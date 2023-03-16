'ዕላማይ ኦቲዝም ንዘለዎም ተማሃሮ ዝሰማማዕ ካሪክለም ምንዳፍ እዩ' ኤርትራዊት ሞዴል ስኒት ሃብተኣብ
ኣብ መላእ ዓለም ዘለዋ ስድራ ቤት ከም ቀንዲ ሕመረት ሕብረተሰብ ዝረኣያሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ንሃገር ዘቕውም ውልቀ ሰብ ብባህላውን ስነ ምግባራውን ክብርታት ስለዝሃንጻ እዩ።
ከምኡ ስለዝኾነ ከኣ ጥዕይቲ ስድራ ቤት ምህላው ማለት ጥዑይ ዜጋ ምፍራይን ምህናጽን ማለት እዩ ዝበሃል ልሙድ ኣበሃህላ ኣሎ።
በዚ ሕመረት እዚ እተማእዘነት ኤርትራዊት ሞዴል ስኒት ሃብተኣብ ገና ካብ ብቖልዓኣ ነቶም ካብኣ ዝንእሱ አሕዋታን ኣዝማዳን ጎረባብታን እናሓዘገት እያ ዓብያ።
“ምምህርና እግዚኣብሄር ዝሃበኒ ጸጋ’ዩ” እትብል ስኒት፡ ገና ተማሃሪት እንከላ ኣትሒዛ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም መዛኑኣ ኮኑ ንኣሽቱ፡ ብዓቕማ ተረድእን ተተባብዕን ነይራ።
ዳሕራይ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ ከም ናይ ገዛ መመህርን ንሓንሳብ እውን ኣብ መዋእለ ህጻናት ከም ተሓጋግዚት መምህር ተቖጺራ ብልዑል ፍቕርን ተገዳስነትን ትነጥፍ ነይራ። ግን ከኣ ኩሉ ሳዕ ዝሓሸን ዝለዓለ ነገር ንምግባር ትህቅን።
ንስኒት ናብዚ ሕልና እዚ ዘእተዋ ናይታ ብቑዕ ትምህርቲ ዘይረኸበት ናይ ዳውን ሲንድሮም ጸገም ዘለዋ ጓል 16 ዓመት ምንኣሳ ሓፍታ እዩ።
እቲ ንሓፍታ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ንብቕዓትን ዓቕምን ናይታ ጥዕናዊ ጸገም ዘጋጠማ መንእሰይ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣመሃህራ ብዘይምዃኑ ናብቲ ኪትበጽሖ እትኽእል ዝነበረት ደረጃ ኣይበጽሐትን።
ስለዚ ድማ እያ “በቲ እግዚኣብሄር ዝሃበኒ ናይ ምምህርና ፍቕሪ፣ መጽናዕትን ትምህርትን ወሲኸ ንኩነታትን ዓቕምን ናይዞም ሓገዝ ዘድልዮም ቖልዑት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ንዕኦም ዝበቅዕ ስርዓተ ኣመሃህራ ወይ ካሪክለም ከመሓይሾን ከዕርዮን እየ ዝሓስብ ዘለኹ” ትብል ።
ነዚ ክውን ንምግባር ከኣ ዝተፈላለየ "ንዕላማይ ከሳልጥ ይኽእል እዩ" ኣብ ዝበለቶ ኣጋጣሚታት ንእትረኽቦ ዕድል ትምህርትታትን ስልጠናታትን ትወስድ ምህላዋ ትገልጽ።
ስኒት ኣብዚ እዋን ንወይዘሪት ኣፍሪቃ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ (Miss Africa USA) ትወዳደር ኣላ።
ንሳ ነቲ ውድድር "ነቲ ዓቢ ራኢየይ ዝኾኑ ሓገዝትን መሻርኽትን ኣብ ምርካብን ምስ ዝተፈላልዩ ዓበይቲ ዕድላትን ሰባት ንምርኻብ ባይታ ክፈጥረለይ ሰፊሕ ዕድል ስለዘለዎ ከም ናብቲ ሸቶይ መብጽሒ ድልድል እየ ዝርእዮ” ትብል።
