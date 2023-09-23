‘ካብ ሳዕሳዕካስ ተቆጻጸ’- መስሓቕ ኣሳእል እንስሳ ዘገዳም

ካብ ንሜሲ ዝወዳደር ተጻዋቲ ኩዕሶ ሊላ ክሳብ ዘምልስ ዓሳ፡ 10 ኣዛነይቲ ኣሳእል መሪጽናልኩም ኣለና። ተዓደሙ . . .

‘ኣለኻ'ዶ?’

ምንጪ ስእሊ, Federica Vinci/Comedy Wildlife 2022

መግለጺ ስእሊ,

‘ኣለኻ'ዶ?’ - ኣብ ካምቦድያ ኣብ ጥቓ ቤተ መቕደስ እናተጓዓዘ እንከሎ ነዞም ኣህባይ ከም ዝሰኣሎም ዝገልጽ ቪንቺ፡ “እቲ ሓደ ክከናኸን እንከሎ ዓርኩ ድማ ፍጹም ፍትሕ ኢሉ” ከም ዝረኸቦም ይዛረብ።

'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?'

ምንጪ ስእሊ, Jia Chen/Comedy Wildlife 2022

መግለጺ ስእሊ,

'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?' - ነዘን ተኸታተልቲ ዝቐረባ ኣርባዕተ ኣሳእል "ሕልሚ ኩዕሶ እግሪ" ዝብለን ሰኣሊ ጂያ ቸን ኣብ ኦንታርዮ ካናዳ ከም ዝሰኣለን ይዛረብ።

'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?'

ምንጪ ስእሊ, Jia Chen/Comedy Wildlife 2022

'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?'

ምንጪ ስእሊ, Jia Chen/Comedy Wildlife 2022

'ሜሲ? እንታዋይ’ዩ ሜሲ?'

ምንጪ ስእሊ, Jia Chen/Comedy Wildlife 2022

‘ምግፋፍ ዓሳ’

ምንጪ ስእሊ, Willem Kruger / Comedy Wildlife Photo Awards 2019

መግለጺ ስእሊ,

‘ምግፋፍ ዓሳ’ - ዊለም ክሩገር ኣብ 2019 ኣብ ውድድር መስሓቕ ኣሳእል እንስሳ ዘገዳም ዘቕረባ’ያ።

‘ጥምቀተ ድቢ’

ምንጪ ስእሊ, Amit Eshel

መግለጺ ስእሊ,

‘ጥምቀተ ድቢ’ - ኣብ ውድድር ‘ዋይልድኣርት 2021’ ዝቐረበት እዛ ስእሊ ብኣሚት ኢሸል ኣብ ኣላስካ፡ ኣመሪካ’ያ ተሳኢላ።

‘በይኑ ዝበልዕ፡ በይኑ የምልስ’

ምንጪ ስእሊ, Paul Eijkemans/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

መግለጺ ስእሊ,

‘በይኑ ዝበልዕ፡ በይኑ የምልስ’ - እዚ ‘ፒካሶ ትሪገርፊሽ’ ዝተበሃለ ዓሳ ኣብ ግብጺ’ዩ ተሳኢሉ። ክበልዖ ዝጸንሐ መርጀን ሓንቲ ከየትረፈ እናምለሰ እንከሎ ከም ዝሰኣሎ ፓውል ኢጅከማንስ ይገልጽ።

‘ካብ ሳዕሳዕካስ ተቆጻጸ’

ምንጪ ስእሊ, Joshua Galicki (USA)/Comedy Wildlife Photography Awards 2021

መግለጺ ስእሊ,

‘ካብ ሳዕሳዕካስ ተቆጻጸ’ - እዞም ስብቁላት ፐንጉን ኣብ ደሴት ፎክላንድ ዝተሰኣሉ’ዮም - ብጆሽዋ ጋሊኪ።

‘ፍሽኽ በሊ’

ምንጪ ስእሊ, Alison Buttigieg/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

መግለጺ ስእሊ,

'ሓሳውን ስንቅንስንስያ እናሓደረ . . .’ - ኣሊሰን በቲጌግ፡ “እዛ ኣንበሳ ድሕሪ ምምብሃቕ ዘስሕቕ ኣጠማምታ ኣርእያትኒ፤ ከም ዕድል ንሓጺር እዋን ትኽ ኢላ ናብታ ካሜራይ ክትጥምት እንከላ 'ናይ ሓሶት ፍሽኽታኣ' ስኢለያ” ትብል።