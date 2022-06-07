ቤት ፍርዲ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ብዋሕስ ክፍትሑ ወሲኑ
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብሓይልታት ጸጥታ ተታሒዞም ካብ ሞንጎ ዝተኣሰሩ ሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሃን፡ ቤት ፍርዲ እቶም ሰለስተ ብዋሕስ ክፍትሑ ክውስን እንከሎ ካልኦት ክልተ ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ንፖሊስ ተወሳኺ ናይ ምርመራ መዓልቲ ፈቒዱ።
እቶም ብዋሕስ ክፍትሑ ተፈቒዱሎም ዘለው ጋዜጠኛታት፡ ማኔጂንግ ዳይሬክተር መጽሄት ፍትህ ተመስገን ደሳለኝ፣ በዓል ዋና ገበያኑ ሚድያ ሰለሞን ሽሙዬን በዓልቲ ዋና ሮሃ ሚድያ መዓዛ መሓመድን እዮም።
ቤት ፍርዲ፡ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ያየሰው ሽመልስን መስከረም ኣበራን ንዘካይዶ መርመራ ድማ ተወሳኺ ሽዱሽተ መዓልቲታት ፈቒዱ ኣሎ።
ጉዳይ እቶም ጋዜጠኛታት ዝከታተል ዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣራዳ መጋባእያ ኮይኑ እቶም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ነፍሲወከፎም ብዓሰርተ ሽሕ ብር ዋሕስ ወጺኦም ጉዳዮም ኣብ ደገ ኮይኖም ክከታተሉ ወሲኑ።
እቶም ጋዜጠኛታት ትማሊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እንከለው፡ ፖሊስ ዘካይዶ መርመራ ንምዝዛም ተወሳኺ ግዘ'ኳ እንተሓተተ፡ ጠበቓታት ግን ብዋሕስ ወጺኦም ጉዳዮም ክከታተሉ ሓቲቶም።
በዚ መሰረት፡ እቲ ቤት ፍርዲ ሎሚ ክፍትሑ ወሲኑ ኣሎ።
ጠበቓታትን ስድራ ቤትን እቶም እሱራት ድማ፡ እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውጻእ ዘድሊ መስርሕ ንምምላእ ይጓየዩ ከም ዘለዉ ንቢቢሲ ገሊጾም።
ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣስታት 18 ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ሰብሞያ መራኸቢ ብዙሃንን ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ዝዝከር እዩ።
ፖሊስ፡ ንመብዛሕትኦም ኣብ መንጎ ብሄራትን ሃይማኖታትን ናዕቢ ብምልዕዓል ክሲ ከም ዘቕረበሎም ቤት ፍርዲ ገሊጹ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ተሓለቕቲ መሰላትን ጃምላዊ ማእሰርቲ እቶም ሰብሞያ ብምቕዋም መግለጺ ኣውጺኦም ነይሮም።
መንግስቲ ግና እቶም ዝተኣሰሩ ብገበን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት እምበር “ምስ ሞይኦም ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት የለዉን ኢሉ” ነይሩ።