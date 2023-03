ዕዉታት ሽልማት ኦስካር 'ዚ ዓመት በዓል መን እዮም?

ቅድሚ 51 ደቓይቕ

ኣብ መበል 95 ሽልማት ኦስካር እዚ ዓመት’ዚ፡ ‘ኤቭሪቲን ኤቭሪወር ኦል ኣት ዋንስ’ [Everything Everywhere All at Once - EEAAO] ዘርእስታ ጅር ‘ሳይንስ ፊክሽን’ ዝዀነት ፊልም፡ ብብሉጽ ስእሊ ከምኡ’ውን ካልኦት ሽዱሽተ ሽልማታት ከም ዝዓተረት ተፈሊጡ።