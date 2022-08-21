ውላድ ብዘይነበሮም መፃምዲ ዝተሰረቐት ቆልዓ ድሕሪ ትሽዓተ ዓመታት ተረኺባ
ጓል 16 ዓመት ፑጃ ጋውድ ድሕሪ ትሽዓተ ዓመታት፡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቝፊ ኣዲኣ ክትኣትው በቒዓ ኣላ።
ፑጃ ጓል 7 ዓመት ከላ እያ ብ22 ጥሪ 2013 ደሃያ ዝተሳእነ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣፍደገ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ግዝኣት ማሃራሽትራ ከተማ ሙምባይ ዝርከብ ቤት ትምህርታ ዝፀንሑ መጻምድቲ ብኣይስክሪም ኣታሊሎም’ዮም ወሲዶምዋ።
ብ4 ነሓሰ ከኣ "ተኣምራዊ ህድማ" እናተብሃለ ብዝግለፅ ዘሎ ኩነታት ተረኺባ። ኣዲኣ ፑናም ጋውድ፡ ታሕጓሳ ደረት ከምዝሰኣነትሉ ትዛረብ።
"ጓለይ ንሓዋሩ ክረኽባ ከምዘይክእል ተስፋ ቀቢፀ ነይረ። ኣማልኽቲ ግን ሕያዎት ኮይኖምለይ" ትብል።
እታ ህጻን ብሃሪ ዲሶዛን በዓልቲ ቤቱ ሶኒ ዲሶዛን ከምዝተጨወት ዝሕብር ፖሊስ፡ እዞም መጻምድቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ቆልዓ ስለዘይነበሮም ነቲ ተግባር ከምዝፈጸሙ ከሲሱ። ንኣቶ ዲሶዛ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣእትዮሞ ኣለዉ።
ፑጃ ቅድሚ ምጥፋኣ ምስ ክልተ ኣሕዋታን ወለዳን ድኻታት ብብዝሒ ኣብ ዝርከቡሉ ክፋል ከተማ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ትነብር ነይራ።
ኣብታ ዝጠፍአትላ መዓልቲ ድማ ምስ ዓቢ ሓዋ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ሞንጎ ግን ክልቲኦም ስለዝተብኣሱን ሓዋ ካብ ትምህርቲ ኣርፊዱ ስለ ዝነበረን ገዲፉዋ ከደ።
ሽዑ እዮም እቶም መጻምድቲ፡ ኣይስክሪም ክገዝኡላ ቃል ብምእታው ወሲዶምዋ ዝበሃል ዘሎ።
ሽዑ እቶም መጻምድቲ ኣብ መጀመርታ ናብ ጎዋ-ምዕራባዊ ህንዲ፡ ድሕሪኡ ድማ ናብታ ካርናታካ ዝተብሃለት ኣብ ደቡባዊ ትርከብ ግዝኣት ከም ዝወሰድዋ እትዝክር ፑጃ፡ እንተበኪያ ወይ ንነገራት ክተስተብህል እንተጀሚራ ጉድኣት ከብፅሑላ ምዃኖም ከም ዘፈራርሕወ ትዛረብ።
ንሓጺር እዋን ክትመሃር ዝፈቐሱላ ኮይኖም እቶም መጻምድቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ቆልዓ ምስ ወለዱ ግን ናብ ቤት ትምህርቲ ክተቋርፅ ከምዝገበሩን ሒዞምዋ ናብ ሙምባይ ከምዝኸዱን ትገልፅ።
እቲ ህጻን ምስ ተወልደ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም ግህሰት ወሰኸ።
"ብቐበቶ ይገርፉኒ፣ ይረግጹኒን ይፀፍዑኒን ነይሮም። ሓደ ግዜ ብ’ሮሊንግ ፒን’ ስለ ዝሃርሙኒ ሕቖይ ክደሚ ጀሚሩ። ናይ ገዛ ስራሕ ክሰርሕ ካብ ምግባሮም ብተወሳኺ ካብ 12 ክሳብ 24 ሰዓታት ኣብ ደገ ክሰርሕ የገድዱኒ ነይሮም” ትብል።
[ ‘ሮሊንግ ፒን’ - ናይ ፒዛ ቅጫ ወይ ካልእ ቅጫ ንምጥፍጣፍ ዘገልግል ዕንጨይቲ ወይ ሞኮሽ ዝመስል]
እቲ ጨወይታ ዝነብረሉ ዝነበረ ገዛ ናብቲ ስድራቤታ ዝነብሩሉ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ነይሩ። ግን፡ ንሳ መንገድታት ዘይትፈልጥ፣ ኩሉ ግዜ ክትትል ዝግበረላን ገንዘብ ኮነ ቴለፎን ዘይብላን ብምንባራ ዝሕግዛ ሰብ ወይ መንገዲ ዘገዝኣ ክትረክብ ከምዘይከኣለት ትዛረብ።
ዕድል ዝተሓወሶ ህድማ
ሓደ መዓልቲ ፑጃ እቶም መፃምዲ ደቂሶም ከለዉ ሞባይሎም ወሲዳ ዩቱዩብ ብምኽፋት ስማ ፀሓፈት። ብዛዕባ ጭውያኣ ዝጠቕሱ ቪድዮታትን ፖስተራትን ከምኡ ድማ ሓገዝ ንምርካብ ክትድውለሎም እትኽእል ቁጽርታት ረኸበት።
"ሽዑ'የ ሓገዝ ክደልይን ክሃድምን ዝወሰንኩ" ትብል።
ግን ድማ ምስታ ፑጃ ከም ሓብሓቢት ህጻናት ኮይና እትሰርሓሉ ዝነበረት ገዛ ምስ እትሰርሕ ጓል 35 ዓመት ሰራሕተኛ ገዛ ፕራሚላ ደቨንድራ፡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝርራብ እኹል ትብዓት ክትረክብ 7 ኣዋርሕ እዩ ወሲዱላ።
ደቨንድራ ሽዑ ንሽዑ ክትሕግዛ ተሰማምዐት። ኣብቲ ብናይ ዩ ቱዩብ ቪድዮ ዝረኣየቶ ዝተጠቅዐ ፖስተር ካብ ዝነበሩ ቁጽርታት ሓደ ምስቲ ጎረቤት ኣደ ፑጃ ዝኾነ ራፊቕ ዘራኸባ ነበረ። ብድሕሪኡ ኣደን ጓልን ብቪድዮ ዝተራኸባ ኮይነን ድሕሪኡ ድማ ብኣካል ክራኸባ ቆፀራ ሓዛ።
ኣዲኣ ዝገበረቶ ሓደ ነገር እንተሃለወ፡ ኣብ ጓላ ከምዘሎ ንሳ ጥራይ እትፈልጦ መፋጥርታ ዝኾነ ምልክት (ክትውለድ ከላ ሓቢርዋ ዝነበረ ምልክት) ምፍታሽ ነበረ። ምስ ረኸበቶ ድማ ስምዒታ ክትቆፃፀሮ ከምዘይከኣለት ትዛረብ።
"ኩሉ ጥርጣረይ ብኡንብኡ ጠፊኡ። ጓለይ ከም ዝረኸብክዋ ፈሊጠ ነይረ" ትብል።
ድሕሪ ምርኻበን ከኣ፡ ፑጃ፣ ውሑዳት ኣባላት ስድራቤትን እታ ዝሓገዘታ ደቨንድራን ናብ መደበር ፖሊስ ብምኻድ ክሲ ኣቕረቡ።
"ንፖሊስ ኩሉ ነገር ነጊረዮም። ጨወይተይ ኣበይ ከም ዝነብሩ ከይተረፈ ነጊረዮም" ትብል። እዚ ድማ እቶም ተኸሰስቲ መንነቶም ክፍለጡን ክእሰሩን ምኽንያት ኮይኑ።
ኣብ መደበር ፖሊስ ሙምባይ ‘ዲኤን ናጋር’ [DN Nagar] ላዕለዋይ መርማሪ ሚሊንድ ኩርደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቶም ተኸሰስቲ ብጭውያ፣ ምፍርራሕ፣ ኣካላዊ ዓመጽን ሕግታት ዕዮ ህጻናት ብምጥሓስን ተኸሲሶም ኣለዉ።
ፍቕሪ ንኹሉ ትስዕሮ
ፑጃ ናብ ገዝኣ ምምላሳ፡ ንስድራኣ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንኹሉ ዝፈልጣ ሰብ ሓጎስ ዝፈጠረ ኮይኑ’ሎ። ብቑልዕነታ ዝረኣይዋ ጎረባብቲ ንኽረኽብዋ ህንጡቃት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም።
ኣዲኣ ድማ ነቲ ምስ ጓላ ተጠፋፊኣ ዘሕለፈቶ ግዜ ክትክሕሶ ትጽዕር ኣላ፤ ጓላ እትፈትዎ መግቢ እናበሰለትን ጸጉራ እናመሸጠትን ትውዕል። ክልቲኤን ክንድዝኸኣልዎ ግዜ ብሓባር ከሕልፉ ዝፍትና ኮይነን ኣብዚ እዋን ግን ናብራ ከቢድ ኮይንወን ኣሎ።
ኣደ ፑጃ፡ ፋይናንሳዊ ኩነታት ስድራቤታ ጽቡቕ ከምዘይኮነ ትዛረብ።
እቲ እንኮ ንመነባብሮ እታ ስድራቤት ኣታዊ ዘምፅእ ዝነበረ ዝነበረ ኣቦ ፑጃ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ብሕማም መንሽሮ ዓሪፉ እዩ።
ስለዚ፡ ኣዲኣ ንገዛእ ርእሳን ንሰለስተ ደቃን ዘድልይ ነገራት ንምምላእ ኣብ ሓደ መደበር ባቡር ምቁር መግቢ ብምድላው ኣብ ምሻጥ ትርከብ። እቲ ኣታዊ ግን ውሑድ ስለዝኾነ ዘድልይ ነገራት ክተማልእ ትቃለስ ኣላ።
“ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስራሕ እንተ ተሪፋትኒ ንጽባሒቱ ንመግቢ ዝኸውን ገንዘብ ኣይክህልወናን'ዩ" ትብል ኣደ ፑጃ።
ፑጃ ድማ ገና ኣብ ውሽጣ ካብ ዝተረፈ ስንባደኣ ኣይተናገፈትን። ንኣቦኣ ክትሪኦ ምስዘይምክኣላ ተደሚሩ ለይቲ ብዓጀውጀው ድቃስ ትስእን ውሽጣ’ውን ብጣዘን ተሃስዩ’ሎ።
ንድሕነታ ብምስጋእ ዝበዝሕ ግዜኣ ኣብ ገዛ እያ እተሕልፎ ወይ ድማ ናብ ደገ ክትወጽእ ከላ ብኣባል ስድራኣ ተሰንያ ትኸይድ።
"ንኣደይ ኣታዊ ኣብ ምርካብ ክሕግዛ እደሊ'የ ግን ነዚ ክገብር ኣይከኣልኩን። ክመሃር'ውን ደልየት ኣለኒ" ትብል።