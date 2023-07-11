ስግንጢር፡ ፑቲን ነቲ ዓማጺ ፕሪጎዢን ረኺብዎ
ፕረዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን፡ መራሒ ዕሱብ ጉጅለ ቫግነር ዘካየዶ ዕልዋ ምፍሻሉ ስዒቡ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ንየቭጌኒ ፕሪጎዢን ከምዝረኸቦ ክሬምሊን ኣፍሊጡ።
ወሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ብሰኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፡ “እዚ ኣኼባ ብ29 ሰነ ኣብ ክረምሊን እዩ ተኻይዱ። ዳርጋ ሰለስተ ሰዓታት ዝወሰደ’ዩ” ክብል ብመንግስቲ ንዝውነን ጋዜጣ ሪያ ኖቮስቲ ብወግዒ ሓቢሩ።
ፕሪጎዢን ብ23 ሰነ ኣንፃር ወተሃደራዊ መሓውራት ሩስያ ድሕሪ ምእዳሙ፡ ንፅባሒቱ ንግሆ ንከተማ ሮስቶቭ ተቘጸጺሩ፡ ወተሃደራቱ ንሞስኮ ከቕንዑ ኣዚዙ። እቲ ናዕበኛ ሓለቓ ኲናት፡ ታንክታቱ ካብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ብምምጻእ፡ ነታ ሃገር ናብ ኲናት ሓድሕድ ከእትዋ ከም ዝኽእልን ኣፈራሪሑ።
ኣፈኛ ቤተመንግስቲ ሩስያ፡ ኣብቲ ብምስጥር ዝተኻየደ ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ሞስኮ፡ ንባዕሉ ፕሪጎዢን ወሲኽካ፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ዝርከብዎም 35 ሰባት ተሳቲፎምዎ እዮም ኢሉ።
እምበኣር፡ ኤዲተር ቢቢሲ ሩስያ ነዚ ዳሕረዋይ ሓድሽ ዛንታ ብከምዚ ዝስዕብ ሰኒድዎ ኣሎ።
ብቐጥታ ናብዚ ዛንታ ክኣቱ።
ኣብ ወጋሕታ 24 ሰነ እቲ ዕልዋ ኣብ ዝተካየደሉ መዓልቲ፡ ቭላድሚር ፑቲን ንመራሒ ዕሱብ ጕጅለ ቫግነር “ብክድዓትን ንህዝቢ ሩስያ ብድሕሪት ብምውጋእን” ከሲስዎ። ኣብታ መዓልቲ፡ ተቓለስቲ ቫግነር ንጀት ሰራዊት እታ ሃገር ወቒዖም ብምውዳቖም፡ ፓይለታት ሓይሊ ኣየር ሩስያ ተቐቲሎም።
ብምቕጻል ምስቶም ካብ ርእሰከተማ ሩስያ 200 ኪሎሜትር ርሕቐት ዝርከቡ ቀንፀልቲ እቲ ጉጅለ፡ ኣብ መንጐ ክሬምሊንን ቫግነርን ስምምዕ ሰላም ተኸቲሙ። እቲ ናዕቢ ኣብቂዑ። ዝኾነ ሰብ ኣይተኣሰረን፡ ኣይተኸሰሰን እውን።
መራሒ ዕሱብ ጕጅለ ቫግነር ንዝፈፀሞ ናዕቢ ናብ መደበር ፖሊስ ኣይተወሰደን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ምስ ኮማንደራቱ ብምዃን፡ ኣብ ሓደ ክቢ ጠረጴዛ ከቢቡ ምስ ፕረዝደንት ፑቲን ከምዘውግዐ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዘይንፈልጦ ነገር እንተሃለወ፡ ኣብ ኣኼብኦም እንታይ ከም ዝተብሃሃሉን ብኸመይ ከም ዝተዛዘመን እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዝኾኑ ፍፃመታት እንተገምጊምናዮ ግና፡ ድሕሪ እዚ ኩሉ “ዳግማይ መሓዙት ንምዃን” ኣይነበረን።
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት መራኸብቲ ሓፈሽ ሩስያ ንየቭጌኒ ፕሪጎዢን ኣብ ምሕሳር ተፀሚደን ይርከባ።
ድሮ፡ ኣብ ሴንት ፒተስበርግ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እንትካየድ ዝተወሰዱ ዘሕፍሩ ክኾኑ ዝኽእሉ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታትን ተሌቬዥን ሩስያን ተዘርጊሖም ኣለዉ። እዞም ዝተዘርግሑ ስእልታት ኩምራ ወርቂ፣ ኣጽዋራትን ብዘደንቕ መልክዑ ድማ፡ ዓብይ እኩብ ኣርተፍሻል ጸጉርን ዘርእዩ እዮም።
ትማሊ ምሸት መደብ ሩስያ-1 ኣብ ልዕሊ ፕሪጎዢን ዝገብሮ ጠቐነ ቀጺልዎ።
እቲ ብዛዕባ ፕሪጎዢን ዝተሰርሐ ፀብፃብ፡ “ንሱ ሮቢን ሁድ (ኣብ ኣፈታሪክ ዝርከብ ጅግና) ኣይኮነን። ገበናዊ ድሕረባይታ ዘለዎ ናይ ንግዲ ሰብ’ምበር። ዝበዝሑ ፕሮጀክትታቱ ብልሽዋትን ዘይሕጋውያንን’ዮም” ይብል።
እሞ ድኣ እቲ ብ 24 ሰነ ነቲ ናዕቢ ንምግታእ ኣብ መንጐ ክሬምሊንን ቫግነርን ዝተበጽሐ ስምምዕ እንታይ ይኸውን?
ብመሰረት እቲ ስምምዕ የቭጌኒ ፕሪጎዢን ምስቶም ምስኡ ክኾኑ ድሌት ዘርኣዩ ተቓለስቲ እቲ ዕሱብ ጉጅለ ናብ ቤላሩስ ክኸይድ ነይርዎ።
መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝነገረና ግና፡ ሓለቓ ቫግነር ኰነ እቶም ቀንጸልቲ ኣባላቱ ኣብ ቤላሩስ የለዉን። ዘረባ እቲ መራሒ ቤላሩስ መስ እነጠቓልሎ፡ ምናልባት ፕሪጎዢንን ኣባላቱን ኣብ ቤላሩስ ክኸውን ይኽእል፡ ዘይክኸውን እውን ግና ይኽእል።
ሕዚ ቫግነር ኣበይ እዩ ዘሎ? የቭጌኒ ፕሪጎዢን ኣበይ እዩ ዘሎ? እቶም ትልምታት እንታይ እዮም? ምስ ፑቲን ዝተሰማምዕዎ ነገር እንታይ እዩ?
እንተዝፈልጦ ኢለ ተመንየ።
ንሕዚ ክብሎ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ግና እዚ እዩ፡ ንዝቕፅል (ዘይተርፍ ስግንጢር) ክፋል ሩስያ፡ ናዕቢ ሰነን ክሬምሊንን ተፀበዩና።