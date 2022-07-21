ብሰብ መዚ ትግራይ ተኣሲሮም ዘለዉ 5 ጋዜጠኛታት ብቅልጡፍ ክፍትሑ ሲፒጄ ሓቲቱ
ትካላት ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ዝዀነ ሲፒጄ፡ ትማሊ ሮቡዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ሰብ መዚ ትግራይ ሓሙሽተ ጋዜጤኛታት ቴለቪዥን ትግራይ ኣሲሮም ምህላዎም ብምግላጽ ብቕልጡፍ ክፍትሑ ሓቲቱ።
ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንሰራሕተኛታት ተለቪዥን ትግራይ ዝኾኑ ተሾመ ጠማለው፡ ምስግና ስዩም፡ ሓበን ሓለፎም፡ ሃይለሚካኤል ገሰሰ ከምኡ’ውን ዳዊት ሞኮነንን ንዝተባህሉ ጋዜጤኛታት ኣሲረሞም ከምዘለዉ እቲ ትካል ገሊጹ።
ቢቢሲ ትግርኛ’ውን ንምእሳር እዚም ጋዜጤኛታት ዝምልከት ኣብ 14 ሰነ 2022 ዜና ሰሪሑ ምንባሩ ይዝከር።
ሰብ መዚ ክልል ትግራይ ነቶም ጋዜጤኛታት “ምስ ጸላኢ ተሓባቢሮም” ብምባል ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝኣሰርዎም ሲፒጀይ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ገሊጹ።
ንሲፒጄ ምስክርነቶም ዝሃቡ፡ ኣብ ቴለቪዥን ትግራይ ላዕለዋይ ጋዜጤኛ ዝነበረ ኢሳቕ ወልዳይን ምስቶም ጋዜጠኛታት ቅርበት ዘለዎን፡ እቶም ጋዜጤኛታት ምስ መንግስቲ ፌዴራልን ምስ ሰልፊ ብልጽግናን ተሓባቢርኩም ብዝብል ምኽንያት ከምዝተኣሰሩ ይገልጹ።
ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው፡ ምስግና ስዩምን ተሾመ ጠማለውን ምስ'ቲ ትካል ቴሌቪዥን ክሰርሑ ዝጸንሑ ዀይኖም፡ ሓበን ሓለፎም፣ ሃይለሚካኤል ገሰሰን ዳዊት መኮነን ድማ፡ ቅድም ኢሉ ‘ብገምጋም’ ተኣጊዶም ከም ዝጸንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝዀነ ሓበን ሓለፎም፡ ኣብ ትግራይ ግዝያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ዝቖመሉ እዋን’ውን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ቀይዲ ኣቲዩ ከምዝነበረ ይፍለጥ።
እቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ’ኳ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እንተነበሩ፡ እቲ መስርሕን ውሳነን ቤት ፍርዲ ግን ንጹር ከምዘይኮነ ሲፒጀይ ገሊጹ።
ላዕለወይቲ ሓላፊት ሲፒጄይ ኣብ ሃገራት ትሕተ ሳህራ ዝኾነት ሙቶኪ ሙሞ “ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ጋዜጤኛታት ብዝኾነ ፖሎቲካዊ ድፍኢት ግዳያት ክንከውን ኢና ካብ ዝብል ፍርሒ ናጻ ኮይኖም፡ ብናጻ ክሰርሑን ክነብሩን ክፍቀዶም ኣለዎ” ምባላ ኣብቲ ብሲፒጀይ ዝወጽአ መግለጺ ተሓቢሩ።
ንሳ ብምስዓብ “እዞም ሓሙሽተ ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ጋዜጤኛታት ክፍትሑ ኣለዎም፡ ሰብ መዚ ትግራይ’ውን ንኣባላት ፕረስ ካብ ምስርጣይን ምእሳርን ደው ክግደቡ ኣለዎም ጎኒ ጎኒ እዚ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ’ውን ጋዜጤኛታት ከም ድላዮም ስርሖም ከይሰርሑ ዓጊትዎም ዘሎ ምዕጻው ቴሌኮሙኒኬሽን ናብ ንቡር ክመልስዎ ኣለዎም” ኢላ።
ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ጀሚራ ንዝሓለፈ 20 ኣዋርሕ መራኸቢታት ዝርከቦ ህዝባዊ ኣግልግሎታት ተሓሪምዋ ምህላዉ ይፍለጥ።
ብክልላዊ መንግስቲ ዝውነን ቴለቪዠን ትግራይ፡ መንግስቲ ፌድራልን መሻርኽቲ ሓይልታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ናይ 2020 ንከተማ መቐለ ምስ ተቐጻጸርዋ ክሳብ ሰነ 2021 በቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመዘዘ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ’ዩ ዘመሓድራ ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ መርሒ ሰነ ሓይልታት ትግራይ ዳግማይ ንኸተማ መቐለ መስ ተቆጻጸርዎ እቲ ተመስሪቱ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሰሞ።
ኣብ እዋን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓበን ሓለፎም ከም ኣቐራቢ መደባትን ላዕለዋይ ጋዜጤኛን፡ ሃይለሚካኤል ገሰሰ ናይ ኦንላይን ኤዲተር፡ መስግና ስዩም ዳይረክተር ትምህርታዊ መደባት፡ ተሾመ ጠመላው ዳይረክተር ኣገልግሎትን ካልኦት ቋንቋታት ኢትዮጵያን ኮይኖም ይሰርሑ ምንባሮም ሲፒጀይ ይጠቅስ።
ሓበን፡ ዳዊትን ሃይለሚካኤልን ቅድሚ ምእሳሮም ካብ ስራሕ ደው ከምዝብሉ ተገይሮም ነይሮም’ዮም።