ኮሶቮ፡ ሰርብያ ብሰንኪ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ሰራዊታ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ኣእትያ
ሰራዊት ሰርብያ፡ ኣብ መንጎ ሰርብያን ኮሶቮን ዝተኸስተ ወጥሪ ንሰሙናት እናኸረረ ብምምጽኡ ኣብ "ዝለዓለ ደረጃ ድልውነት ውግእ" ከም ዘሎ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ቩቺች ብወገኑ "ህዝብና ንምሕላውን ንሰርብያ ንምዕቃብን ኩሉ ስጉምትታት ክወስድ" ምዃኑ ተዛሪቡ።
እቲ ምፍጣጥ ካብ ዝዀነ እዋን ዝበርትዐ ክኸውን እንከሎ፡ ፕሪስቲና [ርእሰ ከተማ ኮሶቮ] ኣብ ከባቢታት ሰሜን ኮሶቮ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ተወለድቲ ሰርብያ “መጥቃዕቲ" ክትፍጽም ትዳሎ ኣላ ዝብሉ ጸብጻብ ብማእከናት ዜና ክጋዋሕ ቀንዩ።
መንግስቲ ፕሪስቲና ግን፡ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ዝሃቦ ዝዀነ ርእይቶ የለን።
ቅድሚ ሕጂ ግን፡ ፕሬዝደንት ቩቺች ሽግር ንምልዕዓል "ጸወታታት" ይጻወት ኣሎ ክብል ከሲሱዎ ነይሩ።
ሕብረት ኣውሮጳ፡ ንኽልቲአን ሃገራት ክሽምግል ክፍትን ጸኒሑ'ዩ።
እቲ 27 ኣባላት ዝሓቖፈ ውድብ፡ "ዝለዓለ ምቁጽጻርን ቅልጡፍ ስጉምትን" ክውሰድ፡ መራሕቲ ሰርብያን ኮሶቮን ድማ "ንፖለቲካዊ ፍታሕ ብውልቆም ኣበርክቶ ክገብሩ" ይጽውዕ ኣሎ።
ሰርብያ ንኮሶቮ ከም ናጻ ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ኣብያ እያ።
ብብዝሒ ብሄራት ኣልባኒያውያን ዝነብሩላ ኮሶቮ፡ ኣብ 1998-99 ድሕሪ ዝተኻየደ ኲናት ካብ ሰርብያ እያ ተፈልያ።
ኣብ ኮሶቮ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ዘለዎ ኔቶ፡ ኩሎም ወገናት ካብ ምትንዃይ ክቑጠቡ ጸዊዑ ኣሎ።
ሕብረት ኤውሮጳ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ይኹን ገበናዊ ተግባራት ከም ዘይጻወር ኣጠንቂቑ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር፡ ብሰንኪ ቍጽሪ ሰሌዳ - ታርጋ - መኪና ሰርብያ ዝተላዕለ ምስሕሓብ ንምፍታሕ፡ ሕብረት ኣውሮጳ ዘማእዘኖ ዝርርብ ድሕሪ ምፍሻሉ፡ ሕብረት ኣውሮጳን ሰርብያን ኣብ ኮሶቮ ጐነጽ ክለዓል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቘም ነይሮም።
ተወለድቲ ሰርብያ ዝዀኑ ኣባላት ፖሊስ፡ ኣብ መጀመርታ እቲ ወርሒ ብብዝሒ ሓላፍነቶም ብምልቃቕ ንውሳነ ቍጽሪ ታርጋ ፕሪስቲና ተቓውሞኦም ኣስሚዖም'ዮም።
ኣብ ኮሶቮ፡ ሕጂ’ውን 'ኬፎር ፎርስ' ዝተባህሉ ኣስታት 3,700 ዓቀብቲ ሰላም ኔቶ ተዋፊሮም ይርከቡ።