ስነስርዓት ቀብሪ 5ይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሎሚ ተፈጺሙ
ስነስርዓት ቀብሪ 5ይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ቄርሎስ ሎሚ ኣብ ጎደይቶ ኣብ ዝርከብ ገዳም ተፈጺሙ።
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡን ቀዳማዊ ቄርሎስ - ሓሙሻይ ፓትሪያርክ ወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንሓጺር መዓልታት ድሕሪ ምሕማሞም'ዮም ብ2 ታሕሳስ 2022 ኣብ መበል 96 ዓመቶም ዓሪፎም
ኣብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ዝተኻየደ ውግዓዊ ስነ-ስርዓት፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፡ ካህናትን ምእመናንን ከምዝተሳተፉ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ሓቢረን።
ካብ ኣሓት ኣብያተክርስትያናት ግብጽን ኢትዮጵያን፡ ከምኡ'ውን መራሕቲ ካልኦት ሃይማኖታት ኤርትራን'ውን ተረኺቦም ነይሮም።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንዓመታት ኣብ ማሕዩር ዝነበሩ 3ይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኣብ መበል 94 ዓመቶም ከምዝዓረፉ ይዝከር።
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡን ቀዳማዊ ቄርሎስ - ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓዲ-ቐይሕ ኰይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብመሰረት ሲነዶስ ዘካየዶ ጉባኤን ምርጫን፡ ኣብ ግንቦት 2021፡ 5ይ ሊቃነ-ጳጳስ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሃዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ኮይኖም ተሸይሞም።
እቶም ሊቃነ-ጳጳስ፡ ኣብ 2021/22 ናብ ግብጺ፡ ግሪኽ፡ ጀርመን ብምጋሽ፡ ከምኡ'ዉን ንልኡኻን ሶሪያ፡ ዮርዳኖስ፡ ካልኦትን ብምቅባል፡ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ተራኺቦም፡ መንፈሳዊ ዕማም ከምዘሰላሰሉ ይፍለጥ።
ሲኖዶስ ኦርቶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ንኣቡነ ቄርሎስ መበል 5ይ ፓትርያርክ ንክኾኑ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 እዩ ሸይማቶም።
ብሰንኪ ምእጋድን፡ ምውጋዝን ምሕያርን 3ይ ፓትርያርክ፡ ኣቡነ ኣንጦንዮስ፡ እታ ቤተ-ክርስትያን ብዘይ ፓትርያርክ ንዓመታት ምጽንሓ ይፍለጥ።
ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኣብ ጥሪ 2006 ንፈለማ እዋን ካብ መዝነቶም ክወርዱ ድሕሪ ምግዳዶም፡ ንዕኦም ተኪኦም 4ይ ፓትሪያርክ ኮይኖም ዝተመርጹ፡ ኣቡነ ድዮስቆሮስ ኣብ ታሕሳስ 2015 ካብ ዝሞቱ ንድሓር፡ እታ ቤተክርስትያን ክሳብ 2021 በዘይ ፓትርያርክ'ያ ጸኒሓ።