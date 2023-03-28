ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣኑ ከረክብ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ንፓርላማ እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ነታ ሃገር ከፍርሳ ይጽዕት ኣሎ ዝብል ክሲ "ናይዚ ዓመት ብሉጽ ዋዛ'ዩ" ክብል መሊሱ።
ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ዝተጋብአ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ፡ ኣባላት ባይቶ ንጸጥዊ ዘይምርግጋእ፡ ከምኡ'ውን ቁጠባዊ ጉዳያትን ዝምልከቱ ዓበይቲ ሕቶታት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቕሪቦም። ንዝተፈላለዩ ካልኦት ሕቶታት'ውን መብርሂ ሂቡ'ሎ።
ኣቶ ጀምበር ኣያልነህ ዝተባህለ ኣባል ባይቶ ኣብ ዘቕረቦ ሕቶ፡ "መንግስቲ፡ ሃገር ከፍርስ'ዩ ብዝብል ብዙሕ ምጥርጣራት ተፈጢሩ'ሎ" ድሕሪ ምባል ብዙሓት ወገናት "ኣብ ውሽጢ'ቲ ብልጽግና ዝመርሖ መንግስቲ ዘለዉ ኣካላት ሓድነት ኣብ ክንዲ ምርግጋጽ፡ ንምምቕቓል ወጢኖም ዝሰርሑ ከምዘለዉን፡ ብልጽግና ሃገርን ህዝብን ክሒዱ" ይብሉ ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ።
ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መልሲ "መንግስቲ ሃገር ከፍርስ ይሰርሕ ኣሎ። መንግስቲ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዘይኮነ፡ ንከፍርሳ'ዩ ዝሰርሕ ዝብል ሕቶ፡ ከም ሕቶ ክኽበር ዘለዎ ሕቶ'ዩ፡ ግና ናይዚ ዓመት ብሉጽ ዋዛ ጌረ'ዩ ዝወስዶ" ኢሉ።
ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ነታ ሃገር ኣጋጢሙዋ ዝነበረ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ከምዝተገትአ ዝሓበረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ከፍርሳ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ገሊጹ።
ኣብታ ሃገር ስግኣት ፈጢሩ ዝነበረ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ትግራይ ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምስ ህወሓት ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ደው ምባሉ ይፍለጥ።
እቲ ስምምዕ "እወታዊ ስጉምቲ'ዩ" ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ካልኦት ዕጡቓት ተቓወምቲ ክዘራረብ ድሉው ምዃኑ'ውን ሓቢሩ'ሎ።
"ኢትዮጵያ ክትፈርስ'ያ ዝብሉ ሰባት፡ ኣብ ኣእምሮኦም ኣነ እንተዘይመሕኩዋ ፈሪሳ'ያ ንዝብል ሓይሊ ኢትጵያ ፍርስቲ እያ"።
"ሓቢርና ጸገማት ብምፍታሕ፡ ኣማራጺታት እንተ ኣናዲና፡ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኣኺላ ትተርፍ እያ" ክብል ኣብዪ ኣሕመድ ንኣባላት ባይቶ ኣረዲኡ።
ስልጣን ክለቅቕ ፍቓደኛ እንተኾይኑ፡ ዝብል ካብ ክርስትያን ታደለ ዝተባህለ ኣባል ባይቶ ንዝቐረበሉ ሕቶ'ውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነጺግዎ።
"ስልጣን ልቐቕ ዝብል ጸቡቕ ሕቶ'ኳ እንተኾነ፡ ስልጣን ንልቀቕ እንተዝብሃል'ዩ ዝጸበቐ ዝኸውን" ብምባል፡ እቲ ኣባል ባይቶ'ውን ኣካል መንግስቲ ብምዃኑ ካብ ሓላፍነት ክሃድም ከምዘይክእል መጒቱ።
"ምኽንያቱ፡ መንግስቲ ማለት ፈጻሚ ጥራይ ኣይኮነን። ሓጋጊ ኣካል መንግስቲ'ዩ፡ ተርጓሚ ሕጊ [ፈራዲ ኣካል] መንግስቲ'ዩ፡ ፈጻሚ መንግስቲ'ዩ። ኣብዚ ዘለና ኩላትና ሰበስልጣን መንግስቲ ኢና"።
ብዘይካ'ዚ፡ ስልጣን ብመረጻ ጥራይ ክተሓዝ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ቅድሚ'ቲ ሰለስተ ዓመት ተሪፍዎ ዘሎ ሃገራዊ መረጻ ክወርድ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ኣሚቱ።
ብዛዕባ ካልኦት ጉዳያትከ እንታይ በለ?
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (ኦነግ) ንምዝርራብ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ከምዘይሰመረ ኣብዪ ነቲ ባይቶ ገሊጹ።
እቲ ጉጅለ ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ ዛጊት ዝሃቦ ግብረመልሲ የለን።
ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገም ብዙሓት ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ፡ ሰፊሕ ምፍንቓል ዝርከቦ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ይርከብ።
በቲ ኣብታ ሃገር ተፈጺሙ ዝብሃል ግፍዕታት፡ ገበናት ኲናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክሕተት ድልዉ እንተኾይኑ'ውን ተሓቲቱ ነይሩ።
ተሓታትነት ንምርግጋጽ እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ክህሉ ይጽዕር ምህላዉ ኣብሪሁ'ሎ።