ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ
ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ብሊከን ኣብ ዓለምለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ምስ በጽሐ ሚኒስተር ዲኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋ ተቐቢልዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገርን መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ክዘራረብ ትጽቢት ይግበር።
እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ናይቲ ፈደራል መንግስትን ህወሓትን ነቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኲናት ሓድሕድ ንምቍራጽ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ሰላም ከምኡ እውን ጉዳይ መሰጋገሪ ፍትሒ ብዝምልከት ክዘራረብ ምዃኑ ትጽቢት ይግበር።
ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ለገስቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ብምርኻብ ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ፡ ውሕስነት መግብን ሰብኣዊ መሰላትን ከምዝዝቲ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ’ሎ።
ብሊንከን ምስ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ማሃማት ብምርኻብ ኣብ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ከምኡ ድማ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪቃ-ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝተልዓሉ ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር።
ሂዩማን ራይትስ ዎች ዝኣመሰሉ ዓለምለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ብሊንከን ኣብ እዋን ኲናት ንዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ምርግጋጽ ኣብ ኣጀንዳኡ ከእትዎም ጸዊዖም ኣለዉ።
ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኲናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ዝምድና መንግስታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ተዳኺሙ ምጽንሑ ይፍለጥ።
ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ እዋን ኲናት ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምፍጣር ስጕምትታት ወሲዳ ኣላ።
ካብቶም ስጕምቲታት እቲ ሓደ ድማ ኢትዮጵያ ካብቲ ካብ ቀረጽ ነጻ ብዝዀነ ዕድል ፍርያታ ናብ ኣሜሪካ ከተእቱ ዝፈቅድ ፕሮግራም ኣጎዋ ምእላያ እዩ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ክሳብ ዓርቢ 17 መጋቢት 2023 ኣብ ኣፍሪቃ ዝጸንሕ ኰይኑ ድሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ኒጀር ክኸይድ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኒጀር ብምኻድ ኣብ ዞባ ሳሕል ብዛዕባ ዝረኣይ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ጅሃዳውያን ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ከምዝዘራረብ ተፈሊጡ’ሎ።