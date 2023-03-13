ሱዳናዊ ጀነራል መሓመድ ዳጋሎ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካዪዱ
ምክትል ልኡላዊ ቤትምኽሪ ሱዳን ሌ/ጀነራል መሓመድ ዳጋሎ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ከምዘካየደ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ሱዳን ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ዝንገረሉ "ሕመቲ" ብዝል ዝፍለጥ ጀነራል ኣብ ርእሰከተማ ኣስመራ ኣብ ዝጸንሓሉ ሰዓታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ።
ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ክልትኣዊ ዝምድናታት ከምዝተዘራረቡ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረመስቀል ሓቢሩ።
"ጉዳይ ሱዳን ብዘይ ናይ ወጻኢ ምትሕልላኻት ህዝቢ ሱዳን ባዕሉ ጥራይ ክፈትሖ ዝኽእል ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስሚሩሉ" ክብል እቲ ሚኒስተር ኣብ ትዊተር ጽሒፉ።
ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ጀነራል ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንምዝርራብ ናብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ከምዘካየደ ጠቒሱ።
"እቲ ርክብ፡ ንኣገዳስነት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዘሎ ምትሕግጋዝ ምሕያልን ምውህሃድን ጸቒጥሉ" ኢሉ።
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንፕረዚደንት ኢሳይያስ "ዝርዝራዊ መግለጺ" ከምዝሃቦ ዝጠቐሰ ሱና፡ ክልቲኦም ወገናት "ንክልቶም ወገናት ኣብ ዘገድሱ ዞባዊን ዓለምለኻውን" ጉዳያት ከምዝተዘራረቡ ጸብጺቡ።
እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ጃፋላ ኣል-ሓጅ ኣል-ዓሊ ዝርከቦ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ነቲ ንፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣል-በሽር ካብ ስልጣን ዝኣለየ ኣብ ሚያዝያ 2019 ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።
እንተኾነ ግን፡ ብድሕሪኡ ዝተመስረተ ንሰራዊትን ፖለቲከኛታትን ዝጠቓለለ መሰጋገሪ መንግስቲ በቲ ኣብ 2021 ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ምፍራሱ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ጀነራል ዳጎሎ እቲ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕለዋ መንግስቲ ሱዳን ጌጋ'ዩ ነይሩ ክብል ምግላጹ ኣዘራሪቡ ነይሩ'ዩ።
ኣብ መወዳእታ 2022፡ ብዙሓት ፖለቲካውያን ሓይልታት ሱዳን ዝፈረምሉ ስምምዕ ነታ ሃገር ናብ ሲቪላዊን ደሞክራስያዊን ምምሕዳር ከሰጋግራ ትጽቢት ይግበረሉ።
ኤርትራ ናብ ዞባዊ ውድብ ምምላሳ ከምዘሐጎሶ'ውን እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳን ዝኾነ ዳጋሎ ተዛሪቡ።
መራሒ ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናብ ኬንያ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ እዋን፡ ንጠለብ ኬንያ ብምቕባል ሃገሩ ናብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ክትምለስ ከምዝተሰማምዐ ገሊጹ ነይሩ'ዩ።
እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ፡ ኣብ ርእሰከተማ ካርቱም ዝርከብ ሓላፊ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኢትዮጵያዊ ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ፡ ምስ ኣቦመንበር ልኡላዊ ቤትምኽሪ ሱዳን ሌ/ጀነራል ዓብደል ፋታሕ ኣል-ቡርሃን ብዛዕባ ጸጥታን ሰላምን ናይቲ ዞባ ተዘራሪቡ'ሎ።
ኣባል ናይቲ ቤት ምኽሪ ዝኾነ ሌ/ጀነራል ሸምስ ኢል-ዲን ካባሺ ብወገኑ፡ ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንምዝርራብ ናብ ርእሰከተማ ጁባ ኣትዩ'ሎ። ሚኒስተራት ምክልኻልን ጉዳያት ወጻኢን'ውን ምስቲ ጀነራል ናብ ጁባ ተጓዒዞም ነይሮም።
እቲ ዲፕሎማስያዊ ምብጽጻሓት ንሓድሕዱ ዝተኣሳሰረ ይኹን ኣይኹን ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ብኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ ሚናዊ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር።