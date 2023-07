'ካብ ብዙሓት ሓንቲ - ብዙሓት ካብ ሓንቲ'፡ ሉላ መብራህቱ ኣብ መድረኽ ትያትር

ቅድሚ 40 ደቓይቕ

እቲ "ካብ ብዙሓት ሓንቲ ብዙሓት ካብ ሓንቲ' (One of Many, Many of One/OommoO) ዘርእስቱ ተኸታታሊ ምርኢት ትያትር፡ ንማንታ መንነት ሉላ ዝገልጽ'ዩ።

እቲ 'OommoO' (One of Many, Many of One) ብዝብል ተዳልዩ ዘሎ ምርኢታት፡ "ብኣፍሪቃዊ ኣንፈትን ብዓይኒ ምብራቕ ኣፍሪቃን" ዝትረኽ ምዃኑ'ያ ሉላ ትእምት።