ኢልሃን ዑመር ካብ ቁልፊ ኮሚቴ ባይቶ ኣሜሪካ ተባሪራ
ንክልል ሚነሶታ ወኪላ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ኣመሪካ ዝዀነት፡ ኢልሃን ዑመር፡ ካብ ወሳኒ ኣባልነት ኮሚቴ ባይቶ ተባሪራ።
ኢልሃን ብሰልፊ ሪፓብሊካን እያ ካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ተባሪራ።
ንሳ ቅድሚ ገለ ዓመታት፡ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ብዝሃበቶ 'ዘይግቡእ' ዝተብሃለ ርእይቶታት ካብቲ ባይቶ ከምዝተባረረት ተገሊጹ።
ኣብ መረጻታት ፍርቂ እብረ ኣሜሪካ ዳግማይ ዝተዓወተት ኢልሃን ዑመር ኣባል ቤት ምኽሪ ክፍሊ ሕጊ እያ።
ኣባላት ሪፓብሊካን፡ ኢልሃን ካብ ቀዋሚ ኮሚተ ጉዳያት ወጻኢ ምእላያ፡ ንኹሎም እቶም 'ጸረ ኣይሁድ' ዝኾኑ ሰባት ዓቢ ትምህርቲ'ዩ ኢሎም።
ዲሞክራትስ ግና፡ ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ሰልፊ ዲሞክራትስ ኣብ ባይቶ ዓብላሊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ክልተ ኣባላት ሪፓብሊካን ብተመሳሳሊ ካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ምእላዮም፡ ሕነ ንምፍዳይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብሉ።
ኢልሃን ዑመር ግና፡ እቲ ተግባር ኣስላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃናን ናብ ኣመሪካ ከም ስደተኛ ብምምጻኣን ዝተፈጸመ ከምዝኾነ እያ ትዛረብ።
ኣብ መረጻታት ፍርቂ እብረ፡ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝበዝሐ መናብር ምሓዙ ይዝከር።
ኣብዚ እዋን ኣባላት ሪፓብሊካን ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ፡ 222 መናብር ክሕዙ እንከለው፤ ዲሞክራትስ ድማ 212 ኣለዎም።
ሪፓብሊካን ነቲ ታሕተዋይ ባይቶ ምስ ተቖጻጸርዎ፡ ንኣፈኛ ባይቶ ነበር ናንሲ ፔሎሲ ክትትካእ ተገይሩ።
ኬቨን ማካርቲ፡ ኣብ ታሪኽ 100 ዓመት ኣመሪካ፡ ዝነውሐ ምዃኑ ብዝተነገሉ መስርሕ ምዕዋቱ ይግለጽ።
ማካርቲ፡ ኣብ ጉዳይ ኢልሃን ዑመር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ኢልሃን ዑመር ብሰንኪ'ቲ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ዝሃበቶ ርእይቶ ኣብቲ ኣገዳሲ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ክትጸንሕ ኣይነበራን ኢሉ።
ኢልሃን ዑመር ኣብ 2019 ፡ ኣብ ጉዳይ እስራኤል፡ 'ፖለቲካ ኣመሪካ ብገንዘብ ሓይሊ ይዕብለል ኣሎ'- ዝብል ርእይቶ ድሕሪ ምሃባ፡ ብናንሲ ፔሎሲን ካልኦት ዲሞክራትን ተነቒፋ ነይራ።
ድሒራ ድማ ይቕሬታ ሓቲታ ነይራ።
ይኹን እምበር፡ ልቢ ሪፓብሊካን በዚ ይቕሬታ ክምለስ ኣይከኣለን።
ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ኣኼባ፡ ኢልሃን ዑመር ካብቲ ኮሚተ ክትባረር ሓሳብ ዘቕረበ ተወካሊ ኦሃዮ ማክስ ሚለር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ "ምእላይ ኢልሃን ግቡእን ኣድላዪን እዩ" ክብል ብምግላጽ በቲ ውሳነ ከምዝተሓጎሰ ገሊጹ።
ንፖለቲካ ሰልፍታት ኣመሪካ ብቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ግን፡ ኢልሃን ካብቲ ኮሚተ ምእላያ፡ ኣብ ባይቶ ክፍሊ ሕጊ፡ ኣብ መንጎ ደሞክራትን ሪፓብሊካንን ዓቢ ባእሲ ከምዘሎ ዘርኢ ምዃኑን ከምዝቕጽልን ይገልጹ።
ኣብ መጀመርታ 1990ታት ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደደት፡ ኢልሃን ዑመር፡ ኣብ ሚነሶታ ኣብ ዝርከብ ነቑጣ ምርጫ ተወዳዲራ እያ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኮይና ተመሪጻ።
ንሳ ኣብ 2018 ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ካብ ዝተመርጹ ቀዳሞት ኣስላም እያ።
ኢልሃን ዑመር፡ ካብ ሪፓብሊካን ብፍላይ ካብቶም ኣስላምን ስደተኛታት ኣይፈትዉን ዝበሃሉ፡ ርሑቕ-የማናውያን ደገፍቲ ትራምፕ፡ ብዙሕ ምግላል ከምዝበጽሓ ይግለጽ።
ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት "ናብታ ዝመጸታ ትመለስ" ዝብል ጭርሖታት ከስምዑ ምጽንሖም ይዝከር።
ኢልሃን ዑመር ኣብ ሞቃድሾ ሶማልያ እያ ተወሊዳ።