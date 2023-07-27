ወተሃደራት ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ከምዝፈጸሙ ኣፍሊጦም
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር፡ እቲ ብወተሃደራት ዝተገብረ ምእሳር ነቲ ፕረዚደንት ወተሃደራት ዕልዋ መንግስቲ ምዃኑ ብተሌቪዥን እታ ሃገር ብዕሊ ኣፍሊጦም።
እቶም ወተሃደራት ኣብ መግለጺኦም፡ ሕገ-መንግስቲ ኣፍሪስና፡ ኵለን ትካላት ኣደስኪልና፡ ዶባት እታ ሃገር’ውን ዓጺና ኣለና ኢሎም።
ፕረዚደንት ኒጀር መሓመድ ባዙም ካብ ትማሊ ረቡዕ ኣጋ ምሸት ኣትሒዙ ብወተሃደራት ሓለዋ ቤተ-መንግስቲ ተታሒዙ ከምዘሎ ተቓሊሑ እዩ።
ንሱ፡ “ዘይናወጽ ደገፍ” ኣሜሪካ ክረክብ ምዃኑ፡ ካብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣንቶኒ ብሊንከን መብጽዓ ተ’ኣትዩሉ ኣሎ።
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ እውን ምስ ፕረዚደንት ባዙም ከምዝተዘራረቡን ምሉእ ደገፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝግበረሉን ገሊጹ።
ፕረዚደንት መሓመድ ባዙም፡ ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣንጻር እስላማዊያን ዕጡቓት ዝግበር ቃልሲ ቀንዲ መሻርኽቲ ምዕራባውያን እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ክልተ ጐረባብቲ ሃገራት ማሊን ቡርኪናፋሶን ጂሃዳዊ ምንቅስቓሳት ዝፈጠሮ ቅልውላው ዝመበገሲኡ ዕልዋ መንግስቲ ኣጋጢምወን እዩ።
ኣብ ክልቲአን ሃገራት - ማሊን ቡርኪናፋሶን - እቶም ስልጣን ዝጨበጡ ወተሃደራዊ መራሕቲ ምስታ ናይ ቀደም ገዛኢት ሃገር ዝነበረት ፈረንሳ ተባቲዀም እዮም።
ኣብ ማሊ፡ ነቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣንጻር ጂሃድዊ ምንቅስቓሳት ንምሕጋዝ ብዝብል ብብዝሒ ኣባላት ጕጅለ ቫግነር ከምዝተዋፈሩ እዩ ዝንገር።
እዚ ኣብ ኒጀር ተፈጢሩ ዘሎ ናዕቢ፡ ብሰንኪ’ቲ ህላወን ወተሃደራዊ ስርሒታት ቫግነር ኣብቲ ከባቢን፣ ኣብ ምዕራባውያን ተፈጢሩ ዘሎ ጭንቀት ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ዝመጽአ እዩ።
ጽልዋ ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ንምስፋሕ ድሌት ዘለዎም ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን፡ ካብ ሓሙስ 27 ሓምለ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ የአንግድ ኣሎ።
ቍጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪቃ - ኢኮዋስ - ኣብ ኒጀር ዝተገብረ "ስልጣን ብሓይሊ ናይ ምምንዛዕ ፈተነ” ብትሪ ከም ዝዅንኖ ገሊጹ።
ንተልእኾ ሽምግልና ንኢኮዋስ ወኪሉ፡ ፕረዚደንት ቤኒን ፓትሪስ ታሎን ናብ ርእሰ ከተማ ኒያሚ ኣምሪሑ’ሎ።
ፕረዚደንት ታሎን፡ ኣብ ኒጀር ቅዋማዊ ስርዓት ንምምላስ “ኵሉ ተኽእሎታት" ክግበር እዩ፡ "እቲ ዝመችአ ግን ኵሉ ብሰላምን ስኒትን ምስ ዝግበር እዩ" ኢሉ።
ብ ረቡዕ፡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ርእሰ ከተማ ኒያሚ ተኣኪቦም ደገፎም ነቲ ፕረዚደንት ክገልጹ ተራእዮም ኣለዉ። ሪፖርተር ቢቢሲ ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበሮ፡ ኣብ ከባቢ እቲ መንግስታዊ መደበር ፈነወ ዜና፡ ንፕረዚደንት እሙናት ዝዀኑ ዕጡቓት ዓሪዶም ተራእዮም።
ዋላ’ኳ እቶም ኣብ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝተሳተፉ ወተሃደራት ነቲ ተቓውሞ ንምብታን ተዅሲ እንተኸፈቱ፡ ኣብ መብዛሕት ግን እታ ከተማ ሰላማዊት እያ ነይራ።