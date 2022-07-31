ዶር/ ኣለክሳንደር ናቲ፡ ኣብ ንኡስ ዕድመኡ ዝተኾልፈ ኤርትራዊ ተመራማሪ ስነ-ሰብ መን እዩ?
“ ብፍሉይ ብልሕን ምስትውዓሉን ዝልለ፡ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝበ ኩናማን ዝመራመርን ዘስተምህርን ልዑል ሞያዊ ክእለትን ናይ ምጽሓፍ ዓቕምን ዝነበሮ ኣለክሳንደር ናቲ ንህይወት ክጽንብል ዓው ኢሉ ክስሕቕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓንጎለይ ደበኽ ይብለኒ” ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኤዲንብራ (ስኮትላንድ) እትምህር ዶር ሳራ ዶርማን ንኤርትራዊ ኣንትሮፖሎጀጂስት ኣለክሳንደር ናቲ እንክትዝክር።
ዶክተር ኣለክሳንደር ናቲ መን እዩ?
ኣለክሳንደር፡ ብ10 መስከረም 1957 ኣብ ማርቲ (ኩናማ) ተወሊዱ፡ ኣብ ካቶሊካዊት ቤት-ትምህርቲ ኣብ ባረንቱ ናይ መባእታ ትምህርቱ ኣጠናቐቐ።
ኣለክሳንደር ኣብ ልዕሊ ቋንቋ ኣዲኡ - ቋንቋ ኩናማ ምዃኑ’ዩ - ቋንቋታት ጣልያንን ትግረን ትግርኛን ተማህረ። ኣይደንጎየን ከኣ እንግሊዘኛን ዓረብኛን እውን ወሰኸሉ። ኣብ መደምደምታኡ ድኣ ኣየብጽሖን’ምበር፡ ብትምህርቲ ሚስዮን ኣቢሉ መለኮታዊ ትምህርቲ ንኽመሃር ዕድል ረኺቡ ነይሩ።
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ ድሕሪ ምዝዛም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብመጽናዕቲ ሕብረተሰብ (ሶስዮሎጂ) ብ1982 ብዲግሪ ተመረቐ።
ኣለክሳንደር፡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ (ስንጭሮ ኦሞ - ኣብ ጎሙጎፋ) ብዝርከቡ መሰላቶም ብኣድልዎ ዝገሃስ ዝነበረ ህዝቢ ዓሪ፡ ይግደስ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኦም ሰፊሕ መጽናዕቲ ከካይድ ተበገሰ። እቶም ህዝቢ ምስ ጸገማት ህዝቢ ኵናማ ዝመሳሰል ሽግር ስለዝነበሮም፡ ኣብ መንጎኦም ኮይኑ ነቲ ቀንዲ ጸገማትን ግህሰታት መሰልን ብቐረባን ብደቂቕን ኣጽንዐ።
ብ1986 ከኣ ካብ ትምህርቱ ንኽቕጽል ንሕ.መ.ኣ. (ኣብ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ) ብምኻድ ናይ ማስተር መዓርግ ደረበ። ብድሕሪኡ በቲ ዝተታሓዞ ዓውደ መጽናዕቲ (ብዛዕባ ዉጹዓትን ዉሑዳንን ዓሌት ህዝቢ ዓሪ ኢትዮጵያ) ተወሳኺ መጽናዕቲ ብምክያድ ናይ ዶክተረይት መዓርግ ዶክተርነት (PhD) ረኸበ።
ዶክ.ኣለክሳንደር ንኤርትራ ምስ ተመልሰ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከገልግል ጀመረ። ምስኡ ኸኣ ኣባል ኮሚሽን ቅዋምን ኣባል ቦርድ-ምርጫ ኰይኑ ተመዘዘ። ዝዝከር’ዩ ክልቲኦም ተቕዋማት ስርሖም ንከይቕጽሉ ብመንግስቲ ከም ዝተዓግቱ። ብተወሳኺ፡ ዶክ. ኣለክሳንደር በቲ ብመርሓ ክፍሊ ትምህርቲ ዝተኻየድ ፖሊሲ ቋንቋ-ኣደ ኣበርክቶ ነበሮ።
