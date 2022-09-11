ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት

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ሰላምታ ልኡል ልእልትን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ንግስነት

ልኡልን ልእልን ዌልስ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ንግስነት ንዝተኣከበ ህዝቢ ሰላም ኢሎም።