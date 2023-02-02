ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ብድሕሪ ጎስጓሳት ስኑዕ-ሓበሬታ ዘሎ ሰብኣይ
ጸረ-ምዕራባውያንን ደጋፊ- ሩስያን ዝኾኑ ሓሳባት ዘስፋሕፍሕ ዓቢ ማሕበራዊ መርበብ፡ ሩስያ ኣብ ገለ ካብተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽልዋኣ ከተስፍሕ ይሕግዛ ኣሎ።
ኣብ Russosphère (Russian Sphere) ዝወጽኡ ጽሑፋት ንፈረንሳ ብዘመናዊ "መግዛእቲ" ይኸሱ፡ ንቭላድሚር ፑቲን ይንእዱ፡ ንሰራዊት ዩክሬን ድማ "ናዚ"ን "ሰይጣናውያንን" ብምባል ነቲ ወግዓዊ ወፍሪ ሩስያ ዘቃልሑ እዮም።
ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሩስያውያዊ ዕሱባት ዋግነር ናእዳ የጋውሑ- ዋላ'ውን ሰዓብቲ ክጽንበሩ እንተደልዮም ናይ ምልመላ ሓበሬታ የካፍሉ።
ከምዚ ዓይነት ግጉይ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ምዕራባውያንን ዘይምትእምማን ዝድርኽ ኮይኑ፡ ኣብታ ኣህጉር ንዩክሬን ደገፍ ንኸይህሉ ኣበርክቶ ከምዘለዎ ክኢላታት ይገልጹ።
ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታታት ዘቃልዕ ዓለምለኻዊ ጉጅለ ቢቢሲ፡ ምስቲ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ዝከታተል ዝነበረ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ሎጂካል ብምስራሕ፡ ብድሕሪ እዚ ዘሎ፡ ንነብሱ ‘ስታሊኒስት’ ኢሉ ዝጽውዕ ዘገርም ሰብ፡ ወዲ 65 ዓመት ቤልጅማዊ ፖለቲከኛ የዛምዶ።
ንሩስያ ምክልኻልን ንዋግነር ምምስጋንን
‘ሩሶስፊየር’፡ "ንሩስያ ዝከላኸል መርበብ" ኢሉ ይገልጽ። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብዝርከቡ ሓያሎ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቖመ ኮይኑ፡ ኣብ 2021 እዩ ተመስሪቱ፡ ምሉእ ብምሉእ ግን ኣብ ለካቲት 2022 ስራሕ ጀሚሩ- ሒደት መዓልታት ቅድሚ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ።
እቲ መርበብ ብቕልጡፍ ልዕሊ 80 ሽሕ ተኸታተልቲ ረኺቡ።
ድሕሪ እቲ ወራር፡ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ሩስያ ካብ ኩሉ ቀንዲ ማሕበራዊ መድረኻት ተገዲበን ወይ ተኣጊደን ነይረን። ሩሶስፊየር ግን ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቱብን ትዊተርን ከምኡ’ውን ቴሌግራምን ቪኬን - ኣብ ሩስያ ንፌስቡክ ዝትክእ- ቀልጢፉ ንጡፍ ኰነ።
እዚ ርኽበት፡ ኣብ መንጎ ፈረንሳን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ዘሎ ዝምድና ብቕልጡፍ እናተበላሸወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ፡ ተንተንቲ ብኸፊል ምስ ጽልዋ ክረምሊንን 'ብፕሮፖጋንዳ ዝነደደ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ደጋፊ ሩስያዊ ስምዒትን' ዝምልከት እዩ ይብሉ።
ካይል ዋልተር፡ ኣብ ሎጂካል ሓላፊ መርመራታት ኣሜሪካ እዩ። ካብቲ ብውሽጣዊ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝሰርሕ መድረኾም ዝተረኽበ ዳታ ምስ ክፉት ምንጪ ሓበሬታ ብምጥቃም፡ ሎጂካል ነቲ መርበብ ናብ ሓደ ሉክ ሚሸል ዝበሃል ሰብኣይ ወሲድዎ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ሚስተር ሚሸል ኣብቲ ብሩስያ ዝተጎበጠ ግዝኣታት ዩክረይን፡ ሕጋዊ ንምግባር ሰሪሑ'ዩ፡ ምስ "መርሲ [የቐንየልና] ቫግነር" ዝበሃል ንስራሕ ዕሱባት ሩስያ ዝድግፍ ጉጅለ ድማ ምትእስሳር ነይርዎ።
ምስ ሚስተር ሚሸል ርክብ ጌርና ንሱ ድማ ሩሶስፊየር ክዛተየሉ ተሰማሚዑ። ነቲ ማሕበራዊ መርበብ፡ ንሱ ከም ዝፈጠሮ ኣሚኑ፡ እንተኾነ ግን ካብ ሩስያ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከምዘይረኸበ ብምግላጽ "ብውልቃዊ ገንዘብ" ከምዝምወል ሓቢሩ።
ምስ ቫግነርን ሓላፊ’ቲ ትካል፡ የቭገኒ ፕሪጎዚንን ዝኾነ ርክብ ከምዘይብሉ እውን ተዛሪቡ። "እቲ ናይ ሳይበር ኲናት፡ ነቲ ናይ ሚድያ ኲናት... ኣነ እየ ዘመሓድሮ፡ ፕሪጎዚን ድማ ወተሃደራዊ ንጥፈታት የካይድ" ኢሉ።
ብመሰረት ሓባራዊ ደራሲ ጸብጻብ ሎጂካል ሚስተር ዋልተር፡ እዚ ወፍሪ ጻዕርታት ሚስተር ሚሸል ኣብ ሓቀኛ ዓለም ጽልዋ ከሕድር ንፈለማ እዋን እዩ።
"ሩሶስፈር ሉክ ሚሸልን ዘካይዶ ሓፈሻዊ ጽልዋ ስርሒታትን ንመጀመርታ ግዜ ርኡይ ዓወት ክረኽቡ ክኢሎም" ይብል።
"እቶም ጉጅለታት ኣብ መጀመርታ ብስኑዕ ኣካውንታት ዝተሓገዙ እኳ እንተነበሩ፡ ሕጂ ግን ሓቀኛ ጽልዋ ዘለዎም ኮይኖም፡ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ዝመጹ ናይ ብሓቂ ሰዓብቲ ኣለዉዎም።"
ኣድናቒ ቀዛፊን ፑቲንን
ሚስተር ሚሸል፡ ናይ መጀመርታ ታሪኹ ንሓደ ንነብሱ ዓርኪ ኣፍሪቃ ዝብል ዘይልሙድ ቅጽል ዝሃበ ሰብ እዩ።
ኣብ 1958 ዝተወልደ ሚሸል፡ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝነጥፍ ዝነበረ ኮይኑ፡ ፈለማ ኣብ ኒዮ-ፋሽሽታዊ ጉጅለታት ናይታ ትውልዲ ዓዱ ቤልጅየም፡ ድሒሩ ድማ ከም ሰዓቢ ዣን ቲርያርት ዝተባህለ - ናይ ናዚ ተሓባባሪ ነበር - ኣንጻር ኣሜሪካ ተጠርኒፉ።
ሞይኡ ነቲ ኣብቲ እዋን መራሒ እታ ሃገር ዝነበረ ሙዓመር ቀዛፊ ንምድጋፍ ናብ ሊብያ ወሰዶ። ብተወሳኺ ኣማኻሪ ናይቲ ሽዑ ፕረዚደንት ዝነበረ ፒየር ንኩሩንዚዛ ኮይኑ ናብ ብሩንዲ ከይዱ።
ኣብ ምሉእ እዋኑ፡ "ናሺ" ምስ ዝበሃል ምንቅስቓስ መንእሰያት ክረምሊን ብምስራሕ፡ ባዕላዊ "መረጻ ዝከታተል ጉጅለ" ብምፍጣር፡ ነቲ ኣብ 2014 ሞስኮ ኣብ ክሪሚያ፡ ዶኔትስክን ሉሃንስክን ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ ረፈረንደም "ናጻን ፍትሓውን" ክብል ኣዊጁ፡ ።
"ኣነ ስታሊናዊ እየ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
"ካብ 1980ታት ጀሚረ ንሩስያ እየ ዝከላኸለላ። ሩስያ እታ እንኮ ጸረ ኣሜሪካ ዝኾነት ኣብ ኤውሮጳ ዝተረፈት ሓይሊ እያ ትመስለኒ። ንሕብረት ሶቭየት ናፍቖት ኣለኒ። ኣሜሪካ ዘየላትሉ ነጻ ዓለም እየ ዝደሊ።"
ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ክሳብ ጎደናታት
ጽልዋ ፍሉያት- ናይ ስኑዕ ሓበሬታ ጎስጓሳት ንምግምጋም ኣጸጋሚ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ንሩስያ ዝድግፍ መልእኽቲ ይስማዕ ኣሎ - ይብሉ ተንተንቲ።
"ዓወት ከም በዓል ሉክ ሚሸል ዝኣመሰሉ ሰባት፡ ንፈረንሳ ብዝገበሮ ተቓውሞ'ዩ። ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቀኛ ቅሬታታት ይምዝምዞ ኣሎ" ይብል፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ-8 ኣብ ኣፍሪቃ ንዝካየድ ስርሓት ሓበሬታ ሞስኮ ዘጽንዕ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኬቪን ሊሞኒየር።
ካብ ‘ኮንራድ ኣደናወር ፋውንዴሽን’ ዝተብሃለ ማእከላይ-የማናዊ-ጀርመናዊ ትካል ዝኾነ ኡልፍ ላሲንግ ብወገኑ፡ "ናይ ሩስያ ስኑዕ ሓበሬታ ንሓይልታት ፈረንሳ ካብ ሃገራት ሳሕል ብፍላይ ድማ ካብ ቡርኪናፋሶ ንምውጻእ ዝሓገዘ ረቛሒ እዩ ነይሩ" ይብል።
ካብ 2013 ጀሚሩ ኣስታት 5 ሽሕ ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ ማሊ ከምኡ’ውን ኣብ ቡርኪናፋሶ፣ ቻድ፣ ኒጀርን ሞሪታንያን ንዝርከቡ ዕጡቓት ጅሃዳውያን ጉጅለታት ንምምካት ተዋፊሮም ነይሮም።
ዓሚ ግን ካብ ማሊ ወጺኦም፡ ሎሚ ድማ ካብ ቡርኪናፋሶ ክወጹ ይሸባሸቡ ኣለዉ።
ካብ ወተሃደራዊ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ጸቕጢ ይግበረሎም እኳ እንተነበረ፡ ካብ ቢቢሲ ሞኒተሪን ዝኾነት ቤቨርሊ ኦቺየንግ ግን፡ ህዝባዊ ስምዒት ምስኡ ገለ ርክብ ነይርዎ ክኸውን ከምዝኽእል ትስማማዕ።
"ኣብ ማሊ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ኒጀርን ቻድን ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ባንዴራታት ሩስያ ይንብልበል ነይሩ፡ እዚ ድማ ብኸፊል ብሰንኪ ደገፍቲ ሩስያ ዝነዝሕዎ ስኑዕ ሓበሬታ ዝተበገሰ'ዩ" ትብል።
ኣብ ቡርኪናፋሶ፡ ሰልፈኛታት ኣብ ኤምባሲ ፈረንሳ መጥቃዕቲ ብምፍጻም፡ ኣብ መንጎ ዋጋዱጎን ሞስኮን ዝያዳ ጥቡቕ ርክብ ክህሉ ክጠልቡ ተሰሚዖም።
እዚ ብቐጥታ ምስ ዕላማታት ሚስተር ሚሸል ይሰማማዕ። "ሩስያ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ንፈረንሳውያን ክትክእ ዓላማ ኣለዋ ይመስለኒ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
"ጽልዋ ስርሒታት ሓበሬታ ምግማት ዳርጋ ዘይከኣል'ዩ" ይብል ክኢላ ወፍሪ ጽልዋታት ክረምሊን ሚስተር ሊሞኒየር።
ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ፡ ከምዚ ዓይነት ስርሒታት ንምዕራባውያን የሻቕሎም ኣሎ።
ብመሰረት ሚስተር ሊሞኒየር፡ ኣብ ፓሪስ፡ "እቶም ዲፕሎማሰኛታትን ወተሃደራትን፡ ኣንቢቦም፡ ርእዮም፡ 'ኣንታ እንታይ እዩ እዚኸ' ይብሉ ኣለዉ።"