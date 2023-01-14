ምንጪ ስእሊ, Reuters
ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ከውሒ ዝተቖርጻ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከተማ ላሊበላ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት፡ ካህናት ኣብቲ ቀዳም ዝተኸብረ ኦርቶዶክሳዊ ልደት ...
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ኣብ ደቡባዊ ሲናይ ግብጺ ብሰሉስ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ኣግማል በደዊን ቅድሚ ምጅማሩ፡ ሓደ ተሓጋጋዚ ንሓደ ህንጡይ ተሳታፊ ግመል ሒዙ ይርአ
ምንጪ ስእሊ, EPA
ገለ ካብቶም ኣብ ዓመታዊ ንግደት ቤተክርስትያን ሸምቤ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሳተፉ 20 ሽሕ ሰባት፡ ብቅዳም ናብቲ ኣብ ከባቢ ደርባን ዝርከብ ቅዱስ እምባ ንላንጋካዚ ብእግሮም ክኸዱ ይረኣዩ...
ምንጪ ስእሊ, AFP
ሳዕሳዕቲ ኣብቲ ኣብ ጥቓ እቲ ፍጸመ ኣብ ዝርከብ እምባ ምርኢት የቕርቡ - እቲ ኣጋጣሚ ንክርስትያናዊ ስርዓታት ምስ ባህላዊ ባእታታት ዙሉ ዝሓዋወሰ እዩ።
ኣብ ቤኒን ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ በዓል ቩዱ፡ ውፉያት ኣብ ጥቓ ቀንዲ ከተማ ኮቶኑ ስርዓታት ይፍጽሙ
ብሰንበት ኣብ ንግዳዊ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ ሌጎስ ኣብ ኣውራጃ ኣገገ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ክልተ ኣባግዕ ዝዕዘብ ህዝቢ
እቶም ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ማሊ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 46 ወተሃደራት ኣይቮሪኮስት ንቤተሰቦምን ፈተውቶምን ሓጎሶም ኣብ ዝገልጽሉ እዋን
ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርከቡ ወተሃደራት ሓይሊ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብቲ ብዓርቢ ዓመጽቲ ኤም23 ዘረከብዎ መዓስከር ሓለዋ ደው ኢሎም
ሰንበት ኣብ ወደብ ዛርዚስ ቱኒዝያ ዝርከብ ገፋፍ ዓሳ፡ ንዝቕጽል ስርሑ ቅድሚ ምብጋሱ መርበቡ የዳሉ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነዚ ኣብ ኬፕታውን ኣብ ዝርከብ መስጊድ ቁርኣን ዘንብብ ዘሎ ሰብኣይ ደው ዘብሉ ኣይኮኑን
መሰል ቅዳሕ ስእልታት ዝተሓለወ እዩ።