ሱዳን፡ ንሳልሳይ መዓልቲ ግጭት ይቕጽል - ልዕሊ 100 ሰባት ሞይቶም
ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ተነሓናሕቲ ሓይልታት ውግእ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ከቢድ ግጭት ከም ዝተወልዐ ይንገር ኣሎ።
እዚ ኣብ መንጐ ሰራዊት እታ ሃገርን ሓይሊ ቅልጡድ ደገፍን (RSF ) ዝተበሃለ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልን ዝተወልዐ ውግእ ንሳልሳይ መዓልቲ ቀጺሉ ኣሎ።
ማሕበር ዶካትር፡ ዛጊት 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉን፡ ኣሃዝ ዝቘሰሉ ድማ 1100 ከምዝበጽሐ ኣፍሊጡ።
ክልቲኦም ተጻባእቲ ሓይልታት፡ ኣብ ካርቱም ወሰንቲ ስትራተጅያዊ ቦታታት ከም ዝተቘጻጸሩ እዮም ዝገልጹ።
ማዕረ ክንደይ ነቲ ዝኣተውዎ ስምምዕ ይምእዘዙ'ኳ ግልጺ እንተዘይኰነ፡ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ንግሆ ውጉኣት ንምግዓዝ ክልተኦም ሓይልታት ንዝተወሰነ ግዜ ተዅሲ ደው ኣቢሎም ነይሮም።
ዶካትር፡ ኣብ ሆስፒታል ካርቱም ዘሎ ኵነታት ኣዝዩ ከቢድ ከምዝዀነን፡ ሓኻይምን ቀረብ ሕክምና ናብ ዝተጐድኡ ሰባት ከይበፅሕ እቲ ውግእ ከቢድ ዕንቅፋት ከምዝዀነን ኣተሓሳሲቦም።
እዚ ኣብ ካርቱም ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ኣካል እቲ ኣብ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ እታ ሃገር ስልጣን ንምዕታር ዝግበር ቍርቍስ ኰይኑ፡ እቶም ተነሓናሕቲ ሓይልታት ኣብ ርእሰከተማ እታ ሃገር ናብ ግጭት ኣትዮም ይዋግኡ ኣለዉ።
ሕመረት እዚ ውግእ ዝዀኑ ክልቲኦም ጀነራላት፡ እታ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ብኸመይ ክተሰጋገር ኣለዋ ኣብ ዝብል ኣይተሰማምዑን።
ሱዳን፡ እቲ ውልቀ መላኺ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ኣብ 2019 ብዕልዋ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝእለ ንደሓር ብጀነራላት እያ ክትምራሕ ጸኒሓ።
ሓይሊ ቅልጡድ ድጋፍ፡ ትማሊ ሰንበትን ሎሚ ሰኑይን፡ ኣብ ካርቱም ከም ቤተ-መንግስቲ ፕረዝደንት፡ ኡምዱርማንን መዓርፎ ነፈርቲ ሜሮወን ዝኣመሰሉ ነቝጣታት ተቘጻጺረ ይብል።
እንተዀነ ሰራዊት እታ ሃገር፡ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ መሊሱ ከምዝተቘጻጸሮን ምስ ውሑዳት ዓመጽቲ ይዋጋእ ከምዘሎን ሓበሬታት የመልክቱ።
ቅድም ክብል፡ ሰራዊት እታ ሃገር ሓይሊ ቅልጡፍ ድጋፍ (RSF) ንኣውራ ቦታታት ካርቱም ከምዘይተቘጻጸረ ክገልጽ እንከሎ፡ መሰኻኽር ዓይኒ እታ ሃገር ግን፡ እቲ ሰራዊት ንወተሃደራዊ መደበር ቅልጡፍ ድጋፍ ብነፈርቲ ድሕሪ ምድብዳብ ይዕወት ዘሎ ይመስል ክብሉ ንሮይተርስ ተዛሪቦም።
'ን24 ሰዓታት ኣይደቀስናን'
ነበርቲ ካርቱም፡ ብሰንኪ'ቲ ዘሎ ተዅስን ከቢድ ምፍንጃርን ኣብ ፍርሕን ስንባደን ጥሒሎም ይርከቡ።
ነባሪት ካርቱም ሁዳ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ “ፈሪሕና ኣለና፡ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ረባሺ ድምጺታትን፡ ምንቅጥቓጥ ገዛን ን 24 ሰዓታት ኣይደቀስናን። ማይን ምግብን ከምኡ'ውን ንሕሙም ሽኮር ዝኾነ ኣቦይ መድሃኒት ከይንውድእ ተሻቒልና ኣለና” ኢላ።
ካልእ ነባሪ ካርቱም ዅሉድ ኸይር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ነበርቲ ኣብ ዝዀነ ቦታ ንድሕነቶም ርግጸኛ ክዀኑ ከምዘይክእሉ ሓቢራ።
“ኵሎም ሲቪላት ኣብ ገዛኦም ክዀኑ ተነጊሩ እዩ፤ ግን እዚ ደሕነት ኩሉ ሰብ ሰውሕስ ኣይኰነን” ኢላ።
እዚ ውግእ ኣብ መንጐ እሙናት ወተሃደራዊ መራሒ ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን፡ ምክትል ፕረዝደንት እቲ ቤት-ምኽሪ መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ- ሕሜቲ ዝእዘዝ ሓይሊ ቅልጡፍ ድጋፍን እዩ ዝካየድ ዘሎ።
ልዕሊ 100 ሽሕ ኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ድጋፍ ናብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ንምጽንባር ዝተታሕዘ ትልምን ድሕሪኡ ነዚ ሓድሽ ሓይሊ መን ይመርሖ ዝብልን ንኽልቲኦም ሓይልታት ቀንዲ ዘየሰማምዑ ነጥብታት እዮም።