ጆንሰን፡ ሚኒስተራቱ ካብ ሓላፍነት ድሕሪ ምውራዶም ንፖለቲካዊ ህላወኡ ይቃለስ
ክልተ ላዕለዎት ሚኒስትራት ብሪጣኒያ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብምንቃፍ ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖለቲካዊ ህልውናኡ ንምድሓን ይቃለስ ኣሎ።
ትማሊ፡ ቻንስለር ሪሺ ሱናክን ሚኒስተር ጥዕና ሳጂድ ጃቪድን ኣብ ውሽጢ ናይ ዓሰርተ ደቓይቕ ፍልልይ ካብ መዝነቶም ክወርዱ እንከለው፡ ካልኦት ሚኒስትራትን ኣማኸርትን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር’ውን ስዒቦም ኣለው።
ነዚ ስዒቡ ነቐፍቲ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር “ኣብቂዑ” እዩ ክብሉ እንከለው፡ ሰልፊ ዕዮ ድማ እቲ ዝመርሖ ሰልፊ ብልሽው’ዩ ነይሩ ክብል ነቒፉ።
ቦሪስ ጆንሰን ግን፡ ካቢነኡ ብምቕያር ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሕ ገሊጹ'ሎ።
በዚ መሰረት፡ ናዲም ዛሃዊ ሓድሽ ቻንስለር ክኸውን እንከሎ፡ ሓለቓ ስታፍ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ስቲቭ ባርክለይ ድማ ሚኒስተር ጥዕና ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ።
ከቢድ ቅልውላው መሪሕነት ኣጋጢሙዎ ዘሎ ቦሪስ ጆንሰን፡ ሎሚ ካብ ኣባላት ባይቶ ብዝቐርበሉ ሕቶታት ክዋጠር ከም ዝኽእል ይግመት።
ውሳነታትን ፖሊሲን መንግስቲ ንዝምርምር ኮሚቴ ኣባላት ባይቶ’ውን መረዳእታ ክህብ እዩ።
ጃቪድን ሱናክን ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምውራዶም ዝሃቡዎ ዕላዊ መብርሂ’ኳ እንተዘይሃለወ፡ ኣብቲ ትማሊ ዝጽሓፉዎ መልቀቒ ደብዳበ ግን፡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብትሪ ወቒሶም።
ጃቪድ፡ መሪሕነት ቦሪስ “ንሃገራዊ ረብሓ ኣይሰርሕን ዘሎ” ብምባል ከጠንቕቕ እንከሎ፡ ሱናክ ብወገኑ ህዝቢ መንግስቲ “ብትኽክል፡ ብብቕዓትን ብቕውም ነገርን ክመርሖ” ትጽቢት ይገብር እዩ ኢሉ።
መራሕቲ ተቓወምቲ ሰልፊታት፡ ሚኒስተራት ካቢኔ ነዞም ካብ ሓላፍነቶም ዝለቐቝ ላዕለዎት ሚኒስተራት ክጽንበርዎምን ሓላፍነቶም ክለቁን ክጽውዑ እንከለው፡ መራሒ ሰልፊ ዕዮ ኪር ስታርመር ሓፈሻዊ መረጻ ንኽካየድ ድልው ምዃኑ ተዛሪቡ።
ኣባል ባይቶ ኣንድሪው ሚሸል፡ ቦሪስ “ቀዳማይ ሚኒስተርና ክኸውን ዘኽእሎ ባህሪ ይዅን ወኒ የብሉን” ብምባል “ኣብቂዑ’ዩ” ኢሉ።
መራሒት ቶሪ ኰይና ክትትክኦ ግምት ተዋሂብዋ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ሊዝ ትራስ ሓዊሱ ኣባላት ባይቶ ቶሪ ከምኡ’ውን ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራት ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ቦሪስ ዘቕረብዎ ነቐፌታ የለን።
ሊዝ፡ “ሚእቲ ሚእታዊት ኣብ ጐድኒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር’የ” ክትብል እንከላ፡ ካልኦት ሚኒስትራት’ውን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም።
እቲ ትማሊ ኣጋምሸት ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ነውጺ፡ ቦሪስ ጆንሰን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ክሪስ ፒንቸር፡ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርብ ክስታት ምህላው እናፈለጠ ምኽትል ሓላፊ ውዳበ ገይሩ ምሻሙ “ዓቢይ ጌጋ” ከም ዝነበረ ድሕሪ ምእማኑ ዝስዓበ እዩ።