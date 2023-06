ነፋዕ ወድ ዕትማን፡ ብኣሊፍ ዝጠፍአ ኮኾብ

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ኣብ መወዳእታ ንነፋዕ ወድ ዕትማን እንታይ ኣጓነፎ?

“ነፋዕ ብዛዕባ ባህሉን ቋንቋ ትግረን እምነታት ህዝቢ መንሳዕ መስተንክር ዝዀነ ፍልጠት ዝነበሮ ሰብ ነበረ። ኣብታ ሊትማን ኣብ ሕትመት ዘብጽሓ “Publication of the Princeton Expeditions to Abyssinia” እትብል መጽሓፉ፡ ነፋዕ ብዙሕ’ዩ ኣበርኪቱ። ብድሕሪኡ ነፋዕ ኣብ ሽወደን ትምህርቱ ንኽቕጽል ሕልሚ ነበሮ” ይብሉ ቀሺ እዝራ።