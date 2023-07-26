'ካብ ብዙሓት ሓንቲ - ብዙሓት ካብ ሓንቲ'፡ ሉላ መብራህቱ ኣብ መድረኽ ትያትር
ፍልጥቲ ኤርትራዊት-ብሪጣንያዊት ስነጥበባዊት ሉላ መብራህቱ ዘዳለወቶ ምርኢት ትያትር፡ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ተመሪቝ።
እቲ "ካብ ብዙሓት ሓንቲ ብዙሓት ካብ ሓንቲ' (One of Many, Many of One/OommoO) ዘርእስቱ ተኸታታሊ ምርኢት ትያትር፡ ንማንታ መንነት ሉላ ዝገልጽ'ዩ።
እታ ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ብንኡሳ ናብ ብሪጣንያ ዝመጸት ሉላ፡ ብድራማ ነቲ ኣብ መንጐ ዘለዋ መንነት 'ሓበሻን' (ኤርትራዊ/ኢትዮጵያዊ) ብሪጣንያዊን መንነታት ዘሎ ወጥርን ስኒትን ከተነጸባርቕ'ያ ትፍትን።
እቲ 'OommoO' (One of Many, Many of One) ብዝብል ተዳልዩ ዘሎ ምርኢታት፡ "ብኣፍሪቃዊ ኣንፈትን ብዓይኒ ምብራቕ ኣፍሪቃን" ዝትረኽ ምዃኑ'ያ ሉላ ትእምት።
"OommoO ሙዚቃዊ፡ ድራማ ወይ ምርኢት ኣይኰነን፡ ሓድሽ ሜላ ጽውያ ዛንታ'ዩ።"
እቲ ብጀበና ቡን ዝተሰነየ ምርኢት፡ ብቛንቋ እንግሊዝኛን ትግርኛን ዝቐርብ ኰይኑ፡ ክልቲኡ ብጽሑፍ ትርጕም ዘለዎ (subtitles) ምዃኑ ብዛዕባ'ቲ ምርኢታት ዝወጸ መግለጺ የረድእ።
ብድሕሪ'ቲ ኣብ ለንደን ዝጽንበል ፈላሚ ምርኢት፡ ኣብቲ ኣብ ስኮትላንድ (ብሪጣንያ)፡ ከተማ ኤደንብራ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ፈስቲቫል ክርአ ምዃኑ ሉላ ንቢቢሲ ሓቢራ'ላ።
ደራፊት፡ ተዋሲትን ደራሲትን ዝዀነት ሉላ፡ ኣብታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወጸት ንኵነታት ስደት እትትርኽ ብኤርትራውያን ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝተዓየት "ስምረት" እትብል ኣድናቘት ዘትረፈት ፊልም ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ኰይና ሰሪሓ ነይራ።
ሉላ ዝተፈላለየ ሓድሽ ቅድታት ስነጥበብ ብምፍታን እትፍለጥ ኰይና፡ ሓያለ ደርፍታትን ድርሰታትን ዘፍረየት'ያ።
ፈስቲቫል ኤደንብራ፡ ካብ 4 ክሳብ 28 ነሓሰ ዝጸንሕ ኰይኑ ዝተፈላለየ ስነጥበባዊ ምርኢታት ዝቐርበሉ'ዩ።
ትያትርን ዳእላን (ኮመዲ)ን ድማ ገለ ካብቶም ቀንዲ መድረኻት እዮም።