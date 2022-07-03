ሩስያን ዩክሬይንን ንሓንቲ ከተማ ተቘጻጺርና ብምባል ይዋጠጣ
ሓይልታት ሩስያን ዩክሬይንን፡ ንምብራቓዊት ከተማ ዩክሬይን ዝዀነት ሊሲቻንስክ ከም ዝተቘጻጸሩዋ ይገልጹ ኣለው።
ዩክሬይን፡ ሰራዊታ ነቲ ካብ ሩስያ ዝወርድ ዘሎ ጽዑቕ ደብዳብ ክምክት እንከሎ፡ እታ ከተማ ግን ኣብ ኢድ ሩስያ ኣይኣተወትን ትብል።
እንተዀነ፡ ብሩስያ ዝድገፉ ተገንጸልቲ ሓይልታት ናብታ ከተማ ብምታው ኣብ ማእከል በጺሖም እዮም።
ማዕኸን ዜና ሩስያ፡ እቶም ተገንጸልቲ ሓይልታትን ሰራዊት ሩስያን ብጎደናታት እታ ከተማ እናሓለፉ ዘርእዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ኣቃሊሓ።
ምንጪታት ሩስያ’ውን፡ ኣብ ማእከል ዝዓነወ ምምሕዳር እታ ከተማ ባንዴራ ሶቭየት ተሰቒሉ ዘርእዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ኣብ ትዊተር ለጢፎም፤ እንተዀነ እዚ ኣይተረጋገጸን።
ሊሲቻንስክ፡ ኣብ ክልል ሉሃንስክ ኣብ ኢድ ዩክሬይን ዝተረፈት ብሕታዊት ከተማ ኰይና፡ ኣካል ኢንዳስትሪያላዊ ዞባ ዶንባስ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ሩስያ ኣብ ጥቓ እዛ ከተማ ንእትርከብ ሲቨርዶነትስክ ተቖጻጺራ እያ።
ኣመሓዳሪ ክልል ሉሃንስክ ሰርሂ ሃይዳ፡ ኣብ ልዕሊ ሊሲቻንስክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕረፍቲ ከምዘይነበሮ ብምግላጽ ሰራዊት ሩስያ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ናብታ ዝተኸበበት ከተማ ይጽጋዕ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ።
ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ህዝቢ ሉሃንስክ ኣብ ሩስያ ሮዲን ሚሮሺንክ ንማዕከን ዜና ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ሊሲቻንስክ “ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ኣትያ’ያ” ግን ድማ “መሊኣ ናጻ ኣይወጽአትን” ኢሉ።
ዓምደኛ ጉዳያት ምክልኻል ሮብ ሊ፡ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ማእከል እታ ከተማ ኰይኖም ዘርእዩ ምስልታት ዘርጊሑ እዩ።
ዩክሬይን፡ ናብ ሰራዊት ሰሜን ኣትላንቲክ [ኔቶ] እናተጸግዐት ድሕሪ ምምጽኣ ሩስያ ብ24 ለካቲት 2022 ንዩክሬይን ካብ እትወራ ጀሚሩ፡ ንዩክሬይን “ካብ ሰራዊት ናጻ” ክትገብራን “ናዚ ከተጥፍእን” ከም እትደሊ ትገልጽ።
በዚ ምኽንያት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባትን ወተሃዳራትን ሕሙታትን ቑሱላትን ክዀኑ እንከለው፡ ኣስታት 12 ሚሊዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዮም።
ሃገራት ምዕራብ፡ ኣብታ ልዕለ-ሓያል ኒዩክሌርን ኣቕራቢት ዓለምለኻዊ ጸዓትን ዝዀነት ሩስያ ኩለ መዳያዊ እገዳታታት ብምንባር ንዩክሬይን ዘለወን ደገፍ ኣርእየን።
ብኻልእ ዜና፡ ኣብ ከተማ ሃርኪቭ ብዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕታት መገዲ ባቡርን ናይ ኤሌክትሪክ መስመራትን ከም ዝዓነው ተገሊጹ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበጽሐ ጉድኣት ዝምልከት ዝወጽአ ሓበሬታ የለን።
ኣብ ጥቓ ዶብ ሩስያ ኣብ እትርከብ ደቡባዊት ከተማ ሚኮሊቭ [ናብ ወደብ ኦዴሳ ቀንዲ መተሓላለፊት ዝዀነት] ብከበድቲ ነትጒታት ተናዊጻ።
እዚ ነትጒ፡ ድሕሪ እቲ ሩስያ ኣብ ጥቓ ወደብ ኦዴሳ ኣብ ዝርከብ ጅንጻ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ልዕሊ 20 ሰባት ቀቲላ ዝብል ክሲ ምምጽኡ’ዩ ኣጋጢሙ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ፡ ሓይሊ ኣየር ሃገሩ ሓሙሽተ ኮማንድ ፖስትታትን ብርክት ዝበሉ መኽዝናት ኣጽዋርን ከም ዘዕነው ገሊጹ፤ እንተዀነ እዚ ብዘይሻራዊ ኣካል ኣይተረጋገጸን።
ትማሊ ቐዳም፡ ፕሬዝደንት ቤላሩስ ምክልኻል ኣየር ሃገሩ ሚሳይላት ዩክሬይን ሃሪሞም ከም ዘውደቑ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣበይ ዝብል ግን ግልጺ ኣይገበረን።
ንሱ፡ መላፍንቲ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኰይኑ፡ ወተሃደራት ሩስያ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ንዩክሬይን ንክወሩ ኣፍቂዱሎም እዩ።
“ይተዃቱኹና ኣለው . . . ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ፡ ቅድም ኢሉ’ውን ክኸውን ይኽእል - ካብ ግዝኣት ዩክሬይንነ ኣብ ግዝኣት ቤላሩስ ንዘለው ወተሃደራዊ ናውታት ንምጥቃዕ ፈተነ ተገይሩ። ኣምላኽ ይመስገን ግን እቶም ጸረ-ኣየር ስርዓታትና ንኹለን ሚሳይላት ከፍሽለን ክኢሉ” ክብል ፕሬዝደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተዛሪቡ።
ወሲኹ፡ “ኣብ ዩክሬይን ክንዋጋእ ኣይንደልን” ኢሉ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬይን ብወገኑ፡ ሩስያ ኣብ ግዜ ሶቭየት ዝነበሩ ጸረ-መርከብ ሚሳይላት ተጠቒማ ክብል ከሲሱ። እዞም ኬይኤች-22ን ኬይኤች-32ን ዝበሃሉ ሚሳይላት ኣብ ክሪመንቹክን ኦዴሳን ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ዝቐተሉ “ክዀኑ ይኽእሉ” እዮም ክብል ገሊጹ።