ኣበርክቶ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተግልጸ ጥራይ ኣይነበረን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ክፍሊ ሶስዮሎጂ (መጽንዕቲ ማሕበረሰብ) ዀነ ክፍሊ ኣንትሮፖሎጂያ (ስነ-ሰብ) ብጻዕሩ’ዩ ተተኺሎም፣ ምስ ተተኽሉ ድማ ንሱ ኸኣ ብመዓርግ ፕሮፈሶርነት ይኣልዮም ነበረ።
ጻዕርን ኣገዳስነት መጽናዕቲ ዶክ. ኣለክሳንደር ተራእዩ ሮኮፈለር ፋዉንደሽን ዝተባህለ ኣህጕራዊ ትካል ምእንቲ መጽናዕቱ ብግቡእ ንክካየድ ናይ ገንዘብ ደገፍ ገይሩሉ’ዩ፣ እኳ ድኣ ክልተ ጊዜ። ብኵነታት ኩናማ ተወሳኺ መጽናዕቲ ንክካይድ ድማ ንባረንቱ ይመላለስ ነበረ።
ዶክ. ኣለክሳንደር ሓያሎ መጽናዕትታት ዘካየደ፡ ኣብ ዓበይቲ ኣህጕራውያን መጽሔታት መጽናዕቱ ዜሕተመ፡ በቲ ብዛዕባ ዓሌት ዓሪ (ኢትዮጵያ) ዘካየዶ መጽናዕቲ ኸኣ ዓቢ ቆላሕተ ክረክብ ከኣለ። ብስርሑ ዓወታት እናተጓናጸፈ ምስ ከደ ኸኣ ብዛዕባ ኤትኖግራፊያ ህዝብታት ኩናማን ዓረን ኣስተምህሮ ንክህብ ኣብ ፈቐዶ ኣኼባ ይዕደም ነበረ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዜቕርቦ ዝነበረ ትምህርቲ (ብዛዕባ መባእታ ማሕበራዊ ኣንትሮፖሎጂያ) ሰሓቢ ስለ ዝነበረ ነቲ ዜቕርቦ ትምህርቲ ንክምሃሩ፡ ዓመታዊ ኣስታት 200 ተመሃሮ ይምዝገቡ ነበሩ።
ገለ-ገለ ካብ ዘዘውትሮም ዝነበሩ ስነ-ቃላት ንምጥቃስ፡ ምውህሃድ ህዝቢ ብዘይ ገለ ፍልልይ (Integration without discrimination)፡ ማዕርነት ዓሌታት ኤርትራ፡ ፍትሓዊ ምቅሊት (equity)፡ ሰብኣዊ ክብረት (human dignity) ... ኵሎም ክብርታት ህዝቢ ኤርትራን ዝተኣሳሰሩ ስነ-ቃላት ነበሩ።
እቲ ኣብ ኢንሳይክሎፒድያ ኤትዮፒካ (ቅጺ 5) ዝቐረበ ክብ ኢሉ ዝተጠቕሰ ሓጺር ጽሑፍ ታሪኽ ህይወት ዶክ. ኣለክሳንደር፡ ኣበርክትኡን፡ ሃንደበታዊ ማእሰርቱን ካብ ምምህርና ምርፋቱን ብ09 ታሕሳስ 2003 ንዘጋጠመ ሃንደበታዊ ሕልፈቱን ጠቒሱ ይድምድም።
እቲ ኣብ ሕቡራት ኣመሪካ ብትምህርቲ ስነ-ሰብ (ኣንትሮፖሎጂያ) ዝሰልጠነ ኣለክሳንደር ኤርትራ ሓራ ምስ ወጽአት ንኣስመራ ተመሊሱ ኣገልግሎት ብምሃብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዓይነታዊ ለውጢ ኣተኣታተወ።
እቲ ንዶክተር ኣለክሳንደር ምስ ፍሕሹው ገጹን ሰሓቑን እትዝክሮ ምስኡ ሓቢራ ዝሰርሐት ዶክ. ሳራ ዶርማን ብዛዕባ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ምርምራት ዘካየደትን ዝጸሓፈትን መምህር’ያ። እታ ‘ጸብጻብ ሃገራውነት ኣብ ኤርትራ’ (Narratives of nationalism in Eritrea) ዘርእስታ ጽሑፋ ከኣ ንዝኽሪ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ኢያ ወፍያታ።
ኣብ ሕ.መ.ኣ. ተመሃራይ ዶር. ኣለክሳንደር ናቲ ዝነበረን ዳሕራይ ተሓጋጋዚኡ ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ዶክ. ዳዊት ዑቕባጽዮን ወልዱ ምስ ኣለክሳንደር ናይ ቀረባ ፍልጠት ነይሩዎም።