ሓደ እዋን ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበረትሉ፡ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብ ዶልቸ ቪታ ዝፍለጥ ኣልባሳት ዘፍሪ ናይ ጥልያን ፋብሪካ፡ ናብ ቤት ትምህርታ መጺኦም ናይ ኣልባሳት ሞዴላት ክኾና ዝኽእላ ሰባት ሃሰው ክብሉ እንከለው በቲ ዝነበራ ለይለይ ቆመናን ስሩዕ ተኽለ ሰብነትን ተመሪጻ፡ ኣብቲ ዝነበረ ኣልባሳት ናይ ምልላይ መደባት ተሳቲፋ ምንባራ ትገልጽ።
ይኹን እንበር ብድሕሪኡ ግን፣ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ትምህርታ ንኸተተኩር ጸቕጢ ስለዝገበረላ ስኒት ኣብ ትምህርታ ጥራይ እያ ኣድሂባ።
ወላኳ ቖማት ብምንባራ ስሕት ኢላ ናብቲ ዓውዲ ናይ ምጽንባር ድሌት እንተነበራ፡ "ከም መስቀሊት ባንቡላ፣ ቅዲ ኽዳን ዝሰርሑ ሰባት ኣልባሳቶምን ስራሓውቶምን ዘፋሉጡላ ሞዴል ጥራይ እንተኾይነ ደኣ’ሞ ስብእናይን መንነተይን ኣበይ ክረኣ’ዩ" ዝብል ሓሳብ ይመላለሳ ስለዝነበረ ነቲ ሓሳብ ኣይጸቐጠትሉን።
ናብ ኣሜርካ ምስ ከደት ነቲ ሞዴሊንግ ክትቕጽሎ እኳ እንተደለየት ምስቲ ዘዕበያ "ባህልን ስነ ምግባርን ዘይከይድ ንኽብረትካ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ዘይጽፉፍ ኢንዱስትሪ" ኮይኑ ስለዝረኸበቶ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከምዝነበረ ትገልጽ።
ስኒት፡ ነዚ ሎሚ እትወዳድረሉ ዘላ “ሚስ ኣፍሪቃ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ” ምስቲ ዘለዋ ራኢ፡ ምስ ብዙሓት ንሓሳባ ክድግፍዋን ክምውሉዋን ዝኽእሉ ትካላት ይኹኑ ውልቀሰባትን ብምርኻብ ዓቢ ማዕጾ ክኸፍት ዝኽእል በሪ ብምዃኑ - ኣዝዩ ደጋፊ መድረኽ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ትዛረብ።
ማለት እቲ መድረኽ ንናይ ካሎኦት ሕልሚ እተተግብረሉ ኣጋጣሚ ጥራይ ዘኮነስ ንስኻ መን ምዃንካን ሕልምኻ እንታይ ከምዝመስልን እውን ከተላሊ ዝቅስብን ፡ እንተተዓዊታ'ውን ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ዘለዎን ብምዃኑ ነቲ ውድድድር ዓይና ከይሓሰየት ተቐቢላቶ።
ትምኒት መን'ያ
ስኒት ሃብተኣብ ብ 1999 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት፡ ሎሚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ ግዛኣት ቨርጂንያ እትነብር ዘላ ኤርትራዊት መንእሰይ እያ።
ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥልያን (Istituto Italiano Omnicomprensivo d’Asmara (Italian school) ተማሂራ ኣብ 2017 ወዲኣ። ብድሕርዚ እውን ኣብ ማይ ነፍሒ ኮለጅ ንሓጺር እዋን ተማሂራ።
ቅድሚ ሒደት ዓመታት ናብ ስደት ዘምርሐት ስኒት፡ ንኣሜርካ ካብ እተኣቱ ገና ኣርባዕተ ዓመታት ጥራይ እኳ እንተቑጸረት፡ ቀዳምነታታን ሕልምታታን ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ነቲ ዝረኸበቶ ኣጋጣሚታትን ዕድላትን እናተጠቕመት ናብ ሕልማ ትምርሽ ኣላ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስቲ ጆርጅ ማሶን (George Mason University)፡ 4ይ ዓመት ተማሃሪት ዩሮ ሳይንስ እያ።
ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሞንተሰሪ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ተማሃሮ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ብሙዃን ትሰርሕ ኣላ።
ኣብ ኤርትራ እንከላ ኣትሒዛ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ኣብ ዝረኸበትሉ ኣብ ቤተክርስትያናት ካብ 2- 17 ዓመት ንዝዕድሜኦም፡ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዘተኮረ መደባትን ትምህርትታትን ኣብ ምድላው ትነጥፍ ነይራ።
ብተወሳኺ እውን ከም ተሓጋጋዚት መምህር ብሙዃን፣ ካብ 1ይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ንዘለዉ ተምሃሮ፡ ኣብ ናይ ቅድመ ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ቤት ትምህርቲ ኣይሮሪ ሰሪሓ።
ኣብቲ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ኮይና እትሰርሓሉ ዝነበረት ቤት ምህርቲ፡ ኣዝዮም ኣብነታውያን ስድራ ዝነበርዎ ሓደ ኦቲዝም ዘለዎ ተማሃራያ ብፍሉይ እያ እትዝክሮ።
“ኣብ መዳይ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ኣዝዩ ድንቂ መንፋዓት እኳ እንተነበሮ ኣብ ባህርዪ ሓገዝ የድልዮ ብምንባሩ ብጥቡቕ ይሕግዞን ይከታተሎን ነይረ። ኣዝዩ ዘሕጎሰኒ ድማ ኣብታ ሓጻር እዋን ኣዝዩ ጽቡቕ ለውጢ ብምምጻኡ ነቲ ሃቐናይ ኣዝየ ንኽደፍኣሉን ክቕጽሎን ኣተባቢዑኒ፡" ትብል።
"ብኣንጻሩ ግና ሓፍተይ ባህርያታ ድሓን እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ትምህርቲ ግና ቀልጢፋ ናይ ምቕባል ተኽእሎ የብላን። ኣብ ቋንቋን ቁጽሪን ግና እቲ ኣመሃህራ እንድሕር በቲ ንዓኣ ዝርድኣ ምሂርካያ ማዕረ ናይቶም ዝኾነ ጸገም ዘይብሎም ቖልዑት’ዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ዝተፈላለየ ዓይነት ተርእዮታት እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ብትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓፍተይን ኣብ ካልኦትን ካብ ዝረኣኹዎ ተሞክሮታት ስለዝተዓዘብኩዎ ስርዓተ ኣመሃህራ ኣብ ምሕጋዞም ኣዝዩ ጽልዋ ኣለዎ።”
ቛንቛ ትግርኛ፡ ጥልያንን እንግሊዘኛን ጽቡቕ ጌራ እትመልኽ ስኒት፡ ቋንቋ ፈረንሳ እውን ማዕረ እዞም ሰለስተ ቋንቋታት ደኣ ኣይኹን እንበር ብዝተወሰነ ደረጃ ትዛረበሉ እያ።
በዚ ድማ ኣብቲ ከተታኣታትዎ እትድሊ ናይ ትምህርቲ ካሪክለም፡ ብዝሒ ቛንቛታት ምምላኽ ዘለዎ ብልጫ ብምግንዛብ ኣብ ቁልዕነቶም ምስ ዝተፈላለየ ቋንቛታት ዝላለዩሉን ዝመሃሩሉን ባይታ ከተጣጥሕ ትደሊ።
“ናተይ ናይ መወዳእታ ዕላማይ ሓድሽ ካሪክለም ትምህርቲ ምንዳፍ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ መዳይ መጓዓዝያ እንተረኣና ካብ ብፈረስ ምኻድ ሎሚ ናብ ብኣውሮፕላን ምብራር በጺሑ፡ ኣብ መራኸቢታት እንተመጺእና ካብ ብደብዳቤን መለእኽተኛን ሓበሬታ ምልውዋጥ ናብ ገጽ ንገጽ ተደዋዊልካ ምርኻብ በጺሑ ኣሎ።
