምኽሪ ጸላኢ ኣይትሃቦ ዋጋ፡
ኣይትሃቦ ዋጋ ከይትኾን ዕዳጋ”
... እናተባህለ ክድረፍ ዘርከበ ዜጋ ክሳብ ሎሚ ብናፍቖትን ቅያን ጅግንነትን’ዮም ዝዝክርዋ።
ንጉሰ ኣብ ማ.ት.ኣ. ምስ ተሓወሰ እታ ንመጀመርታ ዝደረሳ ተዋስኦ “ጽቡቕ ዉሳኔ” ዘርእስታ ተዋስኦ ነበረት። ኣብቲ እዋን’ቲ ንጉሰ ብዕድሚኡ ንኡስ ነበረ፣ ዓቕሚ ድርሰታቱ ግን ዓቢ። ኣተሓሳስብኡ ሰፊሕ፡ ዓሚቝ፡ ጠርናፊ፡ ድልየትን ስምዒትን ህዝቢ ኣንቢቡ ኣብ ድርሰታቱ ከስፍሮም ዜኽእል ተውህቦ ስለ ዝነበሮ ክእለቱ ብግቡእ ይጥቀመሉ ነበረ ክበሃል ይከኣል።
ትሕዝቶ “ጽቡቕ ዉሳኔ” ምዕዶ ንመንእሰያት ነበረ። ኣብ ዕንደራን መስተን ዳንኬራን ዝነበሩ መንእሰያት ሓላፍነቶም ብምርሳዕ ጊዜኦም ኣብ ዝርጋን የሕልፉዎ ነበሩ። ሓደ ኣብ ሞንጎኦም ዝነበረ ዕጉስን እርኑብን ዓርኮም ግን ኣብነት ብምዃን ነቶም ብጾቱ ናብ ልቦም ከም ዝምለሱ ገበረ። እታ ተዋስኦ ፖለቲካዊ ሸነኽ ነይሩዋ ... ነቶም ናይቲ ዘበን መንእሰያት ሃየ ብዕብዳን ኣይትታለሉ ሃገርኩም ኣይትረስዑ ዚብል መልእኽቲ ዝብል።
ገለ ካብ መሳታኡ ንድሕሪት ተመሊሶም ብኣራሚ ባህርያት ዝነበሮም ጽሑፋቱ’ውን ይዝክርዎ’ዮም። ብ60ታትን 70ታትን ኣብ ‘ህብረት’ ዝተባህለ ኣብ ኤርትራ ዝሕተም ዝነበረ ጋዜጣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕዳን ነቐፌታን ዝሓዘሉ ጽሑፋት የበርክት ከም ዝነበረ ዝዝክሩዎ ሰባት ኣለዉ።
ንኣብነት ኣብ ጊዜ ራማዳን ህዝቢ ኣብ ዳንኬራን ሳዕስዒትን ክቱር መስተን ጥሒሉ ምስ ረአየ “ራሮሞዳን እናበልካ ዕብዳን” ዘርእስቱ ጽሑፍ ኣቢሉ ዓገብ ከም ዝበለ ይዝከር። “እቲ ጊዜ ጾም ክኽበር’ምበር ሰባት ክዓብዱ ኣይግድን ስለ ዝበልኩ ሓድ-ሓደ ምትዕርራያት ኣደባት ክርአ እዝከረኒ” ኢሉ ባዕሉ ይምስክር።
ንጉሰ ኣብ ሜዳ ኤርትራ
ንንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ዘዘክር ካልእ ኣብነት’ውን ክጥቀስ ይከኣል። ብእዋን ብረታዊ ቃልሲ፡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ሙዚቃ ምንባሩ’ውን ይግለጽ’ዩ።
“ኩሎም እቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ኤርትራ ኣብ ሜዳ ምሳይ ነይሮም ... በረኸት መንግስትኣብ፡ ነጋሽ ተኪኤ፡ ወዲ ገብሩ፡ ተወልደ ረዳ፡ ጸሃይቱ በራኺ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት መንእሰያት” ብምባል ንድሕሪት ተመሊሱ ተዘክሮታቱ ይጽብጽብ።
ንጉሰ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረሉ እዋን ብናፍቖት’ዩ ዝዝክሮ። “ሜዳ ከይጸገብናዮ ኢና ተዀሊፍና!” እናበለ ኸኣ ይዛረብ። እቲ ሽዑ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ዝተፈጸመ በደል ከም ዘይረስዖ’ወን ይዛረብ።
“ዉግእ ሓድሕድ ንህዝቢ ኤርትራ ሃስዩዎ’ዩ፣ እቲ ናይ ሽዑ ሰለሎ ኸኣ ስምብራቱ ጌና ምሳና ኣሎ” ይብል።
“ከመይ ኢልካ ናብ ሜዳ ወረድካ?” ንዝብል ሕቶና ድማ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ።
ገድሊ ኤርትራ ምስ ዓበየ ናይ ባህልን ልምድን ጕጅለ ንምቍቛም ሓሳብ ኣምጽአ። ንሙዚቀኛታትን ደረፍትን ደረስትን ተዋሳእትን ጠርኒፉ ከሳትፍ ዝኽእል ሰብ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ በቶም ናይ ከተማ ተጋደልቲ ኣቢሎም ክድህስሱ ጀመሩ። እቶም ተጋደልቲ ድማ ናብ ንጉሰ ከዱ።
