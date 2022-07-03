'ምጽኣተ ክርስቶስ' ክጽበዩ ተነጊሩዎም ኣብ ቤተክርስቲያን ተዳጒኖም ዝነበሩ ሰባት ናጻ ወጺኦም
ፖሊስ ናይጄሪያ፡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግዝኣት ኦንዶ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ተኣሲሮም ዝነበሩ ህጻናት ዝርከቡዎም 77 ሰባት ናጻ ኣውጺኦም።
ገለ ካብቶም እሱራት ንኣዋርሕ ኣብኡ ከም ዝጸንሑ ይእመን።
ኣፈኛ ፖሊስ፡ መብዛሕትኦም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 'ምጽኣተ ክርስቶስ' ንክጽበዩ ተነጊርዎም ከም ዝነበረን ነቲ ኣጋጣሚ ንምርኣይ ትምህርቶም ኣቋሪጾም ናብቲ ቤተክርስቲያን ከም ዝተኣከቡን ሓቢሩ።
ሓንቲ ኣደ፡ ደቃ ኸም ዝጠፍኡ ጥርዓን ምስ ኣቕረበትን ኣብ ቤተ-ክርስትያን ከም ዘለዉን ምስ ገለጸት እዩ ፖሊስ ናብቲ ቤተክርስቲያን ኣትዩ።
ፖሊስ ኣብ ከባቢ ኦንዶ ታውን ኣብ ዝርከብ ቤተክርስቲያን ኣመንቲ ቅዱስ መጽሓፍ፡ ሰባት ብጃምላ ዝተጨወይሉ ምኽንያት ንምፍላጥ መርመራ ጀሚሮም ኣለው።
ፓስተር እዛ ቤተ-ክርስትያን ጴንጠቈስጣል ዴቪድ ኣኒፎዎሺን ምኽትሉን ክእሰሩ እንከለው፡ እቶም ግዳያት ድማ ኣብ ትሕቲ ክንክን ሰበ-ስልጣን ይርከቡ።
"ኣፈናዊ መርመራ፡ ፓስተር ጆስያ ፒተር ኣሱሞሳ ዝተባህለ ሓጋዚ ፓስተር እታ ቤተክርስቲያን፡ ሓደ ካብቶም ነቶም ኣመንቲ 'ምጽኣተ ክርስቶስ' ኣብ ሚያዝያ ከም ዝፍጸም ዝነገሩዎም'ዩ። ጸኒሑ ግን ናብ መስከረም 2022 ከም ዝተቐየረን እቶም መናእሰይ ኣባላት ንወለዶም ጥራይ ብጐይታ ክእዘዙ ነጊርዎም" ይብል ኣፈኛ ፖሊስ ፋንሚላዮ ኦዱንላሚ።
ፖሊስ፡ በቲ ኣብታ ቤተክርስቲያን ዝወሰዱዎ ስጉምቲ፡ 26 ቈልዑ፣ ሸሞንተ ኰተቴን 43 ዓበይቲ ሰባትን ከም ዘድሓኑ ወሲኹ ሓቢሩ።
'ምጽኣት ክርስቶስ፡' እየሱስ ክርስቶስ ናብ ገነት ምስ ዓረገ ዳግም ክምለስ'ዩ ዝብል ክርስትናዊ እምነት'ዩ። እዚ፡ ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዳግመ ምጽኣት ክርስቶስ ናብ ገነት ክኸዱ'ዮም ዝብል ትምህርቲ'ዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜያት፡ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን ብዝፍጸሙ ዝነበሩ መጥቃዕታት ከቢድ ወጥሪ ዓሲሉ ጸኒሑ እዩ።
ብ6 ሰነ 2022፡ ኣብ ከተማ ኦዎ ኣብ ትርከብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ፍራንሲስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦንባን ተዅስን ብውሑድ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር።
ሰብ መዚ እታ ሃገር፡ እዞም መጥቃዕታት በቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐስ እስላማዊ ጉጅለ ተፈጺሞም ክዀኑ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ።
ካብ 2019 ጀሚሩ፡ ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዝወርድ መጥቃዕትታት ይውስኽ ከም ዘሎ ይግለጽ።
ኣብ 2021 ጥራይ 31፤ ኣብ 2020 ድማ 18 መጥቃዕቲታት ተፈጺሞም ነይሮም።
ኣብዛ ዓመት ክኣ፥
- ብ5 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግዝኣት ኦንዶ ኣብ እትርከብ ቤተ-ክርስትያን 40 ዝዀኑ ሰባት ተቐቲሎም
- ብ29 ግንቦት፡ መራሒ ኣብ ደብባዊ ምዕራብ እትርከብ ቤተ-ክርስትያን ሜቶዲስት ሳሙኤል ካኑ ኡቺ ተጨውዩ
- ብ29 ግንቦት ድማ ኣብ ግዝኣት ካቲና ክልተ ካህናት ተጨውዮም