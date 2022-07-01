ኣብ ኢትዮጵያ ንዝለዓሉ ግጭታት ግደ ማሕበራዊ ሚዲያ ክሳብ ክንደይ'ዩ?
ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ዘጋጥሙ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ንምውጻእ ዝገበረቶ ጻዕሪ፡ ብኲናት ሓድሕድን ብሄር ተኰር መጥቃዕታትን ተናዊጹ’ዩ።
ምምሕዳር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ንዓመታት ካብ ፖለቲካ እታ ሃገር ተገሊሎም ዝነበሩን ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸንሑን ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ናብ ውሽጢ ሃገር ክኣትው ድሕሪ ምፍቃዱ፡ በብቦታኡ ብሄር፡ እምነትን ፖለቲካዊ ኣረኣእያን መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕታትን ቅትለታትን ክፍጸሙ ተራእዮም።
እቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ፡ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝልሓመ ኲናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዘስዓቦም ኵለመዳያዊ ጸገማት ንግዜኡ ገዲፍና፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገር ብሰንኪ ብሄሮም ግዳያት ቅትለትን ስደትን ዝዀኑ ብዙሓት ከም ዝዀኑ ክንዕዘብ ክኢልና።
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጸሙ ብኣብነት ከነልዕል።
ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ጊምቢ ቶሌ ኣብ ዝተባህለ ቑሸት ብዝተፈጸመ ብሄር ተኰር መጥቃዕቲ፡ ብኣማኢት ዝቝጸሩ ሰባት ተቐቲሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ድማ፡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮሞን ብዝተወልዐ ጐንጺ፡ ልዕሊ 67 ሰባት ክሞቱ እንከለው ብዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም።
ከምዚኦም ዝበሉ መጥቃዕታት ክፍጸሙ እንከለው፡ ነዞም መጥቃዕታት ዝኹንኑ፡ ነቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ መጥቃዕታት ዘርእዩ ዘስካሕክሑ ስእልታትን ተንቀሳቐስቲ ምስልታትን ከምኡ’ውን ጐንጽን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክፍጸምን ዘለዓዕሉ መልእኽታት ብብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያታት ይዝርግሑ እዮም።
ብፈይስቡክ፡ ትዊተርን ዩትዩብን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብዙሓት መልእኽቲ ዝመሓላለፉ መድረኻት ቴሌግራምን ካልኦትን፡ ነዞም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ምስልታትን ስእልታትን ምዝርጋሕ ድማ ዝተለመደ ነገር ኰይኑ ኣሎ።
ንኣብነት፡ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ውልቀሰብ ብህይወት እንከሎ፡ ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ብሓዊ እናተቓጸለ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ምስ ተዘርግሐ ሓያል ቁጥዐ ኣልዒሉ ነይሩ።
ቅድሚ ሰሙናት’ውን ኣብ ክልል ጋምቤላ ሓይልታት ጸጥታ ዝርከብዎም ዕጡቓት፡ ሲቪላውያን ክቐትሉ እንከለው ዘርእዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ወጺኦም ነይሮም።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ደንቢደሎ፡ ኣማኑኤል በላይ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ ኣደባባይ ክርሸን እንከሎ ዘርኢ ቪድዮ ብማሕበራዊ ሚዲያ ምስ ወጽአ፡ ብዙሓት ሓዚኖም ነይሮም።
“ሰባት፡ ንመኽሰብ ሚዲያ ይቕተሉ ኣለው”