ዶክ. ዳዊት “ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ በሊሕን ሓቀኛን፡ ብስልጣን ዘይታለልን ብመብጽዓታት ዘይቅሸሽን ተመራማሪ’ዩ ነይሩ፣ ብዘይ ገለ ሕብእብእ ድማ ኣብ ሓንጎሉ ዝመጾ ሓሳብ ብትብዓት ዝገልጽ፡ ብተወሳኺ ኸኣ ምስ መዘናታቱን ተማሃሮኡን ከምኡ’ውን ሰበ-ስልጣን ብወጽዓታት ህዝቢ ኩናማ፡ ብኣተኣላልያ መሬት ጋሽ-ሰቲት፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ካልኦት ዛዕባታት ዝካታዕ ሰብ ነበረ፡ መቸም ሞይቱ ምስ ሰማዕኩ ኸኣ ኣዝየ ሰንቢደ” ይብል።
“ዶክ. ኣለክሳንደር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩናማ ዝፍጸሙ በደላት፡ ከም ባህላዊ ዕብለላ፡ ኣተኣላልያ እጀታ መሬት ዘኣመሰሉ፡ ምዕቡል ትንተና ተጠቒሙ ዝምህርን ዝጽሕፍን ሰብ ነበረ። ብሸነኽ መንግስቲ ንኣተኣላልያ ህዝቢ ኩናማ ዝትግበሩ ፖሊሲታት’ውን ዝብድህ ሰብ ነበረ” ይብል ዶክ. ዳዊት።
ንኣብነት፡ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ኣብቲ ብ2002 ብዛዕባ ዳግመ ኣንቆራ ብዝምልከት (ምግዓዝ-ህዝቢ ካብ ከበሳ ናብ ጋሽ-ሰቲት) ብጽሑፍ ዘስፈሮ መጐተ፡ መንግስቲ ክጥንቀቕን ብልቦና ክሰርሕን ይግባእ - ምእንቲ ቅርሕንትን ግጭትን ከይመጽእ፣ ከምኡ’ውን ምስ ደቀባት ተላዚብካን ኣፍቲኻን ድኣ’ምበር ብሓይሊ ክሰላስል ኣይግባእን ኢሉ ይምጕት ነበረ።
ጋሽ-ሰቲት ማዕከን እኽሊ’ዩ (breadbasket)። እዚ ማለት ክሕረስ ዝከኣልን ሃብታም መሬትን ከም ምዃኑ መጠን መንግስቲ ንክብሪ ህዝቢ ኩናማ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝድለ ንከሰላስል ብዘተ ክኣትዎ ይግባእ ይብል ነበረ። ብኣንጻሩ፡ ኣብ ምሕደራ’ቲ ዞባ፡ ኣብ ቤት-ፍርዲ ዀነ ስርሓት ፖሊስ ዝነጥፉ ሰባት ብደቂ ከበሳ’ምበር ብደቂ ኩናማ ብዘይምንባሮም ብግልጺ ይነቅፍ ነበረ።
ፕሮፈሰር ጆን ኣቢንክ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላይደን (ሆላንድ) ተመዲቡ ኣብ መጽናዕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነጥፍ ገዲም ተመራማሪ፡ ፖለቲካን ምሕደራን ኣፍሪቃ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ (ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ) ምርምራት ዜካየድ ኣካደምያዊ ኰይኑ ምስ ዶር ኣለክሳንደር ናቲ ብቐረባ ሰሪሑ’ዩ።
“ክልተ ዓመት ቅድሚ ሙማቱ ኣለክሳንደር ኣብ ትካልና ከም ዕዱም መምህር (visiting fellow) ኰይኑ ኣገልጊሊ’ዩ፣ ካብ ሽዑ ጀሚርና ክሳብ ጊዜ ስንብታኡ ርክብ ኣየቋረጽናን፣ ጽኑዕ ዕርክነት ከኣ መስሪትና ነርና። ሞይቱ ምስ ሰማዕኩ ኸኣ ብሓቂ ሓዚነ” ይብል ፕሮፈሰር ኣቢንክ።
ፕሮፈሰር ጆን ኣቢንክ (ምስ ብጾቱ ኰይኑ) ብዛዕብ ሞት ዶክ. ኣለክሳንደር ኣብቲ ዓምደ-ሙታን ዜስፈሮ ዛንታ ከመይ ይመስል?
