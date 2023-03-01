መረጻ ናይጀርያ፡ ሕጹይ ገዛኢ ሰልፊ ቦላ ቲኑቡ ተዓዊቱ
ሕጹይ ተወዳዳሪ ገዛኢ ሰልፊ ናይጀርያ ቦላ ቲኑቡ ፕረዚደንት ኮይኑ ከም ዝተመርጸ ብወግዒ ተገሊጹ።
እቲ ወዲ 70 ዓመት ፍሉጥ ፖለቲከኛ፡ 37 ሚእታዊት ድምጺ ብምርካብ'ዩ ተዓዊቱ ዘሎ።
ቀንዲ ነተሓናሒኡ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ህዝባዊ ደሞክራሲን ኣቲኩ ኣቡባካር ብወገኑ 29 ሚእታዊት ድምጺ ከምዝረኸበ ተገሊጹ። ሕጹይ ሰልፊ ዕዮ ፒተር ኦቢ ድማ 25 ሚእታዊት ረኺቡ።
እንተኾነ ክልቲኦም ዝመርሑወን ተቓወምቲ ሰልፍታት፡ እቲ ምርጫ ምጥፍፋእ ዝተሓወሶ'ዩ ነይሩ ብምባል ከምብሓድሽ ክካየድ ጸዊዐን ኣለዋ።
ሓደ ካብ ኣዝዮም ሃብታማት ፖለቲከኛታት ናይጀርያ ዝኾነ ቲኑቡ፡ ኣመሓዳሪ ናይታ ዝዓበየት ከተማ ሌጎስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዘምጽኦ ለውጥታት ከም ኣብነት ብምቕራብ'ዩ ጎስጒሱ።
እንተኾነ፡ ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነስ፡ ኣብታ ንግዳዊት ከተማ ብመራሒ ሰልፊ ዕዮ ፒተር ኦቢ ተሳዒሩ'ዩ።
ቲኑቡ፡ ኣብቲ ናቱ ዝኾነን "ፖለቲካዊ ኣቦ" ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ዞባታት ደቡባዊ-ምዕራብ ናይጀርያ ግን ዓቢ ዓወት ተጓናጺፉ።
ኣብተን ዞባታት ይኹን ኣብታ ዝተሳዕረላ ከተማ ሌጎስ ዝርከቡ ደገፍቱ ብሓጎስ 'ወጋሕ ትበል ለይቲ' ከምዝሓደሩ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ዓወቱ ብወግዒ ምስተገልጸ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ "ነዚ ዕድል ተጠቒመ ንመቐናቕንተይ፡ ብሓባር ክንሰርሕ እምሕጸን። ሓንቲ ሃገር'ያ ዘላትና። ሓንቲ ሃገር'ያ ብሓባር ክንሃንጻ ኸኣ ኣለና" ኢሉ።
ተቓወምቲ ሰልፍታት ናብ ቤትፍርዲ ክጠርዑ መሰል ከምዘለዎም ዝገለጸ ቲኑቡ፡ እቲ ዝብሃል ዘሎ ምጥፍፋእ ሒደት ምዃኑን ኣብ ውጽኢት ምርጫ ለውጢ ከምዘየምጽእን'ውን ተዛሪቡ።
ወግዓዊ ውጽኢት ከምዘርእዮ፡ ተሳታፍነት መረጽቲ 27 ሚእታዊት ዝነበረ ኮይኑ፡ ወተሃደራዊ ምሕደራ እታ ሃገር ኣብ 1999 ካብ ዘብቅዕ ንደሓር እቲ ዝተሓተ መጠን ተሳታፍነት'ዩ ተባሂሉ።
ቲኑቡ ዝረኸቦ 8.8 ሚልዮን ድምጺታት 10 ሚእታዊት ናይቶም 93 ሚልዮን ምዝጉባት ኣድመጽቲ ምዃኑ ተፈሊጡ። ተቓወምቲ ሰልፍታት ንሓድሕዶም ስለዝተወዳደሩ ግን ማዕሪኡ ድምጺ ዝረኸበ ወገን ብዘይምህላዉ'ዩ ክዕወት ክኢሉ ዘሎ።
ሓድሽ ዝተኣታተወ ኤለክትሮኒካዊ ስርዓተ-መረጻ፡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ምዕፋን ተግባራት ኣወጊድዎ'ዩ።
ኣብ ከለ ከባቢታት፡ መስርሕ ምድማጽ ኣብ ግዚኡ ዘምጅማሩ ሓደ ካብቶም ዝግለጹ ዘለዉ ጸገማት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረዚደንት ሙሃማዱ ቡሃሪ፡ ድሕሪ ክልተ እብረ ስልጣኑ ከረክብ'ዩ። ፕረዚደንትነት ቡሃሪ፡ በቲ ኣብታ ሃገር ዝተራእየ ቁጠባዊ ድስካለን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን'ዩ ዝግለጽ።
ስለዚ ድማ፡ ቀንዲ ዕማማት ምሩጽ ፕረዚደንት ቲኑቡ ነዞም ጸጋማት እዚኦም ፍታሕ ምርካብ'ዩ ክኸውን።
ኣንጻር ወተሃደራዊ ምሕደራ ዝተቓለሰን ናብ ስደት ከምርሕ ዝተገደደን ቲኑቡ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ 1999 ደሞክራሲ ኣብታ ሃገር ዝመስረቱ መራሕቲ ምዃኑ ይንገረሉ።
እቲ ብደገፍቱ "ጃጋባን" ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቲኑቡ፡ ነቲ ናብ ሃይማኖታዊን ዞባውን ምምቕቓል ዘምርሕ ዘሎ ኣስታት 210 ሚልዮን ህዝቢ እታ ሃገር ናብ ሓድነት ንምምጻእ ዓቢ ብድሆ ከይኮኖ ኣይተርፍን።