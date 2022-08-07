ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዓለመ ልምምድ ይካየድ ኣሎ ንዝብል ክሲ ታይዋን ስዒቡ ኣሜሪካ 'ዘይሓላፍነታዊት' ክትብል ንቻይና ነቒፋ
ታይዋን ኣብ ልዕሊኣ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዝዓለመ ወተሃደራዊ ልምምድ ብቻይና ይካየድ ከምዘሎ ምግላጻ ስዒቡ፡ ኣሜሪካ "ዘለዓዕልን ዘይሓላፍነታውን" ስጉምትታት ክትብል ንቤጂንግ ከሲሳ።
ታይዋን፡ ነቲ ራብዓይ መዓልቱ ዘቑፀረ ናይ ቻይና ልምምድ፡ ትማሊ ሰንበት ነፈርትን መራኽብን ብምውፋር ምላሽ ከምዝሃበት ኣፍሊጣ’ላ።
እቲ ኣብ ሞንጎ ቻይናን ታይዋንን ዘሎ ወጥሪ፡ ብኣፈ-ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ታይዋን ዝገበሮ ጉዕዞ ስዒቡ’ዩ ዝተጓሃሃረ።።
ቻይና ነቲ ዑደት ኣብ ልዕሊ እቲ ታይዋን ግዝኣታ ከምዝኾነት ብምግላፅ እተልዕሎ ሕቶ ዘጋጠመ ብድሆ ገይራ እያ ትርእዮ።
መራኽብን ነፈርትን ቻይና ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ መጻብቦ ታይዋን [መስመር ማይ] ተልእኾታት ከምዝፈጸማን፡ ገሊኤን ድማ ነቲ ማእከላይ መስመር [ንኽልቲኤም ወገናት ዝፈሊ ነፃ ቀጠና] ከምዝሰገራን ሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን ኣፍሊጡ’ሎ።
ሰራዊት ታይዋን፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ እታ ደሴት ክፍጸም ዝተወጥነ መጥቃዕቲ ዝመሳሰል ክብል ዝገለጾ ልምምድ ቀጥታዊ ተኹሲ፡ ብሰንበት ንግሆ ብዙሓት ነፈርትን መራኽብን ብምልኣኽ "ግቡእ" ምላሽ ከምዝሃበ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ታይዋን ሱ ሰንግ-ቻንግ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ቻይና ነቲ ዞባዊ ምርግጋእ ንምዝራግ "ብትምክሕተኝነት" ተጠቒማቶ ኣላ ክብል ከሲሱ፡ ብወገን ቻይና ልጓም ክግበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
ቻይና ግን ብዛዕባ’ዚ ብወገን ታይዋን ዝግለፅ ዘሎ ልምምድ ርእይቶ ኣይሃበትን። እቲ ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ከባቢ ታይዋን ክተካይዶ ዝጸንሐት ወተሃደራዊ ልምምድ ኣየርን ባሕርን ግን ሰንበት ክዛዘም ትጽቢት ይግበር።
ኣሜሪካ ንቻይና ወጥሪ ተጋድድ ኣላ ክትብል’ያ ትኸሳ።
ቻይና ብወገና ዑደት ፔሎሲ ነቲ ኣብ መጻብቦ ታይዋን ዝህሉ ሰላምን ምርግጋእን "ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ" ምዃኑ ትገልፅ።
ቻይና ንታይዋን ኣብ ትሕቲኣ ክትኸውን ዘለዋ ብወነና ዝተፈለየት ግዝኣት ከምዝኾነት እያ ትርእያ። ታይዋን ብወገና ንርእሳ ምስታ ዓበይ ቻይና ዘይትራኸብን ንባዕላ እትመሓደርን ደሴት ከምዝኾነት ትቖፅር።
መራሕቲ ዓለም ነዚ ኣፍልጦ ከም ዝህቡ ዘመልክት ዝኾነ ይኹን ምልክት እንተሃልዩ ድማ ንቻይና ኣዝዩ ዘቖጥዓ ክኸውን’ዩ።
ፔሎሲ ንዝገበረቶ ምብፃሕ ስዒቡ ኣብ ልዕሊኣን ስድራቤታን እገዳታት ከምዝተገበረ ቻይና ብዓርቢ ኣፍሊጣ።
ብተወሳኺ ኣብ ከም ለውጢ ክሊማ፣ ወትሃደራዊ ዝርርብን ኣህጉራዊ ገበናት ንምምካት ዝግበር ፃዕርን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ወሰንቲ መዳያት ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ምትሕብባር ደው ከምዘበለቶ ወግዓዊ ገይራ’ላ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ቻይና ምስ ዋሽንግተን ወሰንቲ መራኸቢ መስመራት ብምዕፃው "ዘይሓላፍነታዊ ስጉምትታት" ትወስድ ምህላዋ ከሲሱ።