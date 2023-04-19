ኣብ ሱዳን፡ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ተስፋ ቅሂሙ
ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ካብ ሰዓት 12፡00 ጀሚሩ ክጅምር ትፅቢት ዝተገበረሉ ተኹሲ ደው ምባል፡ ብሰንኪ ከቢድ ተኹስን ደብዳብ ነፈርትን ቅሂሙ።
ኣብቲ ብመንበሪ ኣባይቲ ዝተኸበበን ኣብ ማእኸል እታ ከተማ ዝርከብን ጥቓ ዋና ቤት-ፅሕፈት ሰራዊት ውግእ ከም ዝነበረ ድማ ተገሊፁ።
እቶም ተዋሳእቲ እዚ ውግእ ዝኾኑ ክልቲኦም ተነሓናሕቲ ጀነራላት፡ ን24 ሰዓታት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብሩ ተሰማሚዖም ነይሮም።
ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝጀመረ ውግእ፡ ዛጊድ 200 ሰባት ተቐቲሎም። ኣሻሓት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ።
ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጐ ሰራዊት እታ ሃገርን ሓይልታት ህጹጽ ወሃቢ-ድጋፍን (RSF) ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ነበርቲ ሕፅረት ምግብን ማይን ኣጋጢምዎም።
ወሃቢ-ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረስ፡ “ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ውግእ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ውግእ ከም ዝሃድአ ዘርእይ ምልክት የለን” ኢሉ።
ሓንቲ ነባሪት ካርቱም፡ ኣብ ገዝኣ ዝስተ ማይ ከም ዘይብላ ንቢቢሲ ገሊፃ።
ስድርኣ ካብ ዝትኰስ ጥይት ንምህዳም ኣብ ንእሽተይ ኮረድዮ ተፀቓቒጦም ከምዘለዉ ትገልፅ ታሪቅ፡ ሕዚ፡ ሓንቲ ጥርሙዝ ማይ ጥራሕ ከም ዝተረፋን፡ ንሳ እውን ነቲ ወዲ ክልተ ዓመት ህፃን ወዳ ከም ትዕቅባን ተዛሪባ።
“ዝበዝሕ ሰባት ሃንደበት ብዝትኰሱ ዓረራትን ሚሳይላትን ኣብ ገዝኦም እንከለዉ እዮም ሞይቶም። ስለዚ ኣብ ገዛ ከም መሽኮት ዝበሉ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ቦታታት ምውጋድ ዝሐሸ እዩ” ኢላ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም፡ ሓደ ተምሃራይ ብዝተተኰሰ ጥይት ተቐቲሉ።
ኣብ ጥቓ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ህንፃ ኣዕቒቡ ዝርከብ ተምሃሪ ሕጊ ሞሳብ ሻሪፍ፡ “ንተምሃሮ ምግቢ ንምርካብ ንኸይድ ነይርና። ሰለስቲና ኢና ነይርና። ካብኡ፡ ንሱ ኣብ ኣፍልቡ ተወቒዑ። ክንሕግዞ’ኳስ ኣይከኣልናን” ክብል ንቢቢሲ ገሊፁ።
ሓደ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐን ቢቢሲ ዘረጋገፆን ጥቃዕ (ፖስት) ፌስቡክ፡ እቲ ሬሳ ካብቲ ቦታ ምውፃእ ስለዘይተኽኣለ እዩ፡ ኣብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተቐቢሩ።
ስናይፐራት፡ “ዝኾነ መብራህቲ ንዝሓዘ ሰብ ዒላማ ከም ዝገብሩ” ድማ ሓቢሩ።
እቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግባራዊ ክኾን ፍርቂ ሰዓት ኣብ ዝተረፈሉ፡ ኣብ ምብራቓዊ እታ ከተማ ዝነብሩ ሰለስተ ኣሕዋት ብደብዳብ ከም ዝተቐተሉ ዝሰምዑ ነበርቲ ካርቱም ኣብ ስምባደ ጥሒሎም ኣለዉ።
ነበርቲ፡ ሰዓት 12፡00 ኣጋ ምሸት ተኹሲ ብረት ድሕሪ ምስመዖም እዮም ኣፍጢሮም። መሰኻኽር ዓይኒ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ከተማ ትርከብ ባህሪ ፡ ነፋሪት ትዝንቢ ከምዘላ ገሊፆም።
ካልእ ነባሪት ካርቱም ድማ፡ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግባራዊ ክኸውን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እውን ተኹሲ ከቢድ ኣፅዋራት ከም ዝቐፀለ ንቢቢሲ ሓቢራ።
ኣብ ሰዓታት ናይ ንጉሆ፡ ገዝኣ ብሚሳይላት እናተወቕዐ እንከሎ፡ ምስ ወዲ ሓደ ዓመት ወዳ ከምዘምለጠት ድማ ተዛሪባ።
ቀይሕ መስቀል፡ እቲ ተኹሲ ዋላ’ኳ ኣብ ዝቕፅሉ 24 ሰዓታት ደው እንተበለ፡ ሰላማውያን ሰባት ሓገዝ ክረኽቡ ግና እኹል ከምዘይኰነን፡ መሓውር ጥዕና ክፈርስ ከምዝቐረበን ኣፍሊጡ።
እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ ረድኤት፡ ካብቶም ኣብታ 10 ሚልየን ዝነብሩላ ከተማ ኣብ ገዝኦም ጅሆ ኮይኖም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት፡ ናይ ብፅሑልና ደወላት ስልኪ የተኣናግድ ከምዘሎ ገሊፁ። ብዙሓት ከኣ ብዘይካ ሓይሊ መብራህቲ ንምቕፃል ይገታተገቱ ከምዘለዉ ሓቢሩ።
ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሓዊሱ ኣብ ካልእ ቦታ ሱዳን እውን ውግእ ይካየድ ኣሎ።
ሓላፊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት፡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝተጠቕዑ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ከምዘሎን ፀብፃባት ጠቒሱ ኣጠንቒቑ።
“እዚ ተቐባልነት የብሉን፤ ደው ክብል ይግባእ!” ኢሉ።
እዚ ውግእ ኣብ መንጎ እሙናት ኣዛዚ ሰራዊት እታ ሃገር ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን፡ ብሞሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ- ሕሜቲ ዝምራሕ ሓይሊ ቅልጡፍ ድጋፍን እዩ ዝካየድ ዘሎ።