ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ 2050 ክንደይ ክበጽሕ'ዩ? እዚ ቑጽሪ ጸጋ'ዶስ ሓደጋ?
ቢልዮነር ዓለምና ኢሎን መስክ፡ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ክቐርብ እንከሎ ሓደ ነገር ካብ ኣፉ ኣይጠፍእን - ብዝሒ ህዝቢ።
መስክ፡ ወዲ ሰብ ኣብ መጻኢ ካብ ሞንጐ ዘጓንፉዎ ፈተናታት እቲ ሓደ፡ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ እናመንመነ ምምጻእ እዩ ይብል።
እዚ፡ ኣብ መጻኢ ንማርስ ክንቈጻጸራ ኣለና ዝብል መርገጺ ዘለዎ ሃብታም ዓለምና፡ “ክንወልድ፣ ክንፋረ እዩ ዝግብኣና” እናበለ ይምጕት።
መንግስታት ዓለም ክኣ፡ ብዝሒ ህዝቢ ይወስኽ ኣሎ፤ ደረት ክንገብረሉ ይግባእ እናበሉ ፖሊሲታት ይሕንጽጹ።
እዚ ሓሳብ፡ ንመስክ ዝወሓጠሉ ኣይኰነን።
“ኣብ ሓደ ቦታ ጽቕጥቕጥ ኢልና ስለ እንነብር ድኣምበር፡ መሬት ብዙሕ ሰብ ክትሕዝ ትኽእል እያ” ይብል።
ጋዜጣ ዎሽንግተን ፖስት፡ ቅድሚ ሸውዓተ ዓመት ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ ህዝቢ ዓለም ብሙሉኡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ክነብር ይኽእል እዩ ይብል።
ኣብቲ ግዜ፡ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ኣስታት ሸውዓተ ቢልዮን ነይሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ካብቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበሮ ልዕሊ ሰለስተ ዕጽፊ ኰይኑ’ዩ። ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር እዚ ዓመት ክኣ [2022] 8.0 ቢልዮን ክንበጽሕ ኢና።
ቻይና፡ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ቀረባ ግን እዚ ቦታኣ ንህንዲ ከተረክብ እያ። ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ግን ከምቲ ዝብሃሎ ዘሎ ብፍጥነት ዕብየት ኣየርኣየን።
ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት፡ ዝተሓተ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ክምዝገብ እንከሎ፡ ኣብ 2020 ጥራይ ብሓደ ሚኢታዊት ጐዲሉ’ዩ።
እዚ፡ ካብ 1950ታት ንድሓር ሰለይ ዝበል ዝነበረ ወሰኽ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ድሕሪ 40 ዓመታት ዳግም ብዝለዓለ ናህሪ ክብርኽ ምዃኑን 10.4 ቢልዮን ከም ዝበጽሕን ትንበያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይጠቅስ።
ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ዝቕጽሉ 30 ዓመታት እንርእዮ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ክሕዛ እየን ካብ ሞንጐ ዝተባህላ ሸሞንተ ሃገራት ድማ፡ ኢትዮጵያ እያ።
ግብጺ፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ህንዲ፣ ፓኪስታንን ፊሊፒንስን ድማ እተን ካልኦት ሸውዓተ ሃገራት እየን።
እቶም ኣብ ዝቕጽሉ 20/30 ዓመታት ንብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝውስኹ ሰባት ኣብዘን ሃገራት ድሮ ተወለዲኦም ከም ዘለው ዝገልጽ ዋና ዳይሬክተር ፖሊሲ ልምዓት ኢንስቲትዩት ኣፍሪቃ ዶክተር ኤልያ ዙሉ፡ ሕጂ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘሎ ኣፍሪቃ ኣብ 2050፡ 2.5 ቢልዮን ክኸውን’ዩ ኢሉ።
“ስለዚ እቲ ከጨንቐና ዝግባእ፡ ኣፍሪቃ ነዚ ዓብዪ ህዝቢ ንከተሰልጥን ኢንቨስት ክትገብር ድያ ዝብል እዩ። ከምኡ እንተዘይተገይሩ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ተወሳኺ ድኽነትን ኢና ክንርኢ” ክብል ይገልጽ።
ንምዃኑ፡ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምውሳኹ ጸጋ ዶስ ሓደጋ?
ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ?
ባንኪ ዓለም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስቲ ቅድሚ 60 ዓመታት ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ብሓሙሽተ ዕጽፊ ከም ዝዓበየ የመልክት።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2050፡ ብዝሒ ህዝቢ እዛ ሃገር ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ናብ 213 ሚሊዮን ክዓቢ ከም ዝኽእል ይትንቢ።
ናይዚ ምኽንያት፡ ኣብ ሞት ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህጻናትን ሞት ኣዴታትን ምንካይ ስለ ዝተኻእለ ዝመጽአ ለውጢ እዩ።
ንኣብነት፡ ኣብ 1970ታት፡ ካብ ሓደ ሽሕ ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህጻናት እቶም 244 ይሞቱ ነይሮም፤ እዚ ኣሃዝ ኣብ 2019 ናብ 50 ምውራዱ ሓበሬታ ባንኪ ዓለም የመልክት።
መጠን ወሊድ ኢትዮጵያ፡ ካብ ሓደ ሽሕ ሰባት 36 እዩ፤ ትካል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብማእኸላይ 4.6 ቈልዑ ትወልድ ይብል።
ይኹን’ምበር፡ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት፡ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ዝብሃል ዕብየት ኣየርኣየን። እታ ሃገር፡ ሕጂ’ውን ኣብ ዓለም ካብተን ዝደኸያ ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ እያ።
ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝርኣ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ብዝለዓለ ናህሪ ምውሳኹ ስግኣት ክኸውን ከም ዝኽእል ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ።
ሓላፊ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሊዩ ዢንሚን፡ “ቕልጡፍ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ፡ ድኽነት፣ ጥምየትን ሕጽረት መግብን ንምጥፋእ ዝግበር ጻዕሪ ከምኡ’ውን ዝርግሐ ተበጻሕነት ትሕተ ቕርጺ ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ምርግጋጽ” ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮ ኣጠንቂቑ።
እዚ፡ ብቐንዱ፡ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ተባሂሎም ዝተታሕዙ ብፍላይ ጥዕና፣ ትምህርትን ጾታዊ ማዕርነትን ዝበሉ መደባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዕዋት፡ መጠን ወሊድ ኣብ ምንካይን ዓለማዊ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ምድንጓይን ተራ ክህልዎም እዩ።
ግምት ብዝሒ ህዝቢ ዓለም
- ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ኣብ 15 ሕዳር 2022 8 ቢልዮን ክበጽሕ’ዩ ተባሂሉ ይግመት
- እዚ፡ ኣብ 2030 8.5 ቢልዮን ክበጽሕ’ዩ፤ 2050 9.7 ቢልዮን፣ ኣብ 2100 ድማ 10.4 ቢሊዮን ክበጽሕ ትጽቢት ይግበር
- ዕብየት ህዝቢ መጠን ሞት ክንኪ እንከሎ ዝመጽእ ኰይኑ፡ እዚ ድማ መጠን ብህይወት ናይ ምንባር ዕድመ ዕብየት ከርኢ እንከሎ ዝመጽእ’ዩ
- ብ2019፡ ብማእከላይ ሓደ ሰብ ብህይወት ዝጸንሓሉ ዕድመ 72.8 በጺሑ። እዚ ካብ 1990 ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ትሸዓተ ዓመት ዝተራእየ ዕብየት’ዩ
- ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ግብጺ፣ ኢትዮጵያ፣ ህንዲ፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስን ታንዛኒያን ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ዝቕጽሉ 30 ዓመታት እንርእዮ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ዝሕዛ ሃገራት እየን
- ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ክሳብ 2100 ብዝሒ ህዝበን ምዕባይ ክቕጽል’ዩ
ብዝሒ ህዝብን ቁጠባን
ብዝሒ ህዝብን ቁጠባዊ ሃብትን ነጻጺልካ ምርኣይ ከም ዘይክኣል ዝዛረብ ክኢላ ስነ ቁጠባ ዓብዱልመናን መሓመድ፡ ቁጠባዊ ዕብየት ውጽኢት ሓይሊ ሰብ፣ መዋእለ ንዋይን ዕብየት ቴክኖሎጅን ከም ዝዀነ ይዛረብ።
ነዚኦም ክውህሃዱ እንከለው፡ ቁጠባዊ ዝላ ኣብ ምምጻእ ከም ዝክኣል ዝገልጽ እቲ ክኢላ፡ “ንኣብነት ዕብየት ብዝሒ ህዝበን ዝዘንግዐን ሃገራት፡ ብመዋእለ ንዋይን ቴክኖሎጅን እንተዘይተሓጊዘን ቁጠብአን ክዓቢ ኣይኽእልን” ይብል።
ናብ ኢትዮጵያ ንመለስ። እቲ ሕጂ ዘለዋ ብዝሒ ህዝብን እተመዝግቦ ዘላ ዕብየትን ንዕብየታ ይሕግዛ’ዶ ዋላስ ፈተናታት ኣለዎ?
