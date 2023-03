ብመስሓቕ ስእልታት እንስሳ ዘገዳም ወዘቤት ተዘናግዑ

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ኣብዛ 'Oh My!' (ወይ ጉድ!) ዘርእስታ ስእሊ ዘሎ ኦተር፡ በቲ ዘርእዮ ስንባደ ኣቕላቦ ብዙሓት ሰባት ረኺቡ’ዩ።

እዛ ኤሪክ ፊሸር፡ 'Oh no this is un-bear-able' ('ኣይፋልን እዚ ክጻወሮ ኣይክእልን' ብዝብል ዘቕረባ ስእሊ ሓንቲ ካብቶም ኣብ 2019 ንመወዳእታ ደረጃ ህጹያት ዝበጽሑ እያ።