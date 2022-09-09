ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ፡ ንመጀመርታ ግዜ ከም ንጉስ ንህዝቢ መደረ ኣስሚዑ
ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ፡ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ድሕሪ ምማተን ሎሚ ሰዓት 18፡00 ንፈለማ እዋን ንህዝቢ ዓባይ ብሪጣንያ መግለጺ ሂቡ።
"ዘፍቅራ ወላዲተይ፡ ግርማዊት ንግስቲ፡ ኣብ ምሉእ ሂወታ፡ ንዓይን ቤተሰበይን ኣርኣያ እያ ነይራ" ክብል ነተን ትማሊ ዝዓረፋ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘለዎ ክብሪ ገሊጹ።
"ንዝኽሪ ኣደይ ዘለኒ ናእዳን፡ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ሂወታ ዘለኒ ክብርን እገልጽ" ዝበለ እቲ ሓድሽ ንጉስ "ሞታ ከቢድ ሓዘን ከምዝፈጠረልኩም እፈልጥ፡ ኣነ'ውን ናይቲ መዐቀኒ ዘይብሉ ክሳራ ተኻፋሊ እየ" ኢሉ።
"ከምቲ እታ ንግስቲ ዝነበራ ነቕ ዘይብል ተኣማንነት፡ ኣነ'ውን፡ ኣብቲ ፈጣሪ ዝህበኒ ዝተረፈኒ ግዜ፡ ነቲ ማእከል ሃገርና ዝኾነ ሕገመንግስታዊ መትከላት ከኽብር ቃል እኣቱ" ኢሉ።
ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ኣብ ፈላሚ መግለጺኡ፡ "ኣብ ብሪጣንያ ወይ ኣካላት ከምኡ'ውን ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት፡ ኣብ ዝሃለኹሞ ሃልዉ፡ ድሕረባይታኹምን እምነትኩምን ዝኾነ ይኹን፡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩዎ ብተኣማንነት፡ ብኽብረትን ፍቕርን ከገልግለኩምን እየ" ክብል ገሊጹ'ሎ።
ወዱ፡ ልኡል ዊልያም ንዝነበሮ መዝነትን መዓርግን ብምትካእ፡ መስፍን ኮርንዎልን ልኡል ዌልስን ብምዃን ወራሲ-ዘውዲ ክኸውን ምዃኑ'ውን እቲ ንጉስ ኣፍሊጡ።
"ሓቂ'ዩ፡ ነዚ ሓላፍነት እዚ ኣብ ዝወስደሉ ዘለኹ እዋን ሂወተይ ክቕየር'ዩ" ድማ ኢሉ።
እቲ ዝተረከቦ ሓላፍነት ንኩነታት ስድራቤቱ ከምዝቕይሮ'ውን ብምግላጽ፡ "ደገፍ ናይታ ዘፍቅራ ብዓልቲቤተይ ካሚላ ኣለኒ" ክብል ተዛሪቡ።
ሎሚ፡ “ኲዊን ኮንሶርት” ዝብል መዓርግ ምስ ዝለበሰት በዓልቲ ቤቱ ካሚላ፡ ናብ ባኪንግሃም ፓላስ ተመሊሱ ኣብ ግዳም ንዝነበሩ ሓዘንተኛታት ረኺቡዎም።
ሓዘኖም ብምግላጽ “ጽንዓት ይሃብኩም” ክብሉዎ መስርዕ ንዝሓዙ ኣሽሓት ሓዘንተኛታት ንምጭባጥ አእዳዉ ዘርጊሑ ሰላም ኢሉዎም።
እተን ኣብ ታሪኽ ብሪጣንያ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሓ ንግስቲ ኤልሳቤጥ፡ ትማሊ ሓሙስ ኣብቲ ኣብ ስኮትላንድ ዝርከብ ባልሞራል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ዕረፍቲ ቤተን እየን ብሰላም ዓሪፈን።
ንጉስ ቻርለስ፡ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ባኪንግሃም ካብ መንግስታዊት ሉሞዚን ወሪዱ ነቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝጸንሑ ሓዘንተኛታት ብሰላምታ ክጭብጦም እንከሎ ጸሓይ ደሚቓ ተራእያ ነይራ።
እቶም ህዝቢ፡ ነቲ ኣብ ዙርያ እቲ ቤተ መንግስቲ ዝተገብረ ሓጹር ከይተረፈ ክሰግሮ እናፈተነ፡ “ኣምላኽ ንንጉስና ይሓልዎ" እናበሉ ብሓጐስን ሓዘንን ይጭድሩ ነይሮም።
ካሚላ፡ እዛ ሓዳስ “ንግስቲ ኮንሶርት”፡ ንጉስ ቻርለስ ነቶም ኣማኢት ሓዘንተኛታት ሰላም ክብሎም እንከሎ ቁሩብ ድሕር ትብል ነይራ።
እቶም ሰብኣይን ሰበይትን፡ ነቲ ኣብ ኣፍደገ እቲ ቤተ መንግስቲ እተነብረ ብኣማእታት ዝቝጸር ኩምራ ዕንባባታትን ዘሰነዮ መልእኽትታትን ተዓዚቦም።
ብድሕሪኡ፡ በቲ ኣፍ ደገ ሓሊፎም ናብ ቤተ-መንግስቲ ብእግሮም ኣትዮም፡ ህላዌ ንግስነት ንምምልካት ኣብ ናሕሲ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ደይቦም።
ጸብጻቢ ቤተንግስነት ሾን ካፍላን፡ "እቲ ግዜ ናይቲ ንጉስ መጻኢ ኣካይዳ ዝእምት ክኸውን ይኽእል እዩ" ድሕሪ ምባል፡ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ንዘሎ ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ዓለም ኣብ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ስራሕ ክቕበል እዩ ኢሉ።
ኣባላት ፓርላማ፡ ኣብ ዌስት ምኒስተር፡ ንንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ዝገበሩዎ ናይ ሓዘን ዝኽሪ፡ ሓዳሽ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሊዝ ትሩስ ፡ ንግስቲ ኤልሳቤጥ "ዓለም ካብ እትፈልጦም ዝዓበዩ መራሕቲ ሓንቲ እየን" ክትብል ገሊጻተን።
መራሒ ሰልፊ-ዕዮ፡ ሰር ኪር ስታርመር ብወገኑ፡ ሞት ንግስቲ "ኣብቲ፡ ሃገርና ደገፍን ምጽንናዕን እንደልየሉ ሓያል እዋን ብምዃኑ ከቢድ እዩ” ኢሉ።
ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተርነቱ ከውርድ ዝሓለፈ ሰሉስ ንንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ባልሞራል ዝረኸባ ቦሪስ ጆንሰን፡ ነተን ንግስቲ "ኤልሳቤጥ ዓባይ" ክብል ድሕሪ ምግላጹ "ሕጂ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንዚመጽእ ወለዶታት እውን ከይተረፈ ንሃገረን ብዙሕ ዝጸዓራ ንግስቲ እየን" ክብል ገሊጹወን።
ሎሚ ሰዓት 18: 00 ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ፖለቲከኛታት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ናይ ዕረፍተን መዘከርታን ኣገልግሎት ጸሎትን ክወሃብ እዩ።
ኣብቲ ዝኽሪ ክሳተፉ ንዝደልዩ ሓዘንተኛታት ዝኸውን ኣቐዲሙ ዝመጽአ ዕድል ዝረኽበሉ ኣስታት 2,000 ትኬት ንህዝቢ ተቐሪቡ ኣሎ።
ቻርለስ፡ ቀዳም ሰዓት 10: 00 ጸምበልቲ ሽማግለ ዓቛሮ-ዘውዲ (Accession Council) ኣብ ዝተረኽበሉ፡ ብቴለቪዥን ኣብ ዝቐርብ ስነ-ስርዓት፡ ብወግዒ ክነግስ እዩ ።