ኣቶ ዓብዱልመናን፡ ምህዞ ቴክኖሎጂ፡ ዓብዪ ወፍሪ ዝሓትት ስለ ዝዀነ ከማና ዝበላ ሃገራት ክኸብል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
“ግን ክኣ፡ እቲ ካልእ ክፋል ዓለም ዝጥቀመሎም ቴክኖሎጂታት ብምእታው ምስቲ ሓይሊ ሰብ ብምትእስሳር እንተዘይተጠቒምናሉ ሓደጋ’ዩ” ኢሉ።
ኣብ ዝዀነት ሃገር ዝምዝገብ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ፡ ክጠቅምን ክጐድእን ዝኽእል ኣብ ፖሊሲ ሓንቲ ሃገር ዝምርኰስ ከም ዝዀነ ዝገልጽ ዋና ዳይሬክተር ፖሊሲ ልምዓት ኢንስቲትዩት ኣፍሪቃ ዶክተር ኤልያ ዙሉ ብወገኑ፡ ኣብ ልምዓት ትምህርቲ፣ ህንጸት ክእለት፣ ጥዕና ትኹረት ብምግባር እቲ ህዝቢ ንማሕበረ ቁጠባዊ ስግግር ክትጥቀመሉ እንተኽኢላን ሓጋዚ ተራ ከም ዝህልዎ የረድእ።
“ብቐንዱ እኹል ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትኽክለኛ ኢንቨስትመንት እንተተገይሩ፣ መነባብሮ እንተተመሓይሹ፣ ናይ ቢዝነስ ዕድላት እንተተፈጢሮም፡ እቲ ዝዓቢ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ማሕበረ ቁጠባዊ ስግግር ንምጻእ ዝሕግዝ ክኸውን ይኽእል እዩ” ይብል።
ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኢትዮጵያን ናይጄሪያን ዓመታዊ ዝለዓለ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ካብ ሞንጐ ዘመዝግባ ሃገራት እየን።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መጠን ወሊድ 4.1 ቈልዓ ከም ዝዀነ ዝጠቅስ እቲ በዓል ሞያ፡ ዓመታዊ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ብክልተ ሚልዮን ከም ዝዓቢ ሓቢሩ። ኣብ ናይጄሪያ ድማ ብሓሙሽተ ሚልዮን ይዓቢ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ እቲ ሕጂ ዘሎ መጠን [ኣዝዩ ዝለዓለ] ሽቕለት ኣልቦነት ዓቂብኻ ንምኻድ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ክልተ ሚልዮን፡ ናይጄሪያ ድማ ሓሙሽተ ሚልዮን ዕድል ስራሕ ክፈጥራ ኣለወን።
“ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ንልምዓት ዓብዪ ጸጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል፡ ከምዚአን ዝበላ ሃገራት ኣብ ህንጸት ዓቕሚ፣ ዕድል ስራሕ፣ ብሕቲ ዓውዲ ምትብባዕ ኣተኩረን ክሰርሓ ኣለወን። ዝለዓለ ብዝሒ ህዝቢ እንተሃልዩካ እሞ፡ ዝተማህረ፣ ዝሰልጠነን እንተዀይኑ፡ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ምምጻእ ከተውዕሎ ትኽእል ኢኻ። ግን ክአ ስራሕ ዘይብሎም፣ ጥዕንኦም ዘይተሓለወ፣ ናይ መጻኢ ተስፋ ዘይብሎም እንተዀይኖም፡ ዕንወት’ዩ ዝስዕብ” ይብል ዶክተር ኤልያ።
ሓይሊ ሰብ፣ መዋእለ ንዋይን ዕብየት ቴክኖሎጅ ብሓባር ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እንተዘይክኢሎም፡ ፖለቲካዊ ጸገማት ክስዕብ ይኽእል’ዩ ዝብል ክኢላ ስነ ቁጠባ ዓብዱልመናን፡ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ከም ዝዀነ ብምግላጽ “እቲ መንእሰይ ሸቕሊ ኣልቦ እንተዀይኑ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው’ዩ ዝመጽእ” ኢሉ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ዝለዓለ ቑጽሪ ዘለዎ ዕድላት ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ዓውዲ ኢንዳስትሪ ብምዕባይ ነቲ ናይ ብሕቲ ዓውዲ ዘተባብዑ ፖሊሲታት ትኹረት ምግባር ከም ዘድሊ እቶም ክኢላታት ይሕብሩ።
ይኹን'ምበር፡ ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ዝቕባበ ዋጋን ዕዳ መንግስትን ነዚ ኣብ ምዕዋት ማሕለኻ ክዀኑ ከም ዝኽእሉ እቲ ክኢላ ስነ ቁጠባ ገሊጹ።
መንግስታት፡ ልዑል ወሰኽ ብዝሒ ህዝቢ ዘስዕቦ ሓደጋታት ንምንካይ፡ እቲ ህዝቢ ስሩዕ ትምህርትን ስልጠናታት ህንጸት ዓቕምን ክረክብን ዕዳጋ ተኰር ክእለታት ክዕጠቕን ክገብሩ ከም ዘለዎም ዶክተር ኤልያ የረድእ።
"ደቂ ኣንስትዮ ብማእኸላይ ሓሙሽተን ልዕሊኡን ቈልዑ ይወልዳ እንተሃልየን፡ እዚአን ብኣጋ ካብ ትምህርቲ ይቦኽራ፣ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ይኸዳ የለዋን ማለት እዩ። እዚ ጸገማት ንምውጋድ ግን፡ ደቂ ኣንስትዮ ክተባብዓን ማዕረ ዕድላት ክፍጠሩን ኣለዎም" ይብል።
"ሰላም የድልየና’ዩ"
ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ገንዘብ ብሩክ ታዬ [ዶክተር]፡ ፖሊሲ መንግስትን ቁጠባዊ ምንቅስቓስን ብትኽክለኛ መገዲ እንተተቐሪጾም ብዝሒ ህዝቢ ጸጋ እምበር ፈተና ክኸውን ኣይኽእልን ይብል።
“ንኣብነት፡ ኣብታ ሃገር ዘለው ዓሰርተ ፋብሪካታት ሽኰር ብሙሉእ ዓቕሞም ናብ ስራሕ እንተኣትዮም፡ ንኣስታት 300 ሽሕ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ ይኽእሉ’ዮም” ኢሉ።
ንሱ ከም ዝብሎ፡ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርቲ [ጂዲፒ] እታ ሃገር ምስ ካልኦት ልዕሊ 100 ሚሊዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለወን ሃገራት ክነጻጸር እንከሎ ዝተሓተተ እዩ።
“ዘለና ሃፍቲ ተፈጥሮ ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ተደሚሩ ኣብ ረብሓ ንክውዕል ብዙሕ ስራሕ ይጽበየና እዩ። ዓመታዊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቑ ስራሕ ዝደሊ ዘሎ መንእሰይን ዝፍጠረሉ ዕድላት ስራሕን ከነመጣጥኖ ይግባእ”።
መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብምግባር ከም ሳፋሪኮም ዝበሉ ትካላት ናብታ ሃገር ክኣቱ ብምፍቃድ ንብዙሓት ሰባት ዕድል ስራሕ ምፍጣር ተኻኢሉ’ዩ ዝብል ዶክተር ብሩክ፡ ኣብ ከም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝበሉ ዓውድታት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም ይዛረብ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ኢትዮጵያ ኣብ መጻኢ ከም ህንዲ “ኣውትሶርሲንግ ሴንተር” ክትኸውን ትኽእል እያ ኢሉ።
“ነዚ ንምዕዋት ግን፡ ልዕሊ ኹሉ ሃገራዊ ሰላም የድልየና”።
ንምዃኑ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ምዕጋት ይክኣል’ዶ?