እቲ ዛንታ ነዊሕ’ዩ፣ ሕልኽላኻት’ውን ነይሩዎ’ዩ። ዝዀነ ኰይኑ፡ ንጉሰ ንብጾቱ ኣኪቡ ብዛዕባቲ መደብ ኣካፈሎም። ፈታኒ እዋን’ዩ ነይሩ፣ እቲ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ገርጊሩ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒት ብቓላት ክግለጽ ከቢድ ከም ዝነበረ ክሳብ ሎሚ ይዝረበሉ’ዩ። ኤርትራውያን ግን ቆሪጾም ስለ ዝተላዕሉ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ሰዓረ።
ኣብቲ ዘመን’ቲ ንጉስ ሃይለስላሴ ካብ መንበሮም ዝለቐቕሉ፡ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኣብ ስልጣን ዝመጽሉን ዝተቐትለሉን፡ ናይ ወኪ-ዛግር ዕርቂ (ኣብ መንጎ ሻዕብያን ጀብሃን) ዝተቐላቐለሉ፡ ናይ ዓፋኝ ጕጅለ (ናይ ኢትዮጵያ ጸጥታ) ጭከና ዝተራእየሉ፡ እሱራት ካብ ሰምበልን ዓዲ ዃላን ብኮማንዶ (ተ.ሓ.ኤ.) ሓራ ዝወጽሉ፡ ተጋደልቲ ኣብ ኣስመራ ኣትዮም ዉግኣት ዘካየድሉ፡ ኣብ ኤርትራ ህጹጽ ኣዋጅ ዝተበየነሉ፡ ናይ ወኪዱባን ኦማሓጀርን ኣቑርደትን ህልቂታት ዝተኻየደሉ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ንሜዳን ሱዳንን ዝወሓዝሉ ... ወዘተ. ዘመን ነበረ።
ንጉሰ ኣብ መወዳእታ ’75 ንሜዳ ወረደ። ክብል-ክብል ከኣ እቲ መደብ ስለ ዝሳዕረረ ናይ ባህልን ልምድን ጕጅለ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ክትከል በቕዐ።
ንጉሰ ኣብ ስደት
ንጉሰ ምስ ሓዳሩ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት’ዩ ዝነብር። ንበዓል ንጉሰ ብክብሪ ኣብታ ዝተወልዱላን ዝዓበዩላን ዝተቓልሱላን ሃገር ምሓዝ ምተገብአ ነይሩ፡ ክቢ ዑደት ህይወቶም ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ዝብሉ ብዙሓት’ዮም።
እቲ ካብ ኢራ ጀሚሩ፡ ብምሕላብ ኣቢሉ፡ ብከረን ኣላጊሱ ኣብ ኣስመራ ዝሰገረሉ እዋን ኣይረስዖን። ኣብ ኣስመራ ኸኣ እቲ ምስ ማ.ት.ኣ. ተጸንቢሩ ዘሕለፎ ስሉም እዋን ኣይኰነንዶ ባዕሉ ንጉሰ እቶም ኣብቲ እዋን ምስ ሃገራዊ ስምዒት ዝተፋለጡ ሰባት’ውን ኣይርስዕዎን፣ ክፋል ታሪኾምን ክፋል ታሪኽ ኤርትራን ስለ ዝዀነ።
ብኻልእ ሸነኹ፡ ንጉሰ ንብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ከቶ ክርስዖ ኣይክእልን፣ ኣርባዕተ ኣሕዋቱ ዝወሰደ ቃልሲ ስለ ዝዀነ።
ብመፈለምታ 80’ታት ንስደት ምስ ኣምርሐ ካብ ኤርትራ ጨሪሱ ኣይረሓቐን ክበሃል ይከኣል። ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝርከቡ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ማእከላት-ሚድያ እናተረኽበ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብዛዕባ መንነቱን መንነት-ማ.ት.ኣ.ን ደጋጊሙ ብምዝንታው ግቡኡ ገይሩ’ዩ።
ኣብ ‘መርሓባ’ ዝበሃል ባዕሉ ዜዳልዎ ዝነበረ መጽሔት’ውን ብዛዕባኡን ዘሕለፎ ህይወትን ብደቂቕ ገሊጹዎ ኣሎ።
ንጉሰ ዕብየት’ኳ እንተ ኣርከቦ መንፈሱ ግን ልዑል’ዩ። ከም ሰቡ ኸኣ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ሓቢሮም ዝተኣኻኸብሉ ጊዜ ክመጽእ ብናፍቖትን ተስፋን ይጽበ።