ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ግህሰት ኲናት ዝምርምር ኮሚሽን ሓድሽ ኣቦ መንበር ተመዚዙ
ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት: ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኲናት ሓድሕድ ዝተፈጸሙ ግህሰታት ዝምርምር ጉጅለ ክኢላታት ሓድሽ ኣቦ መንበር ምምራጹ ኣፍሊጡ።
እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ 12 ታሕሳስ 2015 ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ታንዛንያዊ መሓመድ ቻንደ ዑስማን ሓድሽ ኣቦ መንበር ኮይኑ ከም ዝተመዘዘ ሓቢሩ።
እቲ ሓድሽ ኣቦ መንበር ዝተመዘዘ፡ እታ ነቲ ኮሚሽን እትመርሕ ዝነበረት ኬንያዊት ካሪ ቤቲ ሙሪንጊ ካብ ስልጣና ድሕሪ ምውራዳ ከም ዝኾነ’ውን ኣፍሊጡ።
እቲ መግለጺ፡ ካሪቤቲ ንምንታይን መዓስን ከም ዝወረደት ብዝምልከት ዝበሎ ነገር የለን።
ታንዛንያዊ ጠበቓን ላዕለዋይ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነበርን መሓመድ ቻንደ ኣትማን ሳልሳይ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን እዩ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኲናት ሓድሕድ ዝተፈፀሙ ግህሰት ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት፡ ሕግታት ስደትን ካልኦት ግህሰትታትን ንምፅራይን ነፃ ምርመራ ንምክያድን ዝተመስረተ ጉጅለ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይዚ ዓመት ርኽበታቱ ኣውፂኡ ነይሩ።
ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ደማዊ ኲናት፡ ዓመጽ፡ ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ጃምላዊ ቅትለትን ጥምየት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ኣጽዋር ምጥቃምን ከም ዝተፈጸመ መርትዖታት ከም ዘሎን ጸብጻብ ናይቲ ኮሚሽን ኣቃሊዑ’ዩ።
እቲ ኮሚሽን እዞም ጥሕሰታት ገበናት ኲናት ከምኡ’ውን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኖም ከም ዝኣምን ሓቢሩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ መርማሪ ንምጥያሽ ዝተወሰነ ውሳነ ሓዊሱ ዕድመ እቲ ኮሚሽን ምንዋሕ ክትቃወም ከም ዝጸንሐት ይዝከር።
ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከም መሳርሒ ፕሮፖጋንዳ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ይውዕል ኣሎ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ጣልቃ ምእታው እዩ ክትብል ዝኸሰሰት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ምንዋሕ ናይቲ ኮሚሽን ክቋረጽ ከም ዝሓተተት ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ሓቢረን።
ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናብ ረብሓ ነፃ ቀረፅ ንግዲ (AGOA) ንምምላስ፡ ነቲ ኣብ እዋን ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ግህሰታት ዘጻርይ ጉጅለ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ፍቓድ ከም ትህብ ተሓቢሩ።
እቲ ጉጅለ ክኢላታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ መርመራ ምግብሩ ከም ቅድመኩነት ከም ዝተቐመጠ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣመሪካ ምሕባሩ ጸብጻብ ጋዜጣ እንግሊዝኛ ሪፖርተር የመልክት።
መርመርቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኲናት ናብ ዝተፈፀመሎም ከባቢታት ክኸዱ ከም ዘይተፈቐደሉ እቲ ኮሚሽን ገሊፁ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ኣመሪካ ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂማ ብዝብል ምኽንያት ኢትዮጵያ ካብ ቀረፅ ነፃ ንግዲ (ኣጎዋ) ከም ዝኣገደት’ውን ይዝከር።
እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ክጣየሽ ከሎ፡ ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ነበር ፋቱ ቤንሱዳ ኣደመንበር ኮይና ተመዚዛ ነይራ።
ፋቱ ቤንሱዳ ኣምባሳደር ጋምብያ ኣብ ብሪጣንያ ኮይና ድሕሪ ምምዛዛ ከም ኣደመንበር ናይቲ ኮሚሽን ዝነበራ ስልጣን ኣረኪባ።
ኣብ ክንዲ ሚስተር ሙሩንጊ ቀዳማይ ኣባል ተባሂላ ዝተሰየመት ኬንያዊት ጠበቓን ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላትን ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ ኣቦ መንበር ክትከውን ከም ዝተወሰነ ይፍለጥ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሚቺጋን ፕሮፌሰር ዝኾነ ኣሜሪካዊ ስቲቨን ራትነር ድማ ኣባል ኣህጉራዊ ጉጅለ መርማሪ ገበናት ኲናት እዩ።
ብተወሳኺ ዜጋ ሲሪላንካ ዝኾነ ራዲካ ኩማራስዋሚ ኣባል እቲ ኮሚሽን ኮይኑ ከም ዝተሸመ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ'ሎ።