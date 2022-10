ቲክቶክ፡ ብቐጥታ ፈነወ ካብ ዝልምኑ ሶርያውያን ይኸስብ ኣሎ

ቅድሚ 9 ደቓይቕ

እዛ ስድራ፡ ንኣርባዕተ ሰዓታት ኣብ መሬት ኰፍ ኢላ፡ "Please like, please share, please gift” ዝብላ ሒደት ቃላት ኢንግሊዘኛ ክትደጋግም ትውዕል።