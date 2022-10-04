ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ፡ ናብ ናይሮቢ፣ ፕሪቶርያን ኣዲስ ኣበባን መገሻ ጀሚሩ
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ብቕልጡፍ ልዝብ ክጅመርን ንምድጋፍ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ጉዕዞኡ ጀሚሩ።
ማይክ ሃመር፡ ካብ ሰኑይ 23 መስከረም ክሳብ 8 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም.፡ ንክልተ ሰሙን ኣብ ዝገብሮ መገሻ ናብ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ከምዝበጽሕ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ፡ እቲ ሓላፍነት ዝተረከበ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር፡ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ሰለስተ ግዜ ናብቲ ዞባ ብምምልላስ፡ ሰላም ንምምጻእ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ።
እቲ ፍሉይ ልኡኽ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ እቲ ኣብ መንጎ መንግስትን መራሕቲ ትግራይን ዝጸንሐ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ተኹሲ ደው ምባል ተጣሒሱ፡ ኲናት ምስተጀመረ፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ንልዕሊ ዓሰርተ መዓልቲ ከምዝፀንሐ ዝዝከር እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣምባሳደር ሓመር ሕዚ ናብቲ ከባቢ ዝገብሮ ዘሎ መገሻ፡ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ብቕልጡፍ ደው ክብልን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘተ ክጅመርን እትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ'ዩ።
ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሰጉን ኦባሳንጆ ብምስያም፡ እቲ ኲናት ብዘተ ንምፍታሕ ንነዊሕ እዋን ክጽዕር’ኳ እንተጸንሐ፡ ዛጊድ ፍረ ኣየፍረየን።
ብፍላይ ሓይልታት ትግራይ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረትን ኦባሳንጆን ሕቶታት ኣልዒሎም፣ ዘይሻራዊነቶም ኣይተቐበልዎን ጸኒሖም።
መራሕቲ ትግራይ፡ ዋላ ኳ ድሒሮም ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪካ ተቐቢሎም ንዘተ ድልዋት ምዃኖም እንተገለፁ፡ ሕዚ'ውን ሸምጋልነት ኦባሳንጆ ከምዘይቕበሉ ምግላጾም ዝዝከር እዩ፤ እቲ ኲናት'ውን ደው ኣይበለን።
ነዚ ስዒቡ ድማ፡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገርን ከምኡ እውን ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘትዩ እዩ።
ማይክ ሃመር፡ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን፡ ምስ ሰበስልጣን ኬንያ፡ ዓለምለኻዊ መሻርኽቲ፡ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ሰብኣዊ ረድኤትን ንምቕራብ ጻዕሪ ዝገብሩን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ተራኺቡ ክዘራረብ ምዃኑ ይግለጽ።
ሃመር፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ኩነታት ብዝምለከት፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ድሕሪ ምክፋሉ እዩ፡ ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሱ ዘሎ።
እቲ ፍሉይ ልኡኽ፡ ድሕሪ ናይ ኬንያ ጻንሒቱ፡ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዘምርሕ ዀይኑ፡ ምስ ሰበስልጣን እታ ሃገር ብምዝታይ ነቲ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሰላም ንምድጋፍ ከምዝፍትን ይዝረብ።
ሃመር፡ ዝሓለፈ መገሻኡ ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኣብ ጻዕርታት ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣድላይነት ካልኦት ዓለም-ለኸ ሸምገልቲ ምሕዋስ ዝብል ሓሳብ፡ ኣስሚርሉ ነይሩ።
ከምኡ ድማ፡ ስም ድላሚኒ ዙማ ዝተባህለት ፍሉጥቲ ፖለቲከኛ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ነበርን ጠቒሱ ነይሩ።
ኣምባሳደር ማይክ ሃመር፡ ነቲ ኲናት ደው ንምባልን ሃገራዊ ዕርቅ ንምዕዋትን ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ፡ ተሓታትነት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ካብቶም ዝለዓሉ ሕቶታት ከምዝኾኑ'ውን ተገሊፁ ኣሎ።
ሳልሳይ ዲፕሎማት ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ተራኺቡ እዩ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝተበጽሐ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ፡ ብ18 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ኣብቂዑ እዩ።
እቲ ልኡኽ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገብሮ ዘሎ መገሻ፡ እቲ ኲናት ዳግማይ ድሕሪ ምጅማሩ ንኻልኣይ ግዜኡ እዩ።
ንኣመሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም-ለኸ ትካላትን፡ ኩለን ወገናት ካብ ግጭት ክቑጠባ ሓቲተን፡ ረድኤት ዘድልዮም ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ክበጽሖም ጸዊዐን እየን።
ኲናት ትግራይ፡ ብ24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ተበጊሱ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝተዘርገሐ ዀይኑ፡ ብሰንኩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም ኣማኢት ኣሽሓት ድማ ካብ መረበቶም ከምዝተመዛበሉ ይግለጽ።
ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ኲናት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ተባሂሎም ብተደጋጋሚ ክኽሰሱ ዝጸንሑ ኮይኖም፡ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት፡ ንጥሜት ተሳጢሖም ከምዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ሓድሽ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ትግራይ፡ ጥሜትን ጾታዊ ግህሰትን ከም መሳርሒ ኲናት ይውዕል ኣሎ ምባሉ ዝዝከር እዩ።