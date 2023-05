ኣርተፊሻል ኢንተለጀንስ ክወስዶም ዘይክእል ስራሓት ኣየኖት እዮም?

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

እዚ ድማ ኣዝዩ ኣሰካፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ጸሓፊ ‘Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything’ ማርቲን ፎርድ ይዛረብ።