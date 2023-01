ማርቲን ሉተር፡ ዘገርሙ ሓቅታት'ቲ ትእምርቲ ቃልሲ ንሲቪላዊ መሰላት

'ሕልሚ ኣለኒ' - ብዘይምድላው ዘቕረቦ መደረ

ሽሙ ማይክል ኪንግ'ዩ ነይሩ

ኪንግ፡ ኣብ ኮሌጅ ሰባኺ ክኸውን ወሲኑ

ሰላሳ ግዜ ተኣሲሩ

ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ጽሒፉ

ኣብ 1964 ዝጸሓፋ 'Why We Can't Wait' እትብል መጽሓፉ፡ ነቲ ኣብ በርሚንግሃም፡ ኣላባማ፡ ዝነበረ ፍልያ ንምውጋድ ፍሉይ ዝዀነ ወፍሪ ክካየድ ከም ዝደረኸት ይግለጽ።