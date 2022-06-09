ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ጸጥታ ሓዊሱ ብዙሓት ከምዝተኣሰሩ ቤት ምኽሪ ድሕነት ኣፍሊጡ
ኣብ ክልል ኣምሓራ “ከዲዖም” ዝተባህሉ ኣባላት ትካላት ጸጥታ ዝርከብዎም ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ቀይዱ ከምዝኣተዉ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።
እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ “ካብ ትካላት ጸጥታ ዝኸድዑ ኣካላት ናይ ምሓዝ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ቀይዲ ናይ ምውዓል” ስራሓት ተሳሊጡ፡ ኢሉ።
መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ክልል ኣምሓራ “ሕጊ ናይ ምኽባር” ኢሉ ብዝወሰዶ ስጉምቲ “ፈቘዶኦ ተበቲኖም ስግኣት ጸጥታ ኰይኖም ዝጸንሑ ኣጽዋር፣ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባር ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣክቲቨስትታት ናይ ምሓዝ” ወፍሪ ከምዘካየደ'ውን ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ።
እቲ ቤት ምኽሪ፡ ብዛዕባ'ቲ ስጕምቲታት፡ "ህዝቢ ሩፍታ ክረክብ ዝገበሩ ተግባራት” ክብል ገሊጽዎ።
በቲ መንግስታት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ዝጀመርዎ ኣጽዋር ኲናት ናይ ምምዝጋብ ወፍሪ፡ ልዕሊ 4 ሽሕ ሰባት ከምዝተኣሰሩ ተገሊጹ እዩ።
መንግስቲ፡ እቲ ወፍሪ “ሕጊ ምኽባር” ክብል ዝገልጾ'ኳ እንተኾነ፡ ካልኦት ግን፡ ንሰብሞያ መራኸቢ ብዙሃን፡ ጐስጎስትን ፋኖ ዝተባህለ ዘይስሩዕ ዕጡቕ ጉጅለን ዒላማ ዝገበረ ከምዝኾነ እዮም ዝገልጹ።
መንግስቲ ነቲ ፋኖ ዝተባህለ ጕጅለ ብሽም'ኳ እንተዘይጠቐሰ፡ ካብ መሓውር ጸጥታ መንግስቲ ወጻኢ ዘለዉ ዝተዓጠቝ ጕጅለታት ከም ድላዮም ክኾኑ ከምዘይክእሉ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ።
ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት፡ 14 ሚያዝያ 2014 ዓ/ም ድሕነትን ጸጥታን እታ ሃገር ኣመልኪቱ ዘካየዶ ገምጋም ስዒቡ ብዘቐመጦ ኣንፈት መሰረት፡ ካብ ክልል ኣምሓራ ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እውን ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ኣብቲ ትማሊዝወጸ መግለጺ ተሓቢሩ።
እቲ መግለጺ ኣብ ክልል ኦሮምያ፡ “ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣባላት ሸነ ተቐቲሎም” እውን ኢሉ።
ኣብ መንጐ ሰራዊት መንግስትን ‘ሸኔ’ ክብል ዝጽወዖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ኲናት ክካየድ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ።
ኣብዚ መንግስቲ ብድሮናት ተሓጊዙ ዘካየዶ ወፍሪ፡ ሰላማውያን ዜጋታት ግዳይ ምዃኖም ኣብ ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ተቓወምቲ ውድባት ብተደጋጋሚ ከሲሶም እዮም።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ኣብ ልዕሊ “ሸፋቱ” ስጕምቲ ምውሳዱ'ውን ኣብቲ መግለጺ ተጠቒሱ ኣሎ።
ቅድሚ መዓልቲታት ኣብ ዞባ ካማሺ ወረዳ ምዥጋ ኣብ መንጐ ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልልን ዕጡቓት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ጉሙዝን (ጉህዴን) ብዝተኻየደ ጐንጺ 19 ሰባት ምሟቶም ዝዝከር እዩ።