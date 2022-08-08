ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ዕጡቓት ኣብ ቀይዲ ኣውዒሎም ተባሂሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ዕጡቓት ኣብ ቀይዲ ከምዘውዓለ ኣፍሊጡ።
ባይቶ ሃገራዊ ደሕነት፡ ዕጡቓትን ኣባላትን ኦነግ፣ ህወሓትን ኣልሸባብን ከምኡ’ውን ኣብ ሓላፍነት መንግስቲ ዝነበሩ 5971 ውልቀሰባት ኣብ ቀይዲ ውዒሎምን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ድማ ስጉምቲ ተወሲዱን ክብል ገሊፁ።
እቲ ባይቶ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ ኣብ ምዕራብን ደቡብን እታ ሃገር ናይ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (ኦነግ) 3180 ሰራዊት “ኣብ ቀይዲ ውዒሎም፡ ኢዶም ክህቡ ዘይደለዩ ከኣ ተደምሲሶም” ኢሉ።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ልዕሊ 497 ኣባላት ህወሓት፣ ኣልሸባብን ካልኦትን ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓሉን፡ ዝተወደበ ገበን ይመርሑ ነይሮም ዝተብሃሉ 314 ጥርጡራት፣ 75 ናይ ከተማን ፌደራል መንግስቲ ሓለፍቲ ስራሕን ብብልሽውና ተጠርጢሮም ምትሓዞም ገሊጹ።
ቢቢሲ ብዛዕባ እቶም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ዝተብሃሉ ዕጡቓትን ኣባላት እቶም ዝተገለፁ ጉጅለታትን ብሳልሳይ ኣካል ኣየረጋገፀን።
እቲ መግለፂ፡ ኣብ ክልል ኦሮምያ፡ ንኦነግ ንምድምሳስ የኽእሉ ዝተብሃለ ኮማንድ ፖስት ኣብ ሸዋ፣ ወለጋን ጉጂን ከምዝተጣየሹ ብምሕባር፡ ኣብኡ ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር፣ ኣመራርሓን ሓይልታት ፀጥታን እቲ ክልል ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ።
ካብ ዕጡቓት ብተወሳኺ፡ ብዙሕ ኣፅዋር ኵናት፥ ጠያይት፣ ተሽከርከርቲ፣ ገንዘብን ካልእን ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዙ ይብል እቲ መግለፂ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ‘ሕጊ ንምኽባር’ ብዝተወሰደ ስጉምቲ'ውን፡ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ጥርጡራት ከምዝተትሓዙን፡ ካብዚኦም ንሓይልታት ፀጥታ ዝኸድዑን ብገበን ዝድለዩን ከምዝርከብዎምን ተገሊፁ።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኣልሸባብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ፡ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልልን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ 813 ኣባላት እቲ ጉጅለ ክቕተሉ እንከለዉ 79 ከኣ ተማሪኾም ኢሉ።