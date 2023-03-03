ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ዘየሳተፈ ጉባኤ ምጥያሽ ግዝያዊ ምምሕዳር እንታይ ዘትዩ?
እቲ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ንኽልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ፡ 11 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ፡ ትማሊ ሓሙስ ኣኼባኡ ዛዚሙ ኣሎ።
እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝመጽኡ ዝተገልጹ ተዛተይቲ፡ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሰራዊት ትግራይ፡ ሲቪክ ማሕበራትን ውሑዳት ብሄራት ኩናማን ኢሮብን ወኪሎም ከምዝመጽኡ እዩ ተገሊጹ።
ገሊኦም ብድምጺ፡ ገሊኦም ብዘይ ድምጺ ዀይኖም፡ መን ከም ዝሓረዮምን ብኸመይ ከም ዝተመርጹን ዝተውሃበ መብርሂ የለን።
እቶም ጉባኤተኛታት እንታይ ኢሎም?
እቲ ትማሊ ዝወጽአ ናይ ቅዋም መግለጺ ሰነድ ከምዝሕብሮ፡ እቲ ጉባኤተኛ፡ ኣብ ተልእኾ ጊዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምኡ’ውን ኣወዳድባን ከፍፍል ስልጣንን ጊዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኣመሰሉ ኣጀንዳታት ከምዝዘተዩ ይሕብር።
ቀንዲ ዕላማ እቲ ዝጣየስ ምምሕዳር፡ ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ምውሓስ፡ ሓድነት ተጋሩ ምሕላው፣ ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ምምላስን ትኹረት ዘድልዮም ክፋላት ማሕበረሰብ [ሓርበኛታት፣ ጉዱኣት ኲናት፣ ደቂ ኣንስትዮ] ፍሉይ ኣቓልቦ ክግበረሎም ዝብል ይርከቦ።
ከምኡ’ውን ግዝኣት ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምልስን፡ ወረርቲ ዝበልዎም ወዲኦም ካብ’ቲ ክልል ክወጽኡን በርቲዖም ከምዝሰርሑ ኣብቲ ቅዋም መግለጺ ተሓቢሩ ኣሎ።
እቶም ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ፡ ኩሎም ብሄራዊ ውድባት፡ ናይ ሓሳብ ኣፋላለያት ብዘየገድስ፡ ኣካል እቲ ዝጣየስ ምምሕዳር ክኾኑ ኣለዎም ዝብል’ውን ይርከቦ።
እቶም ተቓወምቲኸ እንታይ ይብሉ?
ኣብቲ ኮነፈረንስ ሰለስተ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ናብ’ቲ ጉባኤ ተዓዲሞም፡ ንባዕሎም ዘግለሉ ኸይኖም፡ ወናብሮም ጥርሑ ዀይኑ ኣብ ኣብ ገለ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርገሐ ኣሳእል ተራእዩ።
ብዙሕ ከካትዕ ድማ ቀንዩ።
ኣቦ መንበር ውድብ ባይቶ ትግራይ፡ ደ/ር ጸጋዘኣብ ካሕሱ፡ እቲ ዕድመ ከምዝበጽሖም ኣረጋጊጹ፡ “ካብ መጀመርትኡ ብማዕርነት ዝተመስረተ ኣሳነዳኢ ኮሚቴ ስለዘይኮነ፡ ኣይንሳተፍን” ዝብል ርእይቶ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ንሱ ከምዝብሎ፡ እቲ ኮሚቴ ናይ ሓደ ውድብ ድሌትን ባህግን ዘንጸባርቕ ከምዝኾነ ርእይቶ ሂብሉ።
"እቲ ከይዲ'ውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ውራይ ኣይኮነን፡ ናይ ሓደ ውድብ ውራይ እዩ" ክብል ነቒፉ።
ብተመሳሳሊ ካብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ክንፈ ሓድሽ፡ ውድቦም እቲ ዝተጣየሰ ኣሳናዳኢት ኮሚቴ “ሕጋዊነቱ” ስለዘይቅበልዎ፡ ናብቲ ንሱ ዘዋሃሀዶ ጉባኤ ክጽንበሩ ከምዘይፈቕዱ እዩ ንቢቢሲ ዝዛረብ።
"ክንእቅበሎ እንተዀይና ካብ መጀመርታ ከም ብሓድሽ ንኸሉ ዝሓቁፍ ኮሚቴ ክጣየሽ ይግባእ ነይሩ" ኢሉ።
እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ግን፡ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ኹሉ ኣተሓሳስባታት ዝውክልን፡ ዘይሻራውን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
ኣካታዒነት ምጥያስ ጊዝያዊ ምምሕዳር
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኸተመ ውዕል ሰለም ፕሪቶርያ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ሓድሽ ጊዝያዊ ምምሕዳር ክጣየስ ከምዘለዎ ይእዝዝ።
እቲ ጊዝያዊ ምምሕዳር ምጥያስ ከይዲ ካብ ዝጅመር ድማ፡ ልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣቑጺሩ ኣሎ።
እቲ ውዕል እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ምስ ፌዴራል መንግስቲ ብምዝታይ ዝቖውም ዀይኑ፡ ዛጊድ ኣብ መንገኦም እንታይ ዓይነት ዝርርብ ይካየድ ከምዘሎ ዝተፈልጠ ነገር የለን።
እንተዀነ፡ ዛዕባ ባጀት’ቲ ክልል ክልቀቕ ዝኽእል ድሕሪ ምጥያስ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ከምዝኮነ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከምዘፍለጦም፡ ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምዝራቡ ይዝከር።
እቲ ከይዲ ምቛም ጊዝያዊ ምምሕዳር ኣዝዩ ኣካታዓይ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ድማ ዛጊድ ተግባራዊ ክኸውን ዘይምኽኣሉ ብዙሓት ተወለድቲ እቲ ክልል ቅረታ ኣለዎም።
ድሕሪ ክልተ ዓመት ደማዊ ኲናት ትግራይ፡ ኣገልግሎት ስልክን መብራህትን ኣብቲ ክልል እንተተጀመረ’ኳ፡ እቲ ኣብ ዕጽዋን ክባን ዝጸንሐ ልዕሊ 200 ሽሕ ዝግመት ሰራሕተኛ መንግስቲ ሕዚ'ውን ኣብ ጸበባ ይርከብ።
እቲ ውዕል ሰላም፡ ካብ ዝፍረም ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ'ውን እንተዀነ፡ እቶም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታተት ደመወዞም ክረኽቡን ናብ ንቡር ስረሖም ክምለሱን ኣይከኣሉን።
እዚ ድማ ብሰንኪ ምጉታት እቲ ምጥያስ ጊዝያዊ ምምሕዳር ከምዝኾነ እዩ ዝንገር።
እንታይነትን እቲ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ
እቲ 9 ኣባላት ዝሓቖፈ ኣሰናዳኢት ኮመቴ ምጥያሽ ጊዝያዊ ምምሕዳር፡ ቀንዲ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ካብ ህወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኰይኖም፡ ገለ ውሑዳት ድማ ካብ ምሁራን ይርከብዎም።
ኣመሰራርታ እቲ ኮሚቴ ብዝምልከት ካብ ብሄራዊ ውድባት ተቓውሞ ዝገጠሞ ዀይኑ፡ እቲ ዝተሓስበ ሓበራዊ ጊዝያዊ ምምሕዳር ዝብል ኣብ ሕቶ ኣእትዮምዎ ይርከብ።
ዳርጋ ኩሎም እቶም ኣባለት እታ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ኣባላት ህወሓት ወይ ድማ፡ ምስ ውድብ ህወሓት ቅርበት ከምዘለዎምን ናጻ ከምዘይኮነኑን እቶም ተቓወምቲ ይገልጹ።
እቲ ኮሚቴ መስርሕ ሰነድ ከጽድቕን ነቲ ከይዲ ከቐልጥፎን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ።
ዛጊድ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ተወከልቲ ኣወዳድባታት ዝተረኸብሉ ሸውዓተ መድረኻት ከምዘካዱ ሊቀመንበር እቲ ኮሚቴ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ትማሊ ዝተዛዘመ ኮንፈረንስ ተዛሪቡ ኣሎ።
ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘቃለሖ ጽሑፍ ግን፡ ኣመሰራርታ እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ቅቡል ከምዘይኮነን፡ ንብሄራዊ ውድባት ተቓውሞ ሓዊሱ፡ ክካተቱ ዝግባኦም ቀንዲ ኣካላት ዘግለለ ከምዝኾነን ነቒፉ።
ጀነራል ጻድቃን ካብ ላዕለዎት ኣዛዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ እንትኸውን፡ ኣብ ኣመሰራርታ እቲ ኮሚቴ ኣፈላላይ ከምዘሎ ዘአንፍት እዩ።
እንታይነት እቲ ጊዝያዊ ምምሕዳር
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ሃይሉ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝቐውም ምምሕዳር፡ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘይኮነስ፡ ግዝያዊ መንግስቲ ምዃኑ ንቢቢሲ ኣረዲኡ።
“እዚ ከይዲ፡ ናብቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ እዩ እምበር ዝተፈለየ ስርዓት፣ ዝተፈለየ ለውጢ ንምምጻእ ሃቂኑ ዝተገብረ ኣይኰነን” ኢሉ።
በዚ መሰረት፡ "ዝፈረሰ መንግስቲ ዳግም ክሳብ ዝውደብን ብመረጻ ክሳብ ዝጣየሽን መጻንሒ መንግስቲ ከም ማለት እዩ” ብምባል የረድእ።
ብመሰረት መብርሂ እቲ ሙሁር፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ትግራይ ዝመጽአ ናይ ስርዓት ለውጢ የለን።
መሰረታዊ ሓሳብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ፡ ኣብቲ ክልል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት “እቲ ሓደ ወገን ኣፍሪሱዎ” ከም ዝነበረ እሞ እቲ ክልል ናብቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ ኣለዎ ዝብል መንፈስ ከም ዘለዎ እቲ ሙሁር ይገልጽ።
እቲ ዝጣየስ ጊዝያዊ ምምሕዳር ንሓጺር ግዜ ዝጸንሕን ናብ መረጻ ዘሰጋግርን እዩ ብዝብል ክግለጽ ዝጸንሐ ኾይኑ፡ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ዝጸንሕ ከምዝኾነ ኣብቲ ሰነድ ቅዋም መግለጺ ተጠቒሱ ይርከብ።