"ብሓፈሻ ኣብ ብዙሕ መዳያት ዓለምና ብዙሕ ማዕቢላ ክነሳ ኣብ ትምህርቲ እንተሪኢኻ ግና ቅድሚ ነዊሕ ዘበን ተምሃራይ ድሕሪ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ይመሃር ኔሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ኮፍ ኢሉ ይመሃር ኣሎ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ለውጢ ዘይተገብረሉ ዓውዲ ስለዝኾነ ድማ ኣቡኡ ዘቶኮረ ለውጢ ከተኣታቱ እየ ዝደሊ።
"ብፍላይ ድማ ናብቶም ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ተምሃሮ ኣተኵረ ምስኣቶም ዝሰማማዕ ካሪክለም ብምንዳፍ፡ ዝዓብዩሉን ውጺኢት ዘመዝግብሉን ባይታ ዝፈጢረሉ ናተይ ዝብሎ ለውጢ ዘለዎ ትምህርቲ ክህልወኒ እየ ዝደሊ። ጠመተይ ድማ ብቕንዱ ኣብ ዓደይን ኣብ ኣፍሪቃን እዩ ብድሕሪኡ ግና ኣብ መላእ ዓለም እውን ካቡኡ ተረባሒ ዝኾነሉ መንገዲ ክደሊ እየ።
“ብዓቢኡ ሕልሚ ዝህበካን፡ ዝድግፉኻ ሰባትን ኩነታታን ኣመቻቺኡ መንገዲ ዝኸፍት ኣምላኽ እዩ” እትብል ስኒት ንሳውን ብዓቕማ እቲ ጎዲልዎም ዘሎ ነገራት ብዕምቆት ፈሊጣ ንኽትሕግዝ፡ ለብዘበን ብዓውዲ ኒውሮ ሳይንስ ክትምረቕ እያ።
“ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዝተፈላልዩ ምህዞትታት ከም ጂፒኤስ፡ ኤለቨተር ዝኣመሰሉ ስንክልና ንዘለዎም ተባሂሎም እኳ እንተተሰርሑ ነቶም ወላሓደ ጸገም ዘይብልና ሰባትውን ኣዝዩ እዩ ዝጠቕመና። ወላ እዚ ብሞንተሰሪ ዝፍለጥ ትምህርቲ ንባዕሉ ክምስረት እንከሎ ነዞም ሓገዝ ዘድልዮም ተምሃሮ እዩ ተበጊሱ።
ግን ሓጋዝን ብሉጽን ክነሱ ኣብዚ ግዜ’ዚ ደቂ ሃብታማት ዝመሃሩሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ግናኸ ብገንዘብ ይኹን ብኻልእ ምኽንያታት ንዖኦም ተባሂሉ ዝመጽአ መሳርሒ ክነሱ ንዖኦም ካብቲ ሰእሊ ኣውጺኻ ናብ ረብሓ እቶም ጸገም ዘይብሎም ጥራይ ክውዕል ምኽንያታዊ ኣይኮነን እትብል ስኒት እቲ ጉዳይ ብግዜ 2ይ ኩናት ዓለም ዝተጀመረ እኳ እንተኾነ እቶም ቖልዑ ኣብ ገዞኦም ዝነብሩዎ ቅዲ ኣነባብራን ኣቡኡ ዝመሃርዎን ኣብ ገለ ቦታታት ቁሩብ ዝደሓረ ከምዝመስልን ንዕኡ ከተመሓይሾ ከምእትደሊ ተረድእ።
ብስድራ ቤታን ብዙሓት ቤተ ሰባን ተኸቢባ ብፍቕሪ ማሚቛ ዝዓበየት ስኒት ወላዲኣ ኣብ ህይወታ ብዙሕ ኣዎንታዊ ጽልዋ ከምዝገበርላን ናይ ዝተፈላለዩ ዕዉታት መንእሰያት ኣብነት እናምጸአ የተባብዓ ከምዝነበረ፡ ነዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ሕልሚ ብርእሰ ተኣማንነት ክትገብሮ ዓቢ ድርኺት ከምዝፈጠረላ ተረድእ።
ኣዲኣ እውን እቲ ሕብረተሰብ ዘይደፍሮ ክሳብ ሞተርሳይክል ከይተረፈ እትዝውር፡ ዝሓሰበቶ እትገብር ዓይነት ሰብ ብምዃና ሓይሊ ከምዝኾነታ ብምግላጽ፡ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዝርከባ ደቀንስትዮ ዓቕመን ከዕብያን ሕልምታተን ንምትግባር ኣበርቲዐን ክሰርሓን ትምሕጸን።