ብ1994 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ] ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ ብዝሒ ህዝብን ልምዓትን፡ ማሕበረሰብ ዓለም ስድራቤታት ክንደይ ዝኣክል ቈልዓ ክወልዱ ኣለዎም ዝብልን ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ምቁጽጻርን ዕዮ መንግስታት ኣይኰነን ኣብ ዝብል ስምምዕ በጺሖም ነይሮም።
ኣብ ክንድኡ፡ መጻምዲ ብዛዕባ ምጣነ ስድራ ሓበሬታን ትምህርትን ክረኽቡ፣ ኣማራጺታት መከላኸሊ ጥንሲ ክቐርበሎም ምግባር ካብ መንግስታት ትጽቢት ዝግበር ሓላፍነት ከም ዝዀነ ኣነጺሮም።
“ክንደይ ቈልዓ ክህልወኒ ኣለዎ ዝብል ምርጫ ናይቶም ስድራ’ዩ ዝኸውን” ዝብል ዋና ዳይሬክተር ፖሊሲ ልምዓት ኢንስቲትዩት ኣፍሪቃ ዶክተር ኤልያ ዙሉ፡ “ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበሃላ ልዑል ብዝሒ ህዝቢ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ ግን መከላኸሊ ጥንሲ ምርካብ ክጽገማ ይኽእላ እየን” ይብል።
ቅልጡፍ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ክህሉ እንከሎ፡ ድኽነት ምንካይ ቀሊል ኣይኰነን።
ድኽነት ንምንካይ ዝሕግዙ ስትራቴጂታት ልዑል ቑጽሪ ዘለዎም ሰባት ካብ ድኽነት ንምውጻእ ሓገዝቲ እንተዀኑ’ውን፡ ቑጽሪ እቲ ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ግን ኣብ ዝነበሮ ዝቕጽል ወይ’ውን ዝውስኽ ከም ዝኸውን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ።
እቲ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ዝርኣይ ወሰኽ ብዝሒ ህዝቢ ድማ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ውጡር ሃብትን ዘይማዕርነትን ንምንካይ ዘጋጥሙ ጸገማት ፖሊሲን ተወሳኺ ጸቕጢ ዝፈጥር እዩ።
ንኣብነት፡ ኣንጎላ ካብ መጀመርታ 1970ታት ኣትሒዙ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ምንካይ ሞት ህጻናትን ኣዴታትን ዘርኣየቶ ምምሕያሽ፡ ልዕሊ ሰለስተ ሚኢታዊት ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ኣመዝጊባ። ብ2018 ግን፡ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድክነት ይነብር ነይሩ።
ማዳጋስካር ንርእሳ፡ ብርክት ንዝበሉ ዓሰርታት ዓመታት ኣስታት ሰለስተ ሚኢታዊት ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ከተመዝግብ ጸኒሓ። ይኹን’ምበር፡ እታ ሃገር ኣብ ዓለም ካብ ሞንጐ ዘለዋ ኣዝየን ድኻታት ሃገራት ሓንቲ ኰይና፡ ልዕሊ 70 ሚኢታዊት ህዝባ ትሕቲ ዓለምለኻዊ መስመር ድኽነት እዩ ዝነብር።
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ገንዘብ ብሩክ [ዶክተር] “ቑጽሪ ህዝቢ ክንኪ ይኽእል፤ እቲ ዕብየት ግን ክትዓግቶ ኣይትኽእልን” ይብል።