ኣብ ኢትዮጵያ ንኣንበጣ ዝተነጽገ ጸረ-ባልዕ ኣብ 76 ቢልዮን ኣናህብ ጉድኣት ኣብጺሑ
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 2019-2021 ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ብዝተነጸገ ጸረ-ባልዕ ኣብ ልዕሊ 76 ቢልዮን ኣናህብ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ።
እቲ ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መጽሔት ኣግሮኖሚ ዝተዘርግሐ መጽናዕቲ፡ ብሰንኪ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምቁጽጻር ዝተነጽገ ኬሚካላት፡ 76 ቢልዮን ንህቢ ካብ ቆፎኦም ክሃዳሙ ወይ ክሞቱ ከም ዝገበሩ ይሕብር።
ካብ 2019 ክሳብ 2021 ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕስለ ኣንበጣ ኣጋጢሙ ምንባሩ ይዝከር።
እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዝነበረ እኽሊ ኣጥፊኡ ንውሕስነት መግቢ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ’ዩ።
ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ዝዀነ ኣዲስ ቢሆነኝ፡ "ኣንበጣ ኣብ ተኽሊ ርኡይ ጉድኣት እንከብጽሕ ንህቢ ሓዊሱ ንዕምበባታት ዝቐስሙ ካልኦት ነፍሳት ብተዘዋዋሪ ይጎድእ’ዩ፤ ምኽንያቱ ብዘይ ተኽሊ ንህቢን ካልኦት ነፍሳትን ክነብሩ ኣይኽእሉን" ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ዕስለ ኣንበጣ ንምጥፋእ ዝተነፀጉ ኬሚካላት ኣንበጣ ካብ ምቕታል ሓሊፉ ንህቢ ከምዝጎድእ ዝተረጋገፀ ከም ዝዀነ’ውን ኣመልኪቱ።
"እቲ ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ክንደይ ሄክታር መሬት ዝራእቲን ካልኦት ተኽልታትን ጉድኣት ከም ዘውረደ መሰረት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ንህቢ ዝወረደ ዘይቀጥታዊ ጉድኣት ከነርኢ ፈቲንና" ይብሉ።
ኣብ ክልላት ኦሮምያ፡ ሶማልያ፡ ዓፋር፡ ምብራቓዊ ኣምሓራን ኣብ ዶባት ትግራይን እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ንህቢ ዝወርድ ጉድኣት ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ።
ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንገለ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምጥፋእ እትጥቀመሎም ፀረ-ባልዕ መድሓኒታት ኣብ ቀፃሊ ኣብ ከባቢ ዘስዕቦ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ተኣጊዶም ምህላዎም ሓቢሩ።
ብተወሳኺ እዚ ጸረ-ባልዕ ክነጽግ ከሎ፡ ንህቢ እውን ግዳይ ናይቲ ኬሚካል ይዀኑ እዮም።
"ማላቲዮንን ክሎርፓይሪፎንን ዝበሃሉ ኬሚካላት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ምስ ኣየር፡ ሓመድን ማይን ይሕወሱ፡ ስለዚ እቶም ዝተረፉ ንህቢ ኣብቲ ዝሰርሕዎ መዓር እቲ ኬሚካል ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ኣሎ።"
ኣብ ሶማልያ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ዘጋጠመ ዕስለ፡ እታ ዝተመሓየሸ ዓይነት ኬሚካል ከም ዝተጠቐመት እቲ ክኢላ ይሕብር።
ኣብዚ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምህርቲ መዓር ካብ 2017 ክሳብ 2021 ብ80 ሚኢታዊት ከምዝነከየን እዚ ድማ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዝዀነን ተጠቒሱ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምቁፅፃር እኳ እንተተዓወተት፡ እቲ ዝተነፀገ ኬሚካል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ጉድኣት ከየብፅሕ ዝሓሸ ዓይነት ኬሚካል ክትጥቀም ከም ዝነበራ እቲ ምሁር ተዛሪቡ።
ኣቶ ኣዲስ እቲ ጉድኣት ንምምካት ንህቢ ከም ብሓድሽ ምርባሕን ተኽሊ ምትካልን መፍትሒ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።