ቅድሚ ሰሙናት፡ ኣብ ኦሮሚያ ቑሸት ቶሌ ድሕሪ ዝተፈጸመ ቅትለት፡ ኣብ ፌስቡክ፡ ትዊትርን ዩትዩብን ዓጸፋዊ መጥቃዕቲ ንኽፍጸም ዝጽውዑ ተጠቀምቲ ተራእዮም ነይሮም።
እቶም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያ፡ ነቲ መጥቃዕቲ ኣክንዲ ምኹናን፡ ንነበርቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ የጸልምዎምን ይቃወምዎምን’ውን ነይሮም።
እዚ፡ ኣብ ቶሌ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ዝመጽአ ዘይኰነ፡ ቅድም ኢሉ’ውን ዝዀነ ጸገም ኣብ ዘጋጥመሉ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝጥቅኑ መልእኽታት ይሓልፉ’ዮም።
ካብ ቀረባ ግዜያት ንነጀው ግን፡ ጐንጺ ዘለዓዕሉ መልእኽታት የመሓላልፉ’ዮም ተባሂሎም ዝንቀፉ ዝነበሩ ሰባት እንከይተረፈ፡ ማሕበራዊ ሚዲያ ህላወ እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትው’ዮም ክብሉ ተሰሚዖም።
ሓደ፡ ክልተ ኣብነት ከነልዕል።
የኔታ ኣብ ዝተባህለ ናይ ዩትዩብ ገጽ ፖለቲካዊ ርእይቶታቱ ብምሃብ ዝፍለጥ ስዩም ተሾመ፡ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንዝዝርግሑዎም መልእኽታት ጥንቃቐ ክገብሩ ሓቲቱ ነይሩ።
ንሱ፡ ነቲ ኣብ ቶሌ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምጥቃስ ንከስቢ ሚዲያ፡ ሰባት ይቕተሉ ኣለው ዝብል ርእይቶ ሂቡ።
“ንሓደ ህዝቢ ፈሊኹም ትሓዝኑ ወይ ትሕለቝ እንተዄንኩም፡ ህዝቢ ከተወድእዎ ኢኹም። ሰባት ብናይ ሚድያ ዓውዓው ይቕተሉ ስለ ዘለው፡ ብዙሕ ሰብ ጠራዕራዕ ክብል እንከሎ ብዙሕ ሰብ ክቕተል’ዩ፡” ይብል።
ንሓደ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሐ ኣቦ መንበር ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ጃዋር መሓመድ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ ብምኻድ ምስ ኢትዮጵያውያን ይመያየጥ ኣሎ።
እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ዘመሓላልፎም መልእኽቲ፡ ኢትዮጵያውያን ብመገዲ ማሕበራዊ ሚዲያ ሓድሕድ ምቅትታል ካብ ምስባኽ ክቑጠቡ ይሓትት።
ጃዋር፡ “ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ፡ ኣምሓራ፡ ትግራዋይ ዝፍጸም ቅትለት ጠጠው ይበል ምባል ዝተለምደ ኰይኑ ኣሎ። እወ ጠጠው ይበል! ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝፍጸም ቅትለት ጠጠው ኣቢልካ ሞት ኣምሓራ ክቕጽል የብሉን። ናይ ኣምሓሩ ሞት ጠጠው ኣቢልካ ሞት ተጋሩ ክቕጽል የብሉን፡” ይብል።
ንሱ ወሲኹ፡ “ኦሮሞ ይመውት እንተሃልዩ፡ ኣምሓራይ ይመውት እንተሃልዩ፡ ትግራዋይ ወይ ጉሙዝ ይመውት እንተሃልዩ፡ መን’ዩ ዝቐትል ዘሎ? ንሓድሕድና ንቀታተል ኢና ዘለና ማለት’ዩ፡” ኢሉ።
እቲ ኣቦ መንበር፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብዩትዩብ ንዝረኽቡዎ ገንዘብ ክብሉ እቲ ህዝቢ መጥቃዕቲ ንኽፍጽም ካብ ምጉስጓስ ክቝጠቡ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ።
“ምንም ዘይፈልጡ ህጻናትን ኣዴታትን እዮም ዝሃልቑ ዘለው” ይብል።
ተሓታትነት ማሕበራዊ ሚዲያ
ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 120 ሚሊዮን’ዩ ተባሂሉ ይግመት። ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ዕድሚኦም ካብ 13 ክሳብ 24 ዓመት ዝዀኑ 24 ሚእታዊት’ዮም።
ዳታ ሪፖርታል ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኣስታት 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን፡ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ከም ዝዀኑ ይሕብር።
እዚ ቝጽሪ ዓመታዊ ይዓቢ’ዩ ዘሎ። ኣብዚ ዓመት [2022] ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝርግሐ ኢንተርነት 25 ሚእታዊት ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት።
ከም ሮይተርስ ዝኣመሰሉ፡ ቑጽሪ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ዘጽንዑ ትካላት፡ ፈይስቡክ ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ቍጽሪ ተጠቀምቲ ከም ዘለውዎ ይገልጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2021፡ ቍጽሪ ተጠቀምቲ ፈይስቡክ ሸውዓተ ሚሊዮን ምዃኑ ይገልጹ። እዚ ማሕበራዊ ሚዲያ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ንጎንጺ ዘተባብዑ መልእኽታት ክቈጻጸር ኣይክኣለን ዝብል ከቢድ ነቐፌታ ይቐርበሉ።
ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ብኲናት ሓድሕድ ኣብ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ፈይስቡክ፡ ጐንጺ ዘለዓዕል ትሕዝቶ ዘለዎም መልእኽታት ርእዮም ንላዕለዎት ሓለፍቶም እንተፍለጡ’ውን፡ እቲ ትካል ስጉምቲ ኣይወሰደን ክብሉ ወግዓዊ ክሲ ኣቕሪቦምሉ’ዮም።
ፈይስቡክ፡ ኢትዮጵያ ሓደጋታት ግጭት ካብ ሞንጐ ዘንጸላለወን ሃገራት ኢሉ’ኳ እንተሰርዓ፡ ከምዚኦም ንዝበሉ መልእኽታት ዝቈጻጸር ኣካል እቲ ኩባኒያ ግን ተራኡ ብግቡእ ኣይፈጸመን ዝብል ተደጋጋሚ ነቐፌታ ይበጽሖ’ዩ።
ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዕጡቓት ጭካነ ዝመልኦም ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ኣብ ፈይስቡክ ይጥቅዑ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ነይሩ።
ንኩባኒያ ሜታ ትሰርሕ ዝነበረት ፍራንሲስ ሃውገን ኣብ ሰኔት ኣመሪካ ቀሪባ፡ ፈይስቡክ ኣብ ከም ኢትዮጵያን ሚያንማርን ዝበላ ሃገራት የፍርስ ኣሎ ክትብል ተዛሪባ። እዚ ዜና ብብዝሒ ምስተቓልሐ ፈይስቡክ ስጕምታት ክወስድ ከም ዝጀመረ ገሊጹ።
ንኣብነት፡ እቲ ትካል ኣብ ሕዳር ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ልዕሊ 92 ሽሕ ትሕዝቶታት ፈይስቡክን ኢንስተግራምን ስጉምቲ ከም ዝተወስዶም ሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ድማ “ኣብ ግብጺ ዝመደበሮም፡ ንኢትዮጵያ ዒላማ ዝገበሩ" ዝበሎም ገጻት ከም ዝዓጸወ ገሊጹ’ዩ።
ይዅን’ምበር፡ ፈይስቡክ ዝወስዶም ስጕምታት እኹላት ኣይኰኑን፤ ሕጂ’ውን ብዙሓት ተጠቀምቲ ጎንጺ ዘለዓዕሉ መልእኽታት ብዘይዓጋቲ የሕልፉ ኣለው ዝብሉ ቅሬታታት ይስምዑ’ዮም።
ሜታ ብኸመይ’ዩ ስጕምቲ ዝወስድ?
ሜታ፡ ከም ፈይስቡክን ኢንስተግራምን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ጎዳእቲ መልእኽታት ንኸይሓልፍ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ።
እቲ ትካል ነዚ ዝሰርሑ ትካላት ቘጺሩ’ዩ። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ማእከሉ ዝገበረ ሳማ ሶርስ ዝተባህለ ትካል፡ ትሕዝቶ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፡ ትግርኛን ኦሮምኛን ዝመሓላለፉ መልእኽታት [content moderation] ይቈጻጸር።
ሽማ ክግለጽ ዘየፍቀደት ሰራሕተኛ እዚ ትካል፡ ብፍላይ ድሕሪ ምጅማር ኲናት ትግራይ ብፈይስቡክ ዝመሓላለፉ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ከም ዝወሰኹ ትዛረብ።
“80 ሚእታዊት ትሕዝቶ እቶም ቍጽጽር እንገብረሎም መልእኽታት፡ ጎንጺ ዘለዓዕሉን ናይ ጽልኢ ዘረባታትን ዝሓዙ መልእኽታት እዮም” ትብል።
ፈይስቡክ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ትሕዝቶ ዝመዝኑን ዝቈጻጸሩን ትካላት እንተሃለውዎ’ውን፡ እቲ ብሰለስቲኦም ቋንቋታት ዝሰርሕ ትካል 'ሳማ ሶርስ'፡ ነዚኦም ናይ ምቍጽጻር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እታ ወሃቢት ርእይቶ ተረድእ።
ፈይስቡክ፡ ‘ሪፖርት’ ክግበረሉ እንከሎ ጥራይ መልእኽታት ከም ዝቈጻጸር ይግለጽ።
መንግስቲ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ?
ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር ኔትዎርክ ሓበሬታ [ኢንሳ] ዶክተር ሹመቴ ግዛው ነዚ ምላሽ ኣለዎ።
ኢትዮጵያ ኣካል ዓለምለኻዊ ዲጂታላዊ ማሕበረሰብ ከም ምዃና መጠን፡ ግዳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚዲያታት ዝዝርግሑ ግጉያትን ጐንጺ ዘለዓዕሉን መልእኽታትን ኰይና እያ ይብል።
በዞም መገዲታት ዝመሓላለፉ መልእኽታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገር ንዝለዓሉ ግጭታትን ንዕኡ ስዒቦም ዝበጽሑ ዘለው ምዝንባልን ምጥፋእ ህይወት ሰብን እጃም ከም ዘለዎም ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተዛሪቡ።
እዚ “ንኢትዮጵያ ስግኣት’ዩ” ዝብል እቲ ዳይሬክተር ብማሕበራዊ ሚዲያ ዝውዝዑ ዘለው ግጉያትን ጐንጺ ዘለዓዕሉን መልእኽታት ንምቍጽጻር ዝሰርሑዎም ስርሓት ምህላዎም ይጠቅስ።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝተዋፈሩ መነ መን’ዮም? እቲ ዝጥቀምሉ ኣካውንት እንታይ’ዩ? ዝብሉ ብምፍላይ ትኽክለኛ ዘይኰነ መረዳእታ ሒዙ መልእኽታት ዝዝርግሕ ኣካል ናብ ሕጊ ክቐርብ ከም ዝግበር የረድእ።
ናይ ሓሶት ኣካውንታት ስለ ዝበዝሑ፡ ኣብቶም ማሕበራዊ ሚዲያ ብዝግዝኡሎም መትከላት መሰረት ክዕጸው ወይ ክእገዱ፣ እቶም ዝሓዙዎም መልእኽታት ክወርዱ ወይ ክጠፍኡ ምስቶም ኩባንያታት ቴክኖሎጂ [ጉግልን ፈይስቡክን] ብሓባር ከም ዝሰርሑ’ውን ዶክተር ሹመቴ ይገልጽ።
“ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ እንርእዮም ሰባት ተኸፈልቲ ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም [ንኣብነት ዩትዩብ]። እዚኦም ብዛዕባ ምጥማይ ተጋሩ፣ ምጉስቛል ኦሮሞ ወይ ሞት ኣምሓሩ ኣይግድሶምን። እኳ ደኣ ንህዝቢ ኣጋጭዮም ብዛዕባ ዝረኽብዎ ገንዘብ ዝጭነቑ ስለ ዝዀኑ፡ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ንኽፈልጥን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረት ኣጠቓቕማ ክህልዎን ኢና ንሰርሕ” ኢሉ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ማሕበራዊ ሚዲያ ንእከይ ተግባራት ብምውዓል ዝንቡዕ ሓበሬታን ናይ ጽልኣት ዘረባን ንምትሕልላፍ ምጥቃምን ተሓተትቲ ዝገብር፣ ግጉይ ሓበሬታን ናይ ጽልኣት ዘረባን ዝኽልክል ኣዋጅ ከም ዝወጽአ ይዝከር።
ኣብቲ ኣዋጅ ካብ ዝሰፈሩ ናይ ጽልኣት ዘረባ ብብሮድካስተ፡ ብሕትመት ወይ ብማሕበራዊ ሚዲያን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣገባባትን ተጠቒምካ ምትሕልላፍ ክሳብ ክልተ ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርትን 100 ሽሕ ብር ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን ከም ዘስዕብ ተጠቒሱ ኣሎ።
ካብዚ ሓሊፉ፡ እቲ ሓበሬታ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ተኸተልቲ ብዘለውዎ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝተመሓላለፈ እንተዀይኑን ጉድኣት እንተወሪዱን እቲ መቕጻዕቲ ካብ ክልተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ።
ብዙሓት ሰባት፡ እዚ ሕጊ'ዚ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ብዘይጥፍኣቶም ክእሰሩ ዝገብር እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም።
ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተወስዱ “ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ”፡ ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር።
ጐንጺ ዘለዓዕሉን ግጉያት ሓበሬታታትን ከመሓላልፍ ዝተረኽበ ናይ ፈይስቡክ፡ ትዊተርን ዩትዩብን ገጽ፡ ብመሰረት ሕጊ እታ ሃገር ይቕጻዕ’ዩ ዝብል ዶክተር ሹመቴ፡ እቲ ትካል [ኢንሳ] ከምዚኦም ዝበሉ ኣካውንታት ክእገዱ ከም ዝከታተልን ከም ዝምርምርን ንቢቢሲ ገሊጹ።