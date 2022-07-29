ኢራን፡ ትሕቲ ዕድመ ኰይና ዝተመርዓወት እትርከበን 32 ደቂ ኣንስትዮ ብሞት ቀጺዓ
ሰብ መዚ ኢራን፡ ብሮቡዕ ሰለስተ ሰብኡተን ዝቐተላ ደቂ ኣንስትዮ ብሞት ከም ዝቐጽዑ ጉጅለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ።
ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን ከም ዝብሎ፡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሞንጐ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ብሞት ዝተቐጽዓ 32 ደቂ ኣንስትዮ እየን።
እዚአን፡ ጓል 15 ዓመት እንከላ፡ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ንዝተመርዓወቶ ሰብኣያ ዝቐተለት ጓል ኣንስተይቲ ትርከበን።
ሰብ መዚ እታ ሃገር፡ ኣብዚ ዓመት ክልተ ዕጽፊ በዝሒ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሞት ይቐጽዑ ምህላዎም ይእመን።
ጉጅለታተ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝሕብርዎ፡ ኢራን ካብ ካልእ ሃገር ብዝተፈለየ ዚያዳ ደቂ ኣንስትዮ ብሞት ትቐጽዕ ኮይና መብዛሕትአን ድማ ሰብኡተን ቀቲለን ብዝብል ገበነኛታት ዝተባህላ እየን።
ሶሂላ ኣባዲ፡ ቅድሚ 10 ዓመት ቈልዓ 15 ዓመት እንከላ ዝተመርዓወቶ ሰብኣይ ብምቕታል ገበነኛ ስለ ዝተባህለት ብረቡዕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብስቅላት ከም ዝተቐጽዐት ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን ገሊጹ።
ቤት ፍርዲ፡ እታ ውልቀሰብ ነዚ ገበን ዝፈጸመትሉ ምኽንያት “ኣብ ሞንጐ ስድራቤት ዘጋጠመ ግጭት” እዩ ኢሉ።
እተን ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብሞት ዝተቐጽዓ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ’ውን ብቕትለት ሰብኡተን ገበነኛታት ክብሃላ እንከለዋ፡ ብዙሓት ተሓለቕቲ መሰላት ዘቤታዊ ዓመጻት ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ እንተበሉ’ውን ቤት ፍርዲ ነዚ ኣብ ግምት ኣየእትዎን።
ሰብ መዚ እታ ሃገር፡ ዝዀነ መቕጻዕቲ ሞት ክፍጸም እንከሎ ክንደይ ዝኣክል ሰባት ብሞት ተፈሪዶም ዝብል ትኽክለኛ ቑጽሪ ወግዓዊ ኣይገብሩን።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዚያ ክልተ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውጽእዎ መጽናዕቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኢራን ካብ ዝፈጸሞም ቕትለታት እቶም 16.5 ሚኢታዊት ጥራይ’ዮም ወግዓዊ ኰይኖም ይብሉ።
ኣብዚ ዓመት ክኣ፡ ካብ ካልእ እዋን ብዝተፈለየ ኣብታ ሃገር ዝፍጸም ናይ ሞት መቕጻዕቲ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ይገልጹ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ እታ ሃገር ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ “ዘስካሕክሑ” መቕጻዕታት ሞት ትፍጽም ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ናይ መጀመርታ ሽዱሽተ ኣዋርሕ 2022፡ ልዕሊ 250 ሰባት ብሞት ከም ዝቐጽዐት ሓቢሩ።
እዚ፡ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ ክልተ ዕጽፊ ዝወሰኸ ምዃኑ ኣብዚ ሰሙን ገሊጹ።