ዓምደ-ሙታን ዶክ ኣለክሳንደር ናቲ
እቲ ብዛዕባ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ዝቐረበ ዓምደ-ሙታን ብሓፈሽኡ ንምግላጽ፡ ብድሕሪ-ባይታኡ ጀሚሩ ኣብ ዓለም-ምሁራን ዝተጓነጸፎ ዓወት ይዝርዝር። ብድሕሪኡ ማእሰርቱን፡ ሃንደበታዊ ኣማዉትኡን ጠቒሱ ሬሳኡ ኣብ ባረንቱ ከም ዝተቐብረን የዘንቱ።
እቲ ሕመረት ትሕዝትኡ ግን ኣብታ ንመጠረስታ እዋን ዝተሳተፋ ኣኼባን ዜስዓበቶ ሰበባን ከምኡ’ውን ኣማውትኡን ይገልጽ።
ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ብዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ንመበል 25 ኣህጕራዊ ኣኼባ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ (XVth International Conference of Ethiopian Studies ) ንክካፈል ተጓዕዘ። እቲ ኣኼባ ካብ 20 ክሳብ 25 ሓምለ 2003 ኣብ ሃምቡርግ ዝተባህለ ከተማ (ኣብ ጀርመን) ተኻየደ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ 25 ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 400 ስነ-ፍልጠተኛታት ተረኺቦም ነበሩ። ሓደ ካብኦም ዶክ. ኣለክሳንደር ነበረ። እቶም 130 ዝቝጽሮም ዝቐረቡ ጽሑፋት ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኰይኖም ካብ ራብዓይ ክሳብ 21 ክፍለ ዘመን ዝትንትኑ ጽሑፋት ነበሩ።
ንምዃኑ፡ ምስ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ዶክ. ዓብደልቃደር ሳልሕ - ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ - ዝተባህለ ብጻዩ መምህር ነበረ።
ፕሮፈሰር ጆን ኣቢንክ ከም ዝበሎ፡ ነቲ ዓምደ-ሙታን ምስ ሰለስተ ብጾቱ ዀይኑ ዝጸሓፈ፡ ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ኣብቲ ኣኼባ ዕዙዝ ተኻፋልነት ነበሮ - ክልተ ወረቓቕቲ ኸኣ ንኣኼበኛታት ኣቕረበ። ኵነታቱ ድማ ጽቡቕ ምንባሩ ይገልጽ።
እቲ ኣኼባ ምስ ተዛዘመ ክልቲኦም መምህራን ንኣስመራ ተመልሱ። ኣብ ምላሾም ከኣ መንግስቲ ኣብ ቀይዲ ኣእተዎም።
እቲ ክሲ ብዕሊ'ኳ ኣይነገር፡ ፕሮፈሰር ጆን ኣቢንክ ከም ዝበሎ፡ 'ኢትዮጵያውያን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ንኽትሳተፍ መን ኣፍቀደልኩም?' ዝብል ክሲ ነበረ። ዶክ. ሳራ ዶርማን'ውን መእሰሪኦም ተመሳሳሊ ምኽንያት ተቕርብ። ኢንሳይክሎፒድያ ኤትዮፒካ ግን 'ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ ቀይዲ ኣተዉ' ኢሉ ኣብ ዓምዱ ኣስፊሩዎ ይርከብ።
ዝዀነ ኰይኑ፡ እቲ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዓሲሉ ዝነበረ ሃዋሁው ምጥቃሱ ኣገዳሲ ይኸውን።
ኣብ መጀመርያ 2000'ታት ኣብ ኤርትራ ቅሳነት ኣይነበረን። ዉግእ ባድመ ተወዲኡ፡ ናጻ ፕረስ ተቐላቒሉ፡ ሃገር ናብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንኽትሰጋገር ሰነዳት ዝተዳለወሉ፡ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሓድሓደ መሰላት ክሓትሉ ዝጀመርሉ እዋን'ኳ እንተነበረ እቶም ተስፋታት ክርገጹ ጀመሩ። መራሕቲ ሰውራን መንግስትን ዝነበሩ ተኣስሩ፡ ጋዜጣታት ተዓጽዉ፡ በዓል ሰመረ ከሰተ (ሓላፊ ማሕበር ተምሃሮ ነበር) ዝተኣስሩሉ፡ ናይ ዶብ ኮሚሽን (ኣብ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ) ፍርዶም ዝሃብሉ፡ ንኡሳን ሃይማኖታት ዝተወገድሉ፡ ተስፋታት ምርጫ ዝማህመነሉ... ብሓጺሩ ኵነታት ዝጸንከረኡ እዋን ነበረ።
ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲን ዶክ. ዓብዱልቃድር ሳልሕን ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሑ፣ ብኡ-ንብኡ ኸኣ ካብ ሓልፍነቶም ከም ዝባረሩ ተገብረ።
ብዙሓት መዘናኦምን ተማሃርኦምን ሰንበዱ። ኣብቲ ህሞት’ቲ እንታይ ከም ዝተኻየደ፡ ኣሰርቶም እንታይ ከም ዝበሉን ዝገበሩን፡ ንምንታይ ብቕጽበት ካብ ስርሖም ከም ዝተባረሩ ኣርጊጹ ዝፈልጥ ወይከኣ ኣፉ መሊኡ ክሳብ ሕጂ ዝተዛረበ ሰብ የለን።
ዝርርብ ምስ ኣባዳር ናቲ
ብ2003 ሓደ ኣባዳር ናቲ ዝበሃል ኩናማዊ ብስራሕ ምኽንያት ንኣስመራ ወረደ። ንሱ ምስ ሓደ ‘ማኒ-ተዘ’ ዝበሃል ናይ ጣልያን ናይ ልምዓት ገባር ሰናይ ማሕበር ይሰርሕ ነበረ። ሕጂ ኣባዳር ደቁን ሓዳሩን እናተኸናኸ ኣብ ሕ.መ.ኣ. ይነብር ኣሎ።
ኣባዳር ከም ዝበሎ፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ መወዳእታ ሕዳር (2003) ገጹ ምስ መጸ ብኣጋጣሚ ኣብ ማእከል ከተማ ንዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ ረኸቦ። እቲ እተራኸብሉ መዓልቲ ጽባሕ ዶክ. ኣለክሳንደር ካብ ማእሰርቲ ዝተለቐቐሉ መዓልቲ ነበረ። ናይ ቅድም ፍልጠት ስለ ዝጸንሖም ከኣ ምዉቕ ሰላምታ ተለዋወጡ፣ ሻሂ ንክሰትዩ ድማ ኣብ ሓደ ባር ኮፍ በሉ።
ሽዑ ዶክ. ኣለክሳንደር በቲ ዝተረኽበ ጋዶ ከዕልሎ ጀመረ። ኣብ ዕላሎም ከመይ ኢሉ ንጀርመን ከም ዝተዓደመ፡ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ኣኼባ ንክሳተፍ ከም ዘፍቀደሉ፡ እቲ ዜቕረቦ ጽሑፍ ከኣ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቻንስለር (ዶክ. ወልድኣብ ይሳቕ) ከም ዘንበቦ ኣብሪሁ ገለጸሉ።
እቲ ዝመርመሮ ተጋዳላይ ነቲ ዛዕባ ዘይፈልጦ ክነሱ ‘ምስ ኢትዮጵያውያን ተራኺብካ’፡ ‘ንመንግስቲ ነቒፍካ’ ኢሉ ከም ዘጓጠጠሉ ሓበሮ። ዶክ. ኣለክሳንደር ግን ጸኒዑ ተኸራኸሮ፣ ነቲ ኣብ ኣኼባ ጀርመን ዜቕረቦ ወረቐት ከኣ ንከንብቦ ቀሰቦ። እቲ ጉዳይ ግን ዉዱእ ስለ ዝነበረ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተሰጐጐ ነጊሩ፡ ፓስፖርቱ ኣሕዲጉ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውጽኦ።
ኣብቲ እዋን’ቲ ዶክ. ኣለክሳንደር ካብ ስራሕ ስለ ዝተኣልየ፡ ነታ ኣብ ኣስመራ ዜስርሓ ዝነበረት ገዛ ንክውድኣ ምስ ኣቦኡ - ኣቦይ ፓስኳለ ናቲ - ክላዘብ ንዓዲ ክኸይድ መደብ ከም ዝነበሮ ንኣባዳር ሓበሮ።
ኣቦይ ፓስኳለ ናቲ ኣብ ባሾካ (ምድሪ ኩናማ) እንዳ ፎርኖ ዝነበሮም ዓቢ ነጋዳይ ነበሩ። ኣብ ዓዶም ከኣ (ኣብ ማሪቲ) ጥሪት - ኣሓ፡ ኣግማል - ዝነበሮም ርኹብ ሰብኣይ ነበሩ።
ኣባዳር ከኣ ንጽባሒቱ ንዓዲ (ንሻንቡቆ) ይምለስ ስለ ዝነበረ ንዶክ. ኣለክሳንደር ምስኡ ሓቢሩ ብመኪና ንክጐዓዙ ዕድመ ገበረሉ። ኰይኑ ድማ ንጽባሒቱ ሓቢሮም ተጓዕዙ።
ኣብ ባሾካ ምስ በጽሑ ኣብ እንዳ ኣቦይ ፓስኳለ ኣውረዶ፣ ኣቦኡ ግን ገይሾም ስለ ዝጸንሑዎ ማዕጾ ደፊኡ ኣብ ገዛ ኣተወ። ኣዲኡ (ኣደይ ኣነ’ ) ንጥሪቶም ንክቋመታ ኣብ ማሪቲ’የን ዝነበራ ነይረን።
ኣብ ሳልስቱ፡ ዶክ. ኣለክሳንደር ኣቦኡ ስለ ዝደንጐይዎ በቶም ደቂ ዓዲ ተመሪሑ ናብቲ ኣቦኡ ገይሾሞ ዝነበሩ ቦታ ብእግሩ ነቐለ።
“ሽዓ’ዩ ተጋግዩ፣ በቲ ሙቐት ንነዊሕ መንገዲ ብእግሩ ክጐዓዝ ኣይነበሮን” ይብል ኣባዳር። ሽዑ ኣብ መንገዲ ብጽኑዕ ሓሚሙ ዘግ በለ። ኣቦኡ ተጸዊዖም መጹ፣ ኩነታቱ ሕማቕ ከም ዝነበረ ርእዮም ብኡ-ንብኡ ንቢንቢና ወሰድዎ - ኣብኡ ፓድረ ቪቶርዮ ዝበሃሉ ቀሺ ምእንቲ ክሕክምዎ።
ፓድረ ቪቶርዮ ኵነታት ዶክ. ኣለክሳንደር ስለ ዘሰከፎም ዝሓሸ ሕክምና ንክረክብ ብማኪና ንባረንቱ ሒዞምዎ ተጓዕዙ። ኣብ ባረንቱ ኣቡነ ቶማስ ተቐበልዎ - ኣብኡ ብደናግል ዝካየድ ቤት-ሕክምና ነበረ። ኣቡነ ቶማስ ኵነታት ዶክ. ኣለክሳንደር ኣሰንበዶም፣ ብኣንቡላንስ ጌሮም፡ ሓንቲ ነርስ ኣብ መንገዲ እተልዕሎ ሒዞም፡ ባዕሎም ነታ መኪና እናዘወሩ ንኣስመራ ነቐሉ። ኣቦይ ፓስኳለ ኸኣ ምስኦም ተጓዕዙ።
ኣብ ኣስመራ (ሰምበል ሆስፒታል) ምስ በጽሑ እቲ ሕማሙ ናይ ሓንጎል ዓሶ ምዃኑ ተፈልጠ፣ ኣብ ሳልስቱ ኸኣ ህይወቱ ሓለፈት።
ሬሳኡ፡ ብኣብኡን፡ ሰበይቱ (ኣስቴር በየነ)፡ ብመሳርሕቱ ዀነ ተማሃሮኡ ተሰንዩ ንባረንቱ ተጓዕዘ፣ ኣብኡ ብኣቡነ ቶማስ ዝተመርሐ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ከኣ ተፈጸመ።
ዶክ. ኣለክሳንደር ናቲ፡ እቲ ተሃንጥዩ ንኤርትራ ካብ ሕ.መ.ኣ. ናብ ኣስመራ ዝገዓዘ መምህር፡ ንሰበይቱን ኣማለ ጓሉን ገዲፉ ብሃንደበት ተሰናበተ። ብቛንቋ ኩናማ ‘ኣማለ’ ማለት ግረማ (surprise) ማለት’ዩ። እወ፡ ንዅሉ ዘገረመ ሃንደበታዊ ስንብታ። ሽዑ ኣማለ ጓል ሰለስተ ዓመት’ያ ነይራ።
ንዶክ. ኣለክሳንደር ሓደ ‘ካርኮን’ ዝበሃል ንእሽቶ ሓዉ ነበሮ። ንሱ ኣብ ሰራዊት’ዩ ነይሩ። ካብ ሰራዊት ኰብሊሉ ንዓዱ ተመሊሱ ክነብር ምስ ጀመረ ወትሃደራት ጸጥታ ተጸናጺኖም ኣሰሩዎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን ይብል ኣባዳር።
ኣባዳር ከም ዝበሎ፡ እታ ስድራቤት እንዳ ኣቦይ ፓስኳለ ናቲ፡ ኣቦን ኣደን ምስ ሞቱ ብምሉኣ ጸኒታ ተረፈት።