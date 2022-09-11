BBC News,
ትግርኛ
ናብቲ ትሕዝቶ ቀጽሉ
ክፍልታት
ዜና
ቪድዮ
ኣመና ፍቱዋት
ዜና
ቪድዮ
ኣመና ፍቱዋት
ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
Play video, "ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት", ዕምሪ ፈነወ 1,00
01:00
መግለጺ ቪድዮ,
ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት
ቅድሚ 49 ደቓይቕ
ልኡልን ልእልን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ንግስነት ንዝተኣከበ ህዝቢ ሰላም ኢሎም።
ዜናታት
ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ፡ ከም ንጉስ ንመጀመርታ ግዜ ንህዝቢ መደረ ኣስሚዑ
9 መስከረም 2022
ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት
ቅድሚ 49 ደቓይቕ
ዩክረይን ብጸረ መጥቃዕቲ ኣገደስቲ ከተማታት ተቖጻጺራ
ቅድሚ ሓደ ሰዓት
ኣዘራረብቲ ዛዕባታት
ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ፡ ብዛዕባ ዳግማይ ምውላዕ ኲናት እንታይ ኢሉ?
8 መስከረም 2022
ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ዳግማይ ተወሊዑ?
1 መስከረም 2022
'ንጉስ ዓለም' ክኸውን ዝምነ ዝነበረ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ሕጂ እንታይ እዩ ክሰርሕ?
5 መስከረም 2022
ኣብ ቤተክርስትያን መድሃኔ-ኣለም ኣኽሩር እንታይ እዩ ተፈጺሙ?
5 መስከረም 2022
ፓኪስታን፡ ዓብዪ ቀላይ'ታ ሃገር ከየዕለቕልቓ ተሰጊኡ
6 መስከረም 2022
ሽሪን ኣቡኣቕላ፡ እስራኤል እታ ውርይቲ ጋዜጠኛ ብወተሃደራታ ከም እተቐትለት ኣንፊታ
6 መስከረም 2022
ኢንግሊዝያውያን ተዓሪፋኹም ክትቆጽሩ ንሕና ግና ግዳያት ኢና እንቖጽር-ኦሌና ዘለንስካ
4 መስከረም 2022
ሕቡራት ሃገራት ንትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘቋረጸ ኣፍሊጡ
30 ነሓሰ 2022
ሓንቲ ስዑዳዊት ኣብ ትዊተር ብዘስፈረቶ ጽሑፍ 45 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዳ
2 መስከረም 2022