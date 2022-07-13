ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ትውልደ-ኢትዮጵያውያን 27 ሽሕ ዶላር ተወሪሶም
ጉምሩክን ሓለዋ ዶባትን ኣመሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ስድራ ኢትዮጵያ 27 ሽሕ ዶላር ኣመሪካ ከምዝወረሰ ኣፍሊጡ።
ቤት ጽሕፈት ጉምሩክን ሓለዋ ዶባትን እታ ሃገር፡ ትማሊ ሰንበት 3 ሓምለ 2014 ዓ.ም ካብ ኣባላት’ታ ስድራ፡ 27 ሽሕን 330 ዶላር ዝወረሰሉ ምኽንያት፡ እቶም ስድራ እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ሒዞም ይወጽኡ ከምዘለዉ ስለዘይሓበሩ ምዃኑ ገሊጹ።
ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ትካል፤ እቶም ሓሙሽተ ኣባላት እታ ስድራ፡ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንክጓዓዙ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዋሺንግተን ደለስ፡ ተረኺቦም ነይሮም።
ኣባላት እታ ስድራቤት፡ ኣብቲ ኣፍደገ’ቲ መዓርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሑ፡ ዝሓዝዎ መጠን ገንዘብ ክሕብሩ ብሰበስልጣን ጉምሩክን ዶባትን ተሓቲቶም ነይሮም።
እቲ ብደም ኢትዮጵያዊ ዝዀነ ኣመሪካዊ ዜጋ ኣቦ፡ ኣስታት 8 ሽሕ ዶላር ከምዘለዎ ገሊጹ።
ቀጺሎም፡ ሰበስልጣን ጉምሩክን ሓለዋ ዶብን፡ ነቶም ተጓዓዝቲ ኣብቲ በረራ ሒዞምዎ ዝኸዱ መጠን ገንዘብ ምሕባር ብዝምልከት ሕጊ እታ ሃገር ኣዘኻኺሮምዎም።
ብመሰረት ሕጊ ኣመሪካ፡ ተጓዓዝቲ ከእትውዎ ወይ ከውጽእዎ ዝኽእሉ መጠን ገንዘብ ገደብ የብሉን።
ይኹንምበር፡ ሓደ ተጓዓዛይ ልዕሊ 10 ሽሕ ዶላር ወይ ልዕሊኡ ናይ ወጻኢ ባጤራ እንተሃልይዎ፡ ንሓላፊ ጉምሩክ ኣመሪካ ብዝተዳለወ ቅጥዒ ከፍልጥ ኣለዎ።
ብመሰረት ሓበሬታ ጉምሩክን ሓለዋ ዶባትን፡ ኣስታት 8 ሽሕ ዶላር ጥራሕ ከምዝነበሮ ዝሓበረ ኣቦ፡ ነቲ ዝተሓተተ ቅጥዒ ኣብ ዝመልእሉ እዋን፤ እቲ በዅሪ ወዱ ድማ፡ ካልእ 8 ሽሕ ዶላር ከምዝሓዘ ነቶም ንሰበስልጣን ይዛረብ።
ብድሕሪኡ፡ ሓለፍቲ ጉምሩክን ሓለዋ ዶብን ሻንጣ ናይታ ስድራቤት ፈቲሾም 27,330 ዶላር መንዚዖም።
ዳንኤል ኤስኮቤዶ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ጉምሩክን ዶብን እቲ ከባቢ፡ “እዚ ደጋጊምና ተዛሪብና ኢና። ተጓዓዝቲ ክንዲ ዝደለይዎ ገንዘብ ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉን ክወጹን ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ሕጊ ፌደራል ኣመሪካ፡ ተጓዓዝቲ ልዕሊ 10 ሽሕ ዶላር እንተሒዞም፡ ከፍልጡ ይጠልብ። እዚ ኣዝዩ ቀሊል እዩ” ኢሉ።
ጉምሩክን ሓለውቲ ዶብን፡ ነታ ስድራቤት 830 ዶላር ብምምላስ ኣፋንዮምዎም።
ይኹን'ምበር፡ እቲ በረራ ዘምለጦም ኣባላት እታ ስድራቤት፤ካልእ ትኬት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቆሪጾም፡ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ ተገይሩ።
ብጉምሩክን ሓለዋ ዶባትን፡ ናይቶም ገንዘብ ዝተወርሱ ሰባት፡ ብገበን ስለዘይተኸሱ፡ ኣስማቶም ከምዘይዝርግሑ ገሊፆም።