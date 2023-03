ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ኣብ ዕደና ፖታሽ ኮሉሊ ዝነበሮ ብጽሒት ሸይጡ

ቅድሚ 31 ደቓይቕ

እቲ ትካል ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ኩባንያ ዕደና ኮሉሊ (CMSC) ዝነበሮ 50 ሚእታዊት ብጽሒት ንሓደ ሲችዋን (Sichuan Road and Bridge Group Co., Ltd.) ዝተባህለ ቻይናዊ ኩባንያ ዕደና ክሸጦ ስምምዕ ከምዝፈረመ ሓቢሩ ነይሩ።