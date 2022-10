መበል 100 ዓመት ቢቢሲን 10 ተዘክሮታትን

1. እቲ ፈላሚ መደበር ራድዮ ቢቢሲ

2. ምጅማር ‘ዎርልድ ሰርቪስ’

3. ፍሉይ ማይክሮፎን ቢቢሲ

4. ቢቢሲ ዓረብኛ፡ ፈላሚ ኣገልግሎት ቋንቋታት ቢቢሲ ኮይኑ

5. ፈላሚት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ኣዳላዊት መደባት ቢቢሲ

6. ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም

7. ቴለቪዥን ቢቢሲ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርግሐ

ኣብ 1967 “ኣወር ዎርልድ” ዝተሰመየ መደብ ቢቢሲ ታሪኽ ሰርሐ። In 1967 the TV programme "Our World" made history.