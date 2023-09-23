ካብ ንሜሲ ዝወዳደር ተጻዋቲ ኩዕሶ ሊላ ክሳብ ዘምልስ ዓሳ፡ 10 ኣዛነይቲ ኣሳእል መሪጽናልኩም ኣለና። ተዓደሙ . . .
ምንጪ ስእሊ, Federica Vinci/Comedy Wildlife 2022
‘ኣለኻ'ዶ?’ - ኣብ ካምቦድያ ኣብ ጥቓ ቤተ መቕደስ እናተጓዓዘ እንከሎ ነዞም ኣህባይ ከም ዝሰኣሎም ዝገልጽ ቪንቺ፡ “እቲ ሓደ ክከናኸን እንከሎ ዓርኩ ድማ ፍጹም ፍትሕ ኢሉ” ከም ዝረኸቦም ይዛረብ።
ምንጪ ስእሊ, Jia Chen/Comedy Wildlife 2022
'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?' - ነዘን ተኸታተልቲ ዝቐረባ ኣርባዕተ ኣሳእል "ሕልሚ ኩዕሶ እግሪ" ዝብለን ሰኣሊ ጂያ ቸን ኣብ ኦንታርዮ ካናዳ ከም ዝሰኣለን ይዛረብ።
ምንጪ ስእሊ, Willem Kruger / Comedy Wildlife Photo Awards 2019
‘ምግፋፍ ዓሳ’ - ዊለም ክሩገር ኣብ 2019 ኣብ ውድድር መስሓቕ ኣሳእል እንስሳ ዘገዳም ዘቕረባ’ያ።
ምንጪ ስእሊ, Amit Eshel
‘ጥምቀተ ድቢ’ - ኣብ ውድድር ‘ዋይልድኣርት 2021’ ዝቐረበት እዛ ስእሊ ብኣሚት ኢሸል ኣብ ኣላስካ፡ ኣመሪካ’ያ ተሳኢላ።
ምንጪ ስእሊ, Paul Eijkemans/Comedy Wildlife Photography Awards 2022
‘በይኑ ዝበልዕ፡ በይኑ የምልስ’ - እዚ ‘ፒካሶ ትሪገርፊሽ’ ዝተበሃለ ዓሳ ኣብ ግብጺ’ዩ ተሳኢሉ። ክበልዖ ዝጸንሐ መርጀን ሓንቲ ከየትረፈ እናምለሰ እንከሎ ከም ዝሰኣሎ ፓውል ኢጅከማንስ ይገልጽ።
ምንጪ ስእሊ, Joshua Galicki (USA)/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
‘ካብ ሳዕሳዕካስ ተቆጻጸ’ - እዞም ስብቁላት ፐንጉን ኣብ ደሴት ፎክላንድ ዝተሰኣሉ’ዮም - ብጆሽዋ ጋሊኪ።
ምንጪ ስእሊ, Alison Buttigieg/Comedy Wildlife Photography Awards 2022
'ሓሳውን ስንቅንስንስያ እናሓደረ . . .’ - ኣሊሰን በቲጌግ፡ “እዛ ኣንበሳ ድሕሪ ምምብሃቕ ዘስሕቕ ኣጠማምታ ኣርእያትኒ፤ ከም ዕድል ንሓጺር እዋን ትኽ ኢላ ናብታ ካሜራይ ክትጥምት እንከላ 'ናይ ሓሶት ፍሽኽታኣ' ስኢለያ” ትብል።