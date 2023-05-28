ሩስያ ኣብ ኪቭ ሓድሽ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፈጺማ
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኪቭ ሓድሽ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመትን ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሰበስልጣን ዩክረይን ገሊጾም።
ከንቲባ ከተማ ኪቭ ቪታሊ ክሊችኮ፡ ብሰንኪ ኣብ ጥቓ መዐደሊ ነዳዲ ዝወደቐ ስብርባር ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝቖሰለትን ገሊጹ።
ብሓፈሻ ሩስያ ክብረወሰን ዝሓዘ 54 ካሚካዘ ዝበሃላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክተዋፍር ከላ ካብዚአን እተን 52 ተወቒዐን ከም ዝወደቓ ሓይሊ ኣየር ዩክረይ ሓቢሩ።
ሰበስልጣን፡ ኣብ ኪቭ ጥራይ ልዕሊ 40 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወዲቐን’የን ይብሉ።
እንተዀ እዚ ሓበሬታ ብነጻ ወገን ኣይተረጋገጸን። ሩስያ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ኪየቭ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ኣሐይላ ኣላ።
ሎሚ ሰንበት ንጉሆ ኣብ 12 ዞባታት ዩክረይን መጠንቀቕታታት ደብዳብ ኣየር ተሰሚዑ ነይሩ።
ክሊችኮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ፡ ነበርቲ ኪቭ "ኣብ መዕቆቢ ቦታታት ክጸንሑ" ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብቁርጽራጽ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ዝተወቕዑ ብውሑዱ ክልተ ዓበይቲ ህንጻታት ብባርዕ ሓዊ ከም ዝተቓጸሉ ሓቢሩ። ኣብ ደቡባዊ ኣውራጃ ሆሎሲይቭስኪ ዝርከቡ መኽዘናት’ውን ከም ዝተቓጸሉ ኣፍሊጦም።
ኣብ ምዕራብ ኪቭ ኣብ እትርከብ ከተማ ዚቶሚር እውን ፍንጀራ ከም ዝጋጠመ ይግለጽ።
ነበርቲ ኪቭ፡ እታ ከተማ ቅድሚ 1500 ዓመት ዝተመስረተትሉ ህዝባዊ በዓልን ንምጽንባል ኣብ ዝዳለዉሉ ዘለዉ እዋን፡ ሩስያ ኰነ ኢላ ኣብ ኪቭ መጥቃዕቲ ትፍጽም ከም ዘላ ገለ ሰበስልጣን ዩክረይን ይኸሱ።
ሩስያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ፡ ካሚካዘ ዝበሃላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ክሩዝን ባሊስቲክ ሚሳይላትን ክትጥቀም ጸኒሓ’ያ።
እዚ መጥቃዕትታት ቅድሚ እቲ ብሰፊሑ ትጽቢት ዝግበረሉ ጸረ-መጥቃዕቲ ዩክረይን’ዩ ዝፍጸም ዘሎ።
ብቀዳም ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታ ዩክረይን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እታ ሃገር ስርሒት ጸረ-መጥቃዕቲ ክትጅምር ድልውቲ ምዃና ሓቢሩ ነይሩ።
ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን ዩክረይን ኦሌክሲ ዳኒሎቭ፡ እቲ ጸረ-መጥቃዕቲ "ጽባሕ፡ ድሕሪ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ሓደ ሰሙን" ክጅምር ከም ዝኽእል’ዩ ገሊጹ።
ዩክረይን ንኣዋርሕ ጸረ መጥቃዕቲ ንምክያድ መደብ ክተውጽእ ጸኒሓ እያ። ግን ብዝተኻእለ መጠን ሰራዊት ንምስልጣንን ካብ ምዕራባውያን መሓዙት ወተሃደራዊ ናውቲ ንምቕባልን ግዜ ከም ዘድለያ ይፍለጥ።
ሓይልታት ሩስያ ብወገኖም ኣብተን ዝቆጻጸርወን ዞባታት ደቡባዊ ምብራቕ ዩክረይን ምክልኻል ከዳልዉ ጸኒሖም እዮም።
ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣንድሬይ ኬሊን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ሃገሩ "ኣዝዩ ዓቢ ጸጋታት" ከም ዘለዋን፡ ገና "ኣዝያ ብዕቱብ" ስጉምቲ” ከም ዘይወሰደትን ገሊጹ።
ወሲኹ’ውን ንዩክረይን ዝወሃብ ቀረብ ኣጽዋር፡ ውዒሉ ሓዲሩ ነቲ ኲናት ክሳዕ ሕጂ ብዘይተራእየ መንገዲ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ።