መንግስቲ ኢትዮጵያ: ብዛዕባ ናብ መቐለ ዝተጓዕዙ ዲፕሎማሰኛታት እንታይ'ዩ ኣቖጢዕዎ?
ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ፡ ልዕሊ 20 ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ፡ ሰላማዊ ዕልባት ንምርካብ፡ ምስ መራሕቲ ትግራይ ንምዝርራብ ናብ መቐለ ዝገሹ ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ዓለም፡ መንግስቲ ከምዘይሐጐሶ ገሊፁ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ደሕንነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን፡ መንግስቲ ፌደራል፡ እቶም ፍሉያት ልኡኻትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ መገሻኦም ነቲ ጉዳይ ዝሕዝዎ ኣገባብ፡ ብዝምልከት ንማሕበረሰብ ዓለም ቅረትኡ ከምዘፍለጠ ብመገዲ ትዊተር ሓቢሩ።
ኣምባሳደር ሬድዋን፡ እቶም ልኡኻት ኣብ ዘተ ሰላም ትኹረት ክገብሩ ኣብ ዝተብሃለሉ እዋን፡ ኣብ ቅድመ-ኩነታት ህወሓት ኣተኲሮም ብዝብል እዩ ወቒሱዎም።
ሰሉስ ሓምለ 26 2014 ዓ.ም፡ ፍሉያት ልኡኻት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ካናዳን ጣልያንን ዝሓቖፈ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብምጓዓዝ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ከምዝተራኸበ ዝዝከር እዩ።
እቶም ዲፕሎማሰኛታት ናብ መቐለ ተጓዒዞም ምስ መራሕቲ ትግራይ ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብ ዘውፅእዎ ሓበራዊ መግለፂ፡ "እቲ ኲናት ብሰላም ንምውዳእ ፖለቲካዊ ዘተ ናይ ግድን እዩ" ኢሎም።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ፣ ጥረ ገንዘብን ድኹዒን ዝተነብረ እገዳ ክለዓል ኣለዎ ኢሎም፤ ኣብ’ቲ ክልል ዝተቛረጹ መሰረታዊ ግልጋሎት ብህፁፅ ናብ ንቡር ክምለሱ'ውን ተላብዮም።
መራሕቲ ትግራይ ዘቕረብዎ ቅረታ
መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም፡ ትማሊ ሓሙስ ብቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ኣቢሎም ዘውፅእዎ መግለፂ፡ እቲ መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ 'ምስ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከይገበረ ምምላሱ ዘይሻራውነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ እዩ' ኢሎም።
መንግስቲ ትግራይ፡ እቲ ኮምሽን፡ እቶም 'ፈፀምቲ ገበናት' ዝበሎም ሰብመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርመራ ኢዶም የእትዉ ኣለዉ ዝብል ጥርጣረ ኣንፀባሪቑ።
እቲ ኮምሽን ኣብ ቀረባ ግዘ ዘውፅኦ መረዳእታ ዝቐርበሉ ኣገባብ ዝምልከት እውን እቲ ክልል ኣብ ሙሉእ ናይ መራኸብታትት ዕፅዋ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ምህላዉ እናተፈለጠ፡ ርእዩ ከም ዘይርኣየ ኮይኑ ንምሕላፍ ዝመረፀ የምስሎ ክብሉ እውን ወቒሶም።
እንተዀነ እቲ ኮምሽን ብዛዕባ እዚ ካብ መራሕቲ ትግራይ ዝቐረበ ክሲ ዝበሎ የለን።
ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግና፡ እቲ መርማሪ ኮምሽን ናብቶም ግህሰት ዝተፈፀመሎም ከባብታት ኣትዩ ከፃርይ ዘይተገደበ ተበፃሕነት ክፍቀደሉ ሓቲቱ ኣሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተጣየሸ ዓለምለኻዊ መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ካብ መጀመርትኡ ዝተቓወመ ዀይኑ፡ ዝዀነ ምትሕብባር ከምዘይገብር’ውን ኣፍሊጡ ነይሩ።
እንተዀነ፡ ድሒሩ ምስ ኣባላት እቲ ኮምሽን ብዝተገብረ ዘተ፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ናይ ሓሙሽተ መዓልታት ፃንሒት ዝገበሩ ኰይኖም፡ ምስ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ቀዳማይ ዙር ዝርርብ ገይሮም ተመሊሶም ኣለዉ።
እንተኾነ፡ ናብ’ታ ብዙሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተፈፀመላ ዝዝረበላ ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ናብቲ ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ክበፅሑ ኣይከኣሉን።
እቶም ናብ መቐለ ምብፃሕ ዝገበሩ፡ ኣጋይሽ፡ ኣብ'ቲ ናይ ሓበር መግለፂኦም ካብ ዘልዐልዎም ቀንዲ ዛዕባታት ሓደ ፡ እዚ መርማሪ ኮሚሽን ናብቶም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈፀመሎም ቦታታት፡ ንክኣቱ ክፍቀደሉ ኣለዎ ዝብል ይርከቦ።
ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂዩማን ራይትስ ዎችን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበልዎ 'ገበን ምጽጻይ ዓሌት' ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሰፊሕ ጸብጻብ ምውጸኦም ዝዝከር እዩ።
ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ ኣመሪካን ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ናብቲ ካበባቢ ኣትዩ ምፅራይ ከካይድ ሙሉእ ምትሕብባር ክገብር ፀዊዖም ምንባሮም ይዝከር።