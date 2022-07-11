ፕረዚደንት ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ፡ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ ዓመታት ዝተዓለሙ ወተሃደራት ሶማልያ በጺሑ
ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ፡ ካብ ቀዳም 9 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ዀይኑ፡ ነቶም ካብ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ጀሚሮም ኣብ ኤርትራ ተዓሊም ዘካይዱ ዘለዉ ወተሃደራት ሶማልያ ምብጽሑ ተለቪዥን ኤርትራ ገሊጻ።
ፕረዚደንት ሓሰን፡ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተሰንዩ ናብ ዝተፈለላየ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ምብጻሕ ብምካየድ፡ ናብቶም ንሰለስተ ዓመታት ተዓሊም ከካየዱ ጸኒሖም ዝተባህለ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ብምብጻሕን ኣብቲ ኣጋጥሚ ስነስርዓት ምረቓ ከም ዝተኻየደን እታ ተለቪዥን ገሊጻ።
ኣብቲ ዕለተ ምምራቕ፡ ተዓለምቲ ሶማላውያን፡ ምርኢት ወተሃደራዊ ሰልፊ ከካይዱ እንከለው፣ እቲ ፕረዚደንት’ውን ነቶም ወተሃደራት ኣብ ምምዝዛም ስልጠና ምብጻሕኩም እንቋዕ ሓጐሰኩም ከም ዝበሎምተገሊጹ።
ኣብቲ ብተሌቪዥን ኤርትራ ዝተራእየ ወተሃደራዊ ሰልፊ፡ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ርቡዕ ኩርናዕ ‘ብሎክ’ ዝተሰለፉ ኣሽሓት ወተሃደራት ይርኣዩ።
ተሌቪዥን ኤርትራ ንኣዛዚ ሰልጠንቲ ጠቒሳ ከም ዝገለጸቶ፡ እቲ ኣዛዚ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ምርግጋጽ ሓያልን ጥምርትን ሶማልያ ክሰርሕሉ ምዃኖም ገሊጹ።
ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ፡ ካብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዝቐረበሉ ዕድመ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንኣርባዕተ መዓልታት ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ’ዩ ተገሊጹ ዘሎ።
ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቱ ኸኣ፡ ናብ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ኤርትራ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብምዃን ዑደት ብምክያድ እዩ ናብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ሶማላውያን ወተሃደራት ክዕለሙሉ ዝጸንሑ ቦታ ምብጻሕ ፈጺሙ።
ኤርትራ፡ ሶማልያን ኢትዮጵያን፡ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኣብ ምሕዝነትን ኵለንትናዊ ምትሕግጋዝን ዘተኰረ ስምምዕ ከቲመን ምንባረን ዝዝከር እዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኵናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ጐድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምዃን ተሳቲፎም ዝብል ስምዕታ ካብ ሓለፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እንተዀነ፡ መንግስቲ ሶማልያ ነዚ ክነጽጐ ጸኒሑ እዩ።
ብሰንኪ እዚ ኣብ ሞቓድሾ ‘ደቅና ኣበይ ኣለዉ?’ ዝብል ሓያል ህዝባዊ ተቓውሞ ኣስዒቡ ምንባሩ’ውን ይዝከር።
ኣብ ወርሒ ግንቦት 2022 ካብ ስልጣን ፕረዚደንትነት ወሪዱ ብፕረዚደንት ሓሰን ሸኽ ማሕመድ ዝተተክኣ መሓመድ ዓብደላሂ ፋርማጆ ብወገኑ፡ ስልጣን ኣብ ዘረከበሉ እዋን፡ 5000 ወተሃደራት ሶማልያ ንስልጠና ናብ ኤርትራ ከምዝተለኣኹ ብምሕባር፡ እንተኾነ ‘ብዝተፈጠረ ኵነታት ስለዘይጠዓመ’ ክምለሱ ከምዘይተኻእለ ኣብ መደረኡ ተዛሪቡ ነይሩ።
5 መስከረም 2018 ኣብ ኤርትራ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ሶማልያን ነበር መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆን ሓቢሮም ንምስራሕ ስሉሳዊ ስምምዕ ምኽታሞም ይዝከር።
እቲ ስሉሳዊ ስምምዕ፡ ጂኦግራፍያዊ፡ ታሪኻዊ፡ ባህላውን ሃይማኖታውን ሓባራዊ ረብሓታት ሰለስቲአን ሃገራት ዘማእከለ ከምዝኾነ እቲ ናይ ሓባር መግለጺ ኣመልኪቱ ነይሩ።
በዚ መሰረት፡ እቲ ስምምዕ፡ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ባህላውን መዳያት ክሓብራን፡ ዞባዊ ጸጥታን ደሕነትን ውሑስ ንምግባር ሓቢረን ክሰርሓን ዝጥምት እዩ።
እቲ ዝተኸተመ ስምምዕ፡ ሕድሕድ ናጽነት፡ ልኡላውነትን ዶባዊ መትከላትን ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልን ብምኽባር ዝተገብረ ምዃኑ እቲ ኣብቲ እዋን ዝተወሃበ መግለጺ የመልክት።