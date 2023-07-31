እቲ ኵናት ናብ ሩስያ ገጹ ይልሕዂ ኣሎ ድዩ?
ፕረዝደንት ዩክረይን ቮሎድሚር ዘለንስኪ፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ሞስኮ ዝተፈፀመ መጥዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ (ድሮን) እቲ ኵናት ናብ ሩስያ ይዘውር ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ።
ዘለንስኪ፡ ኣብ ግዝኣታት ሩስያ ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት “ክውገዱ ዘይኽእሉ፣ ተፈጥርኣውን ፍፁም ፍትሓውን” እዮም ኢሉ።
ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ፡ ብሰንበት ዩክረይን ዝለኣኸተን ድሮናት እተን ሰለስተ ከም ዝተወቕዓ፡ እተን ክልተ ኣብ ቤት-ፅሕፈታት ከም ዝወደቓ ኣፍሊጡ።
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ከተማ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቭኖኮቮ፡ ንሓፂር ግዘ ተዓፅዩ ነይሩ።
ሞስኮ ነቲ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ናይ ንጉሆ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን፡ ንዩረይን ከሲሳ።
ፕረዝደንት ዘለንስኪ፡ “መሪሕነት ሩስያ እቲ ‘ፍሉይ ወተሃደራዊ ወፍሪ’ ዝበሎ ኵናት ኣብ ሒደት ሰሙናት ክዛዘም’ዩ ኢሉ’ኳ እንተሓሰበ፡ ሎሚ 522 መዓልታት ኣቑፂሩ ኣሎ።
ቀስ ብቐስ እቲ ኵናት ናብ ሩስያ እዩ ዝምለስ ዘሎ። ናብ ታሪኻውን ወተሃደራውን ማእኸላት ይኸይድ ኣሎ። እዚ ክውገድ ዘይኽእል፣ ተፈጥርኣውን ፍፁም ፍትሓውን’ዩ” ኢሉ።
ዩክረይን፡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሩስያ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ትዕቀብ ከም ዝነበረት ይፍለጥ።
ሕዚ ፕረዝደንት ዘለንስኪ ብዓርሰ እምነት ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፀቕጢ ከሕድር ይኽእል እዩ።
ከምዚኦም ዓይነት መጥቃዕትታት ድሮን ዘለንስኪ ንህዝቢ ሩስያ መልእኽቲ ንከሕልፍ ዝሕግዝ’ዩ።
መብዛሕትኦም ሩስያውያን፡ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ዝፈፀመቶ ወራር ትኽክል’ዩ ኢሎም’ዮም ዝኣምኑ።
ፕረዝደንት ሩስያ ነበር ዲምትሪ ሜድቬዴቭ፡ ዩክረይን ፀረ-መጥቃዕቲ ትቕፅል እንድሕር ኰይና፡ ሞስኮ ኒዩኵሌር ክትጥቀም ይግባእ ክብል ብሰንበት ተዛሪቡ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶ ደሕንነት ሩስያ ዝኾነ እቲ ፕረዝደንት ነበር፡ ዩክረይን “ናህትና መሬት” እንተድኣ ወሲዳ “ካልእ ኣማራፂ” የብልናን ኢሉ።
ሰብመዚ እታ ሃገር በቲ ብቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን ዝበሉ እንትኾኑ፡ ከንቲባ ከተማ ሞስኮ ሰርጌይ ሶብያኒን ብድሮን ዝተወቕዑ ክልተ ኣብያተ-ፅሕፈት ቁሩብ ከምዝተጐድኡ ሓቢሩ።
ዝተዘርግሑ ስእልታት፡ መሳኹቲ እቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተወቕዑ ህንፃታት ተሰባቢሮም የርእዩ።
ሊያ ዝተብሃለት ምስክር ዓይኒ፡ ሓውን ትክን ከም ዝረኣየት ንሮይተርስ ተዛሪባ።
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ከተማ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቭኑኮቮ ንዝተወሰነ ግዘ ኣገልግሎት ምሃብ ደው ዘበለ እንትኾን፡ ዝኣትዋ ነፈርቲ ድማ ናብ ካልእ መዕርፎ ነፈርቲ ክዓልባ ተገይሩ።
ሩስያ ንዩክረይን ካብ ትወርር ንነዘ፡ ካብ ዶብ ዩክረይን 500 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ሞስኮ፡ ኣብ ቀረባ እዋን’ያ ዒላማ መጥቃዕቲ ኪየቭ ኰይና።
ሩስያ ድማ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ፡ ዩክረይን ኣብ ርእሰከተማ ሞስኮ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ግዝኣታታ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ትፍፅም ኣላ ብምባል ትኸስስ